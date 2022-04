Ce changement risque d'entraîner de nouveaux problèmes pour les marques qui utilisent ces cookies pour identifier et suivre les visiteurs de leurs sites web. Plus de la moitié (55 %) des entreprises déclarent ne pas être totalement préparées à un monde sans cookies, et 42 % prévoient que les changements imminents entraîneront une baisse du rendement de leurs dépenses de marketing.En fait, un pilier essentiel de l'internet, alimenté par la publicité et les médias sociaux, est en train de disparaître. Il n'y aura donc plus ce truc un peu effrayant où les produits que vous avez consultés sur un site apparaissent soudainement lorsque vous en visitez un autre. Pour les entreprises, cela signifie que la collecte et l'exploitation de données de première main ne constitueront pas seulement un avantage concurrentiel, mais seront essentielles à leur survie. Les chefs d'entreprise en sont conscients, puisque 95 % d'entre eux affirment que la possession et l'utilisation complètes des données clients seront leur principal levier de croissance au cours des trois prochaines années.La personnalisation est un élément clé pour offrir une bonne expérience client, et 88 % des entreprises interrogées pensent que la personnalisation est essentielle à leur stratégie d'engagement client. Cependant, alors que 75 % des entreprises affirment offrir de bonnes ou d'excellentes expériences personnalisées à leurs clients, 52 % des consommateurs ne sont pas d'accord, faisant état d'une personnalisation mauvaise, médiocre ou moyenne.", déclare Glenn Weinstein, directeur de la clientèle chez Twilio. "."Source : Twilio Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?En tant ue consommateur, quel est votre avis sur les cookies tiers ?