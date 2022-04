Musk, qui se décrit comme un "absolutiste de la liberté d'expression" et qui a critiqué la politique de Twitter, n'a pas donné de détails sur ce tweet. Twitter n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.Poursuivant sa tirade contre l'entreprise, M. Musk avait lancé jeudi un sondage demandant à ses 80 millions de followers si "la privatisation de Twitter à 54,20 dollars devait être décidée par les actionnaires, et non par le conseil d'administration", auquel une grande majorité a répondu "Oui".Plus tard, le directeur général de Tesla a également tweeté "Love Me Tender", une chanson d'Elvis Presley, après que Twitter a opté pour un plan de vente d'actions au rabais afin d'empêcher toute tentative des actionnaires d'amasser une participation de plus de 15 %. Musk détient actuellement une participation de 9,1 %.Pendant ce temps, dans une série de réponses à des tweets, le cofondateur et ancien PDG Jack Dorsey a interpellé le conseil d'administration de Twitter samedi, affirmant qu'"."La déclaration de Dorsey était une réponse à un tweet du capital-risqueur Garry Tan qui disait : "".Les actions de Twitter ont augmenté d'environ 4 % à 46,85 $, ce qui reste nettement inférieur à l'offre de 54,20 $ par action de Musk. Elles ont augmenté d'environ 15% depuis que Musk a révélé sa participation le 4 avril.Entre-temps, Twitter a également été informé par Thoma Bravo, une société de capital-investissement axée sur la technologie qui gérait plus de 103 milliards de dollars d'actifs à la fin du mois de décembre, qu'elle étudiait la possibilité de présenter une offre.Sources : Elon Musk, Jack Dorsey, Thoma BravoQu'en pensez-vous ?