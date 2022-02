Son nouvel outil de "frontière personnelle" donnera aux utilisateurs l'impression qu'il y a près d'un mètre et demi entre leur avatar virtuel et les autres lorsqu'ils accèdent aux applications immersives Horizon Worlds et Horizon Venues au moyen de casques VR.La société a déclaré dans un billet de blog que ce nouveau paramètre par défaut permettrait d'éviter plus facilement les interactions indésirables. Ce changement intervient alors que des utilisateurs de plateformes de réalité virtuelle, dont Horizon Worlds, ont tiré la sonnette d'alarme au sujet de comportements abusifs en ligne.En décembre, un utilisateur testant Horizon Worlds, une application de réalité virtuelle appartenant à Meta, s'est plaint d'avoir été tripoté en ligne et a demandé la création d'une bulle de protection autour de son avatar, ou représentation numérique de lui-même. "", a déclaré l'utilisateur.Facebook a investi massivement dans la réalité virtuelle et augmentée pour refléter son nouveau pari sur le métavers, une idée futuriste d'un réseau d'environnements virtuels accessibles via différents appareils où les utilisateurs peuvent travailler, socialiser et jouer.Horizon Worlds, une vaste plateforme sociale de réalité virtuelle, et Horizon Venues, qui se concentre sur les événements virtuels, sont les premières itérations d'espaces de type métavers.Les actions de Meta, qui investit des milliards de dollars dans ses ambitions métaverses, ont chuté de 26 % jeudi, soit la plus forte baisse de la valeur boursière d'une société américaine en une seule journée, après que le géant des médias sociaux a publié des prévisions peu encourageantes, en raison des changements apportés par Apple à la protection de la vie privée et de la concurrence accrue.L'entreprise fait depuis longtemps l'objet d'un examen minutieux de la part des législateurs et des régulateurs mondiaux concernant sa gestion des contenus problématiques et des abus sur ses plateformes de médias sociaux existantes telles que Facebook et Instagram.Meta a déclaré que le nouvel outil s'appuyait sur ses "mesures de harcèlement par les mains" actuelles, où les mains d'un avatar disparaissent si elles envahissent l'espace personnel de quelqu'un. Le site dispose également d'une fonction "zone de sécurité" qui permet aux utilisateurs d'activer une bulle autour de leur avatar s'ils se sentent menacés.Le vice-président d'Horizon de Meta, Vivek Sharma, a déclaré dans le blog que la société pensait que les nouvelles limites personnelles aideraient à établir des "normes comportementales".", a déclaré Sharma.Il a ajouté qu'à l'avenir, Meta étudierait la possibilité d'ajouter des contrôles, par exemple pour permettre aux gens de modifier la taille de leurs limites personnelles.Pour l'instant, la société a indiqué que les utilisateurs devront "étendre leurs bras pour pouvoir faire des high-five ou des fist-bump avec les avatars des autres".L'organisme britannique de surveillance des données a également indiqué qu'il demandait à Meta des éclaircissements sur le contrôle parental du casque VR Oculus Quest 2, très populaire dans le pays, car des militants ont prévenu qu'il pourrait enfreindre un code de sécurité en ligne pour les enfants. Le Bureau du commissaire à l'information a indiqué qu'il s'adresserait à Meta après que des recherches menées par le Centre pour la lutte contre la haine numérique, un groupe de campagne, ont mis en évidence de multiples cas d'abus sur VRChat, une application sociale très prisée des utilisateurs du casque Oculus.Source : MetaQue pensez-vous de ce nouveau paramètre dans le métavers ?Croyez-vous que cela suffise à protéger chaque utilisateur du harcèlement en ligne ?