Un millier de consommateurs ont récemment été interrogés par Tinuiti pour savoir ce qu'ils pensaient de la protection des données et à qui ils faisaient le plus confiance. Si la plupart d'entre eux s'accordent à dire que tous les réseaux sociaux ont mis en place les mêmes protocoles, il est intéressant de constater que ce n'est pas le cas des moteurs de recherche.De nombreuses personnes interrogées ont partagé leur point de vue sur la différence entre les moteurs de recherche et leurs homologues des médias sociaux, en qualifiant leurs politiques de distinctes et non pas d'uniformes.20 % des personnes interrogées estiment que le type de moteur de recherche ne fait pas de différence. Dans le même temps, 43 % ont déclaré qu'il n'y avait aucune différence dans le type de plateforme de médias sociaux utilisée. De même, 16 % des personnes interrogées ne sont pas sûres de savoir lequel des moteurs de recherche suivants est le plus à même de fournir une protection. Ce qui porte à 35 % la part de la catégorie "incertain" dans les résultats.Google est un acteur majeur du marché des moteurs de recherche. Cela peut être confirmé par le fait qu'au moins 37 % des utilisateurs estiment que Google a fait un travail formidable à cet égard.Google détient également 88 % de la part de marché des moteurs de recherche aux États-Unis, ce qui explique l'origine de ces statistiques, notamment en ce qui concerne la familiarité.Et c'est là que DuckDuckGo entre en jeu : 16 % des utilisateurs ont estimé qu'ils pouvaient lui faire aveuglément confiance pour leur protection. C'est tout à fait surprenant, car les résultats obtenus sont supérieurs à la propre part de marché de l'entreprise, qui oscille autour de 2,5 %.Il semble bien que les efforts de DuckDuckGo pour faire passer la vie privée avant tout portent leurs fruits, puisque 22 % des hommes et 13 % des femmes estiment que le moteur de recherche est digne de confiance.De même, le moteur de recherche a également obtenu de bonnes notes parmi les 36 % de consommateurs qui ont estimé que la confidentialité était un facteur dominant dans le choix du moteur de recherche. Mais c'est aussi le cas de Google.Quoi qu'il en soit, le fait que DuckDuckGo ait réussi à obtenir la moitié de ce que Google a pu obtenir en termes de confiance des consommateurs est une grande réussite pour l'entreprise.En troisième position, Microsoft Search n'a obtenu que 10 % des votes, suivi de Yahoo Search avec 6 % et de Bing Search avec seulement 4 %.Source : Tinuiti Trouvez-vous ce rapport pertinent ?En quel moteur de recherche avez-vous le plus confiance ?Quel est votre avis sur le DuckDuckGo ?