Alors que les jetons non fongibles (NFT) - des actifs cryptographiques qui représentent des fichiers numériques tels que des images, des vidéos ou des éléments dans un jeu en ligne - ont explosé en popularité, les prix de Bored Ape ont bondi pour atteindre des centaines de milliers de dollars chacun.Ils sont devenus l'une des marques de NFT les plus en vue, avec des Ape vendus dans les meilleures maisons de vente aux enchères et appartenant à des célébrités, notamment Paris Hilton et Madonna.Aujourd'hui, Yuga Labs, qui a levé 450 millions de dollars en mars lors d'un tour de table mené par Andreessen Horowitz, a jeté son dévolu sur le "metaverse".Lors d'une vente en ligne le 30 avril, Yuga Labs a vendu des NFT appelés "", qui, selon elle, pourraient être échangés contre des parcelles de terrain virtuel dans un futur environnement en ligne sur le thème de Bored Ape appelé "Otherside".Les "" ne pouvaient être achetés qu'en utilisant la crypto-monnaie associée au projet, appelée ApeCoin, qui a été lancée en mars.Il y avait 55 000 Otherdeeds à vendre, au prix de 305 ApeCoin chacun, et la société a écrit sur Twitter qu'ils étaient épuisés.Cela signifie que la vente a ratissé 16 775 000 ApeCoin, d'une valeur d'environ 285 millions de dollars à partir de dimanche, selon les calculs basés sur le prix de l'ApeCoin sur la bourse de cryptocurrency Coinbase à 1210 GMT.La manière dont les fonds seront distribués n'a pas été précisée, bien que la société ait déclaré que les ApeCoin seraient "bloqués" pendant un an.Cette vente indique la persistance d'une forte demande pour les crypto-actifs spéculatifs et à haut risque liés aux mondes virtuels en ligne. Les NFT sont en grande partie non réglementés, et les rapports d'escroquerie, de contrefaçon et de manipulation du marché sont courants.Alors que beaucoup sont déconcertés par l'idée de payer de l'argent réel pour un terrain qui n'existe pas physiquement, certains NFTs de terrains virtuels ont déjà rapporté des millions de dollars.Le métavers d'Otherside sera un environnement de jeu multi-joueurs, selon son site Web, qui indique qu'il est actuellement en cours de développement.Yuga Labs a refusé de dire combien de personnes travaillaient à la construction d'Otherside et quand il serait lancé.La vente d'Otherdeeds par Yuga Labs intervient peu de temps après que le compte Instagram officiel du Bored Ape Yacht Club a été piraté et qu'un lien de phishing a été posté, permettant aux escrocs de voler les NFT des victimes.Source : Yuga LabsQu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur ce nouveau monde virtuel par Yuga Labs ?