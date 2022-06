38 % des utilisateurs considèrent que Twitter est l'application la plus toxique au monde, et compte le plus de trolls

Environ 38,1 % des personnes ayant répondu à l'enquête ont déclaré que Twitter était l'application qui, selon eux, comptait le plus de trolls. Facebook n'a pas eu cet honneur douteux, avec un pourcentage relativement faible de 26,9 % des personnes interrogées qui ont déclaré que cette plateforme de médias sociaux avait un nombre notable de trolls. Reddit arrive en troisième position, avec 14,9 % des personnes interrogées qui en disent autant.Les médias sociaux en général semblent être devenus un paysage assez toxique. 60 % des personnes qui ont répondu à cette enquête ont déclaré qu'elles craignaient de publier certaines choses parce cela pourrait potentiellement attirer l'ire de ceux qui ont des points de vue opposés. Malgré cela, environ 90 % des personnes interrogées ont déclaré avoir vu quelqu'un dans leur réseau d'amis et de connaissances publier un message à connotation raciste, ce qui indique que seules les personnes aux opinions radicales et marginales sont suffisamment sûres d'elles pour dire ce qu'elles pensent vraiment.84 % des personnes interrogées ont également déclaré avoir vu des commentaires négatifs sur des sujets aussi sensibles que le genre et l'orientation sexuelle. Cela suggère un certain décalage entre ce que les gens perçoivent et ce qui se passe réellement. Si tant de contenus négatifs sont diffusés en ligne, il semble peu probable qu'une majorité de personnes ne publient pas de choses par crainte de ce que d'autres pourraient dire pour les réfuter ; il faudrait donc réaliser d'autres études.Source : SimpleTexting Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quelle plateforme sociale vous paraît la plus toxique ?