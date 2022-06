La panique au Japon

Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a rappelé la fin à la prise en charge d'Internet Explorer sur plusieurs versions de Windows pour le mercredi 15 juin, près de 27 ans après son lancement le 24 août 1995. Rappeler parce que Microsoft en avait déjà parlé en mai 2021 . Après avoir atteint sa fin de vie, l'application de bureau Internet Explorer sera désactivée. Elle sera remplacée par le nouveau Microsoft Edge basé sur Chromium, les utilisateurs étant automatiquement redirigés vers Edge lorsqu'ils lancent IE11.Ce retrait affecte les applications de bureau Internet Explorer 11 sur des versions spécifiques de Windows 10 livrées par le canal semi-annuel aux systèmes exécutant les clients Windows 10 (version 20H2 et ultérieure) et Windows 10 IoT (version 20H2 et ultérieure). Les versions de Windows pour lesquelles Internet Explorer est encore disponible depuis le 15 juin 2022 incluent Windows 7 à support de sécurité étendu, Windows 8.1 et toutes les versions de Windows 10 LTSC client, IoT et Server. « Pour les systèmes d'exploitation pris en charge, Internet Explorer 11 continuera à recevoir des mises à jour de sécurité et une assistance technique pendant toute la durée de vie de la version de Windows sur laquelle il est installé », a expliqué Microsoft.En août 2020, l'entreprise a annoncé son intention d'abandonner la prise en charge des navigateurs Internet Explorer 11 dans Windows 10 et Microsoft 365, avec une annonce officielle du retrait de l'application de bureau Internet Explorer 11 le 19 mai 2021. Microsoft a ensuite interrompu la prise en charge d'Internet Explorer dans Teams le 30 novembre 2020, puis dans l'ensemble des applications et services Microsoft 365 le 17 août 2021.« Les clients sont encouragés à passer à Microsoft Edge avec le mode Internet Explorer (IE). Le mode IE permet une rétrocompatibilité et sera pris en charge au moins jusqu'en 2029. Le mode Internet Explorer ("mode IE") est intégré à Microsoft Edge, ce qui vous permet d'afficher les anciens sites Web et applications basés sur Internet Explorer directement à partir de Microsoft Edge », a ajouté Redmond.En d’autres termes, les organisations doivent s'assurer que le mode Internet Explorer est configuré dans Edge pour permettre à leurs employés d'accéder aux sites dépendants d'Internet Explorer à l'avenir. En sus, elles doivent également informer leurs utilisateurs de ce changement et leur demander d'importer leurs données. Pour ce faire, il suffit de copier et de coller edge://settings/importData dans la barre d'adresse d'Edge, puis de choisir "Microsoft Internet Explorer" dans les options de sélection sous "Importer de".Microsoft Corp. a retiré son Internet Explorer mercredi, mettant fin à une application vieille d'un quart de siècle tout en provoquant une petite panique parmi les entreprises et les agences gouvernementales qui ont construit des systèmes internes autour du navigateur impopulaire.Le Japon est peut-être le pays le plus touché par cette décision, car une enquête réalisée en mars a révélé que 49 % des entreprises du pays utilisent encore IE. Parmi elles, l'utilisation la plus courante concernait les systèmes internes de gestion, d'échange de données et de comptabilité. Tous ces éléments auraient dû être mis à jour ou transférés vers différents logiciels depuis que Microsoft a annoncé ses plans de retraite IE il y a un an, mais Nikkei rapporte que beaucoup d'organisations ont tergiversé.Les entreprises de tout le pays doivent désormais agir rapidement pour s'assurer qu'elles sont toujours en mesure d'exécuter des opérations qui reposaient auparavant sur des applications construites sur le navigateur de longue date de Microsoft.« Les Japonais aiment la sécurité. Plus l'organisation est grande, plus ils hésitent à effectuer la migration », a déclaré Tetsutaro Uehara, professeur à l'Université Ritsumeikan. « Le plus gros problème est que, lorsqu'il s'agit de sites Web gouvernementaux, seul un nombre limité de fournisseurs peuvent mettre en œuvre des systèmes aussi volumineux ».Dans l'enquête dont les résultats ont été publié en mars de cette année, plus d'un cinquième des répondants n'avaient pas de plan pour s'éloigner du navigateur désormais non pris en charge. Les répondant ont déclaré que le navigateur était utilisé pour la gestion des présences des employés, le règlement des dépenses et d'autres outils internes. Dans certains cas, ils n'ont d'autre choix que d'utiliser Internet Explorer en raison des systèmes clients utilisés pour gérer les commandes. Plus de 20 % de ces répondants ne savaient pas ou n'avaient pas compris comment passer à d'autres navigateurs après le retrait d'Internet Explorer.Depuis avril, le développeur de logiciels basé à Tokyo, Computer Engineering & Consulting (CEC), a été inondé de demandes d'aide. Ces clients sont principalement des agences gouvernementales, des institutions financières et des entreprises de fabrication et de logistique qui exploitent des sites Web uniquement compatibles avec Internet Explorer.« Pourriez-vous s'il vous plaît faire quelque chose pour que nous n'ayons pas de problèmes ? », a demandé un client.« Ils sont au courant [de la suppression progressive] depuis longtemps, mais ils ont dû retarder la prise de mesures », a expliqué sous couvert de l'anonymat un responsable de la CEC, qui s'attend à ce que le chaos parmi les clients qui ont tergiversés dure « quelques mois ».Les agences gouvernementales sont particulièrement lentes à réagir. Le site portail d'informations sur les marchés publics et les appels d'offres a passé jeudi 16 juin ses navigateurs recommandés à Microsoft Edge et Google Chrome. Mais pour Japan Pension Service, les avis concernant les demandes en ligne doivent être consultés en mode Internet Explorer d'Edge. Le site Web d'une société d'entraide soutenue par le gouvernement pour les écoles privées indiquait toujours Internet Explorer comme son seul navigateur recommandé.L'Agence de promotion des technologies de l'information a exhorté les utilisateurs d'Internet Explorer à passer à d'autres navigateurs et à réviser rapidement le contenu.Le Japon a tendance à s'accrocher aux technologies plus anciennes. L'amour du pays pour la technologie, les robots et les gadgets est contrebalancé par son insistance sur les télécopieurs et la détermination obstinée de ses téléphones polyvalents pendant le boom des smartphones.Internet Explorer, autrefois le navigateur dominant dans le monde et le créateur de facto des normes Web, est tombé en disgrâce avec sa version IE6, qui était gâchée par une surcharge de fonctionnalités et des performances frustrantes. Des navigateurs plus rapides et meilleurs comme Chrome de Google et Firefox de Mozilla ont pris le relais et la part de marché mondiale d'IE était négligeable de 0,64 % le mois dernier, selon Statcounter.Le successeur de Microsoft à IE, appelé Edge, est un navigateur construit sur la même plateforme de base que Chrome, appelée Chromium, et est donc compatible avec les extensions Chrome et prend en charge une grande partie des mêmes fonctionnalités. Microsoft a intégré un mode IE dans Edge, qu'il prendra en charge pendant une période supplémentaire au-delà du 15 juin.Source : Nikkei AsiaQuelle lecture en faites-vous ? Êtes-vous surpris ?Avez-vous utilisé Internet Explorer en entreprise ? Quand et comment s'est passé la migration ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?Sur quel navigateur êtes-vous en entreprise actuellement ?