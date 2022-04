L'une des informations les plus intéressantes contenues dans ce rapport est que 70 % des cadres supérieurs des grandes entreprises sont intéressés par la mise en œuvre du métavers parce que c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement leur permettre de s'étendre à d'autres domaines. Étant donné que de nombreux propriétaires et dirigeants d'entreprises cherchent à se concentrer davantage sur le métavers dans un avenir proche, divers aspects tels que la sécurité des consommateurs commencent à entrer en jeu.Ces cadres supérieurs estiment tous que davantage de données sont nécessaires pour que le lancement du metaverse se fasse en douceur. La grande majorité des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête, soit 89 % pour être plus précis, ont souligné la nécessité d'acquérir davantage de données sur le métavers, et les personnes qui en savaient déjà beaucoup sur cette nouvelle technologie étaient plus susceptibles d'en comprendre l'importance, leur proportion atteignant 96 %.72% des cadres intéressés par le métavers veulent explorer son potentiel pour créer des marchés virtuels. Quoi qu'il en soit, 87 % d'entre eux cherchent à embaucher de nouvelles personnes spécialisées dans ce domaine, ce qui inclut également le recyclage de leur personnel afin qu'il puisse se consacrer entièrement au métavers. 90 % de ces personnes interrogées travaillent dans le secteur de l'informatique, de sorte que leurs sentiments joueront certainement un rôle dans la façon dont la saga des métavers se déroulera au cours de la prochaine décennie et dans la question de savoir si elle atteindra ou non les objectifs prévus.Source : Bright Data Qu'en pensez-vous ?