Le nouveau rapport mené par le responsable britannique de la surveillance de la sécurité des médias sociaux mentionne à quel point il est choquant de voir que la sécurité des femmes est habituellement ignorée.Aujourd'hui, la société a publié un nouveau rapport sur les habitudes en ligne des utilisateurs du pays. Et lorsqu'il a été question de la sécurité des utilisatrices, elles ont mentionné à quel point elles étaient moins confiantes que leurs homologues masculins.De même, elles ont expliqué en détail comment elles étaient fortement touchées par la discrimination ainsi que par toutes sortes de contenus de trolling et de messages haineux.L'étude a été menée auprès de 600 internautes britanniques afin de connaître leur opinion sur le comportement en ligne en général. Et, étonnamment, les résultats ont également prouvé que les femmes étaient plus susceptibles d'être réduites au silence ou d'être forcées à ne pas avoir d'opinion sur des sujets forts, par rapport aux hommes.Et cela est très différent d'une autre conclusion de l'étude qui montre que les femmes sont des utilisatrices plus enthousiastes de l'internet et d'autres sources liées aux médias sociaux.En règle générale, les femmes passent plus de quelques heures en ligne, après s'être levées du lit. Et c'est presque 30 minutes de plus que les hommes.Par conséquent, ces résultats étant confirmés, le principal organisme de réglementation de la sécurité déclare qu'il a pour mission d'inciter les organisations à prendre des mesures dès maintenant, plutôt que plus tard. L'objectif est de rendre la plateforme plus accueillante et plus sûre que d'habitude pour les femmes, jeunes et moins jeunes.La raison pour laquelle la plateforme lance tous ces appels et ne prend pas les choses en main est simple. Elle n'a pas encore reçu les pouvoirs officiels lui permettant de procéder à de tels changements.La raison pour laquelle la plateforme lance tous ces appels et ne prend pas les choses en main est simple. Elle n'a pas encore reçu les pouvoirs officiels lui permettant de procéder à de tels changements.Pour l'instant, le projet de loi sur la sécurité en ligne est en cours d'évaluation et se trouve au Parlement. Une fois qu'il aura été approuvé, une nouvelle série de modifications visant à protéger les utilisateurs contre de nombreuses activités illégales sera bientôt mise en place. Cela inclut l'imposition d'amendes à ceux qu'ils estiment coupables de crimes.Un autre résultat intéressant de la même recherche a mis en lumière la façon dont un comportement en ligne médiocre ou négatif peut potentiellement affecter la santé mentale des femmes. Et c'est particulièrement vrai si l'on considère les jeunes femmes et les femmes de couleur.L'organisme de recherche a insisté sur le fait que le moment était venu de donner aux femmes la possibilité de parler, d'exprimer leurs pensées et d'utiliser divers outils permettant de donner l'alerte en cas d'atteinte à leur intégrité.Il est évident que la nouvelle législation est accueillie à bras ouverts et que le moment est venu de passer à l'action et de ne pas rester les bras croisés.Les réseaux de médias sociaux doivent être conscients que, parfois, le succès d'une entreprise ne se résume pas à un bon algorithme ou à des revenus élevés. Les organisations qui traitent avec le public, que ce soit directement ou indirectement, ont la double responsabilité de protéger tout le monde et de ne pas mettre leur sécurité en danger pour de meilleurs rendements.Source : Ofcom Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Les femmes sont-elles bien plus exposées au danger en ligne que les hommes ?