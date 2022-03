Protéger la vie privée des utilisateurs : L'essentiel du comportement des utilisateurs sur le web est soumis au suivi et à la surveillance. Pour que le web soit réellement ouvert et sûr, il faut que les activités des utilisateurs restent privées, ce qui implique de faire évoluer progressivement l'écosystème vers un nouvel équilibre sans briser le web dans le processus.





: L'essentiel du comportement des utilisateurs sur le web est soumis au suivi et à la surveillance. Pour que le web soit réellement ouvert et sûr, il faut que les activités des utilisateurs restent privées, ce qui implique de faire évoluer progressivement l'écosystème vers un nouvel équilibre sans briser le web dans le processus. Protéger les utilisateurs contre les codes malveillants : Les utilisateurs doivent pouvoir naviguer sans craindre que leurs appareils soient compromis, et pourtant, tous les navigateurs Web présentent régulièrement des failles de sécurité importantes. Les technologies existent enfin pour réduire de manière significative ce type de problème de sécurité ; l'utilisation de ces technologies est en augmentation dans Firefox et d'autres devraient faire de même.





: Les utilisateurs doivent pouvoir naviguer sans craindre que leurs appareils soient compromis, et pourtant, tous les navigateurs Web présentent régulièrement des failles de sécurité importantes. Les technologies existent enfin pour réduire de manière significative ce type de problème de sécurité ; l'utilisation de ces technologies est en augmentation dans Firefox et d'autres devraient faire de même. Tout chiffrer : toutes les communications des utilisateurs doivent être chiffrées. La sécurisation de l'ensemble du trafic HTTP est sur le point de s'achever et le chiffrement doit être intégré aux protocoles existants tels que le DNS et intégré par défaut à tous les nouveaux protocoles.





: toutes les communications des utilisateurs doivent être chiffrées. La sécurisation de l'ensemble du trafic HTTP est sur le point de s'achever et le chiffrement doit être intégré aux protocoles existants tels que le DNS et intégré par défaut à tous les nouveaux protocoles. Étendre le web ... En toute sécurité : Les nouvelles capacités rendent le web plus puissant mais créent également de nouveaux risques. La valeur ajoutée par les nouvelles fonctionnalités doit être évaluée par rapport à ces risques ; certaines applications ne seront peut-être pas adaptées au web, et ce n'est pas grave.





... En toute sécurité : Les nouvelles capacités rendent le web plus puissant mais créent également de nouveaux risques. La valeur ajoutée par les nouvelles fonctionnalités doit être évaluée par rapport à ces risques ; certaines applications ne seront peut-être pas adaptées au web, et ce n'est pas grave. Rendre le web suffisamment rapide pour tous les usages : Bien que les navigateurs Web soient beaucoup plus rapides aujourd'hui qu'il y a cinq ans, nous constatons encore des problèmes de performance majeurs. Pour y remédier, il faut rendre les navigateurs et l'infrastructure plus rapides et faire en sorte qu'il soit plus facile et plus intéressant pour les utilisateurs de créer des sites rapides.





: Bien que les navigateurs Web soient beaucoup plus rapides aujourd'hui qu'il y a cinq ans, nous constatons encore des problèmes de performance majeurs. Pour y remédier, il faut rendre les navigateurs et l'infrastructure plus rapides et faire en sorte qu'il soit plus facile et plus intéressant pour les utilisateurs de créer des sites rapides. Faciliter la publication sur le web pour tous : Alors que les premiers sites web étaient relativement simples et faciles à construire, les exigences de performance et les valeurs de production élevées ont rendu le web de plus en plus intimidant à travailler. La stratégie consiste à classer les techniques de développement en niveaux de complexité croissants, puis à s'efforcer d'éliminer les lacunes en matière de convivialité qui poussent les gens à s'orienter vers des approches plus complexes.







: Alors que les premiers sites web étaient relativement simples et faciles à construire, les exigences de performance et les valeurs de production élevées ont rendu le web de plus en plus intimidant à travailler. La stratégie consiste à classer les techniques de développement en niveaux de complexité croissants, puis à s'efforcer d'éliminer les lacunes en matière de convivialité qui poussent les gens à s'orienter vers des approches plus complexes. Donner aux utilisateurs le pouvoir de faire l'expérience du web à leurs propres conditions : Le web est fait pour les utilisateurs. Pour tenir cette promesse, il faut s'assurer que ce sont eux, et non les sites, qui contrôlent leur expérience, qu'il s'agisse de bloquer les publicités ou de visualiser le contenu sous une forme accessible. Pour cela, il faut créer un navigateur qui affiche le web comme l'utilisateur le souhaite - plutôt que de suivre les instructions du site - et renforcer les propriétés techniques des normes web qui permettent ce type de réinterprétation.





: Le web est fait pour les utilisateurs. Pour tenir cette promesse, il faut s'assurer que ce sont eux, et non les sites, qui contrôlent leur expérience, qu'il s'agisse de bloquer les publicités ou de visualiser le contenu sous une forme accessible. Pour cela, il faut créer un navigateur qui affiche le web comme l'utilisateur le souhaite - plutôt que de suivre les instructions du site - et renforcer les propriétés techniques des normes web qui permettent ce type de réinterprétation. Offrir une expérience de premier ordre aux non-anglophones : L'architecture technique et l'écosystème de contenu du web fonctionnent mieux pour les anglophones nord-américains, qui ne représentent qu'une fraction du monde. Il faut que le web fonctionne bien pour tous, quels que soient l'endroit où l'on vit et la langue que l'on parle.





: L'architecture technique et l'écosystème de contenu du web fonctionnent mieux pour les anglophones nord-américains, qui ne représentent qu'une fraction du monde. Il faut que le web fonctionne bien pour tous, quels que soient l'endroit où l'on vit et la langue que l'on parle. Améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées : Si les expériences sur le web se sont enrichies, elles sont aussi devenues plus difficiles à utiliser avec des technologies d'assistance comme les lecteurs d'écran. L'objectif est d'inverser cette tendance.

Le fabricant de Firefox a exposé, dans les grandes lignes, sa vision des changements qu'il souhaite voir se produire. En tout, Mozilla souhaite concentrer ses efforts sur neuf domaines clés, dont le chiffrement, l'accessibilité, le respect de la vie privée et la suppression des barrières linguistiques.Mozilla souligne le succès évident du web, mais suggère que sa popularité a été à la fois une aide et un obstacle. Composé d'un méli-mélo d'anciennes et de nouvelles technologies, il présente un niveau de complexité qui ralentit les choses à bien des égards, notamment en ce qui concerne la vitesse de navigation et de développement.Convaincu que le web ne parvient pas toujours à être accessible à tous, ouvert à tous et à donner du pouvoir à tous, Mozilla a publié ce qui s'apparente à un manifeste, détaillant les neuf domaines qui, selon lui, nécessitent une attention particulière :Source : Mozilla Que pensez-vous de cette vision de Mozilla du web du futur ?