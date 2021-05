Microsoft a introduit pour la première fois Internet Explorer sur Windows en 1995. Le navigateur Web a connu une vie de plus de 25 ans depuis lors. La fin de cette vie a été entachée par un déclin progressif de sa base d'utilisateurs au fil des ans, en raison de sa lente évolution qui a été dépassée par celle de ses concurrents. Microsoft l'avait vu venir depuis longtemps et avait donc décidé de faire de Microsoft Edge son principal navigateur Web, et Internet Explorer a été réduit à une "solution de compatibilité" pour les utilisateurs de Microsoft.Dans un billet de blog publié mercredi, Microsoft a annoncé que l'application de bureau Internet Explorer 11 (IE11) sera retirée le 15 juin 2022. L'entreprise a même partagé un calendrier pour ce retrait progressif de l'application. Selon ce calendrier, Microsoft retirera Microsoft 365 et d'autres applications ainsi que le support d'Internet Explorer 11 le 17 août de cette année. L'entreprise l'a indiqué pour la première fois dans une annonce l'année dernière, car elle a retiré le support de Microsoft Teams pour IE11 depuis lors.L'année dernière, Microsoft a fourni des indications, mais pas de date définitive, pour le retrait d'IE11. À l'époque, les responsables avaient indiqué qu'après le 30 novembre 2020, Microsoft Teams ne prendrait plus en charge IE11. La suppression du support de l'application de bureau d'IE 11 suivra l'année prochaine. On s'attend à ce que Microsoft mette fin à l'intégration d'Internet Explorer dans Windows peu de temps après.« Nous annonçons que l'avenir d'Internet Explorer sur Windows 10 est dans Microsoft Edge », a déclaré dans le billet Sean Lyndersay, un responsable du programme Microsoft Edge. « L'application de bureau Internet Explorer 11 sera retirée et ne sera plus prise en charge le 15 juin 2022, pour certaines versions de Windows 10 ».Mais Microsoft souligne que « ce retrait n'affecte pas les applications de bureau Windows 10 LTSC ou Internet Explorer 11 pour serveurs disponibles sur le marché. Il n'affecte pas non plus le moteur MSHTML (Trident) ». Microsoft renvoie à sa page FAQ pour une liste complète de ce qui est concerné par l’annonce de mercredi.Bien évidemment, l'alternative pour la plupart des entreprises sera Microsoft Edge. Tout d'abord, l’entreprise affirme que Edge offre une meilleure compatibilité qu'IE11. Elle mentionne que Edge a l'avantage d'un double moteur qui prend en charge à la fois les sites Web anciens et modernes, par opposition à la prise en charge intégrée du navigateur ancien pour les sites Web et les applications sur IE11. Microsoft met également en avant plusieurs nouvelles fonctionnalités de Edge qui offrent une productivité nettement supérieure par rapport à celle d'Internet Explorer. Il affirme également que le navigateur est beaucoup plus sûr qu'IE 11.« Non seulement Microsoft Edge offre une expérience de navigation plus rapide, plus sûre et plus moderne qu'Internet Explorer, mais il est également capable de répondre à une préoccupation majeure : la compatibilité avec les sites Web et les applications plus anciens. Microsoft Edge intègre le mode Internet Explorer ("mode IE"), de sorte que vous pouvez accéder aux sites Web et aux applications hérités d'Internet Explorer directement à partir de Microsoft Edge. Microsoft Edge étant capable d'assumer cette responsabilité et plus encore, l'application de bureau Internet Explorer 11 sera retirée et ne sera plus prise en charge le 15 juin 2022, pour certaines versions de Windows 10 ».Internet Explorer détient actuellement une part dérisoire de 3,8 % du marché des navigateurs pour ordinateurs de bureau. Alors que, selon un récent rapport publié en avril, sur les 12 derniers mois, Edge (basé sur Chromium) a connu une croissance spectaculaire de plus de 1 300 % , atteignant une part de marché de 8,3 %, dépassant ainsi Firefox (7,95 %) et s'approchant rapidement des 10,11 % détenus par Safari d'Apple.Mais, étonnamment, Microsoft a continué d'inclure Internet Explorer 11 dans Windows 10, alors même que la société a fait la promotion de Edge auprès des consommateurs. Cela s'explique par le fait qu'un grand nombre de logiciels d'entreprise ou de sites Web plus anciens ne fonctionnent qu'avec IE. Selon une enquête commandée par Microsoft, les entreprises utilisent en moyenne 1 678 applications anciennes.Selon la page FAQ de Microsoft, voici les versions de Windows qui sont concernées par l’annonce de mercredi : IE 11 sera retiré pour Windows 10 client SKU (version 20H2 et ultérieure) et Windows 10 IoT (version 20H2 et ultérieure). Les produits qui ne sont pas concernés par ce retrait comprennent le mode IE dans Edge ; IE 11 desktop sur Windows 8.1, Windows 7 (avec Extended Security Updates), Windows 10 Server Semi-Annual Channel (toutes les versions), Windows 10 IoT Long-Term Servicing Channel (LTSC) (toutes les versions), Windows 10 Server LTSC (toutes les versions) et Windows 10 client LTSC (toutes les versions).À l'avenir, Microsoft suggère à ses utilisateurs de passer à Edge s'ils utilisent Internet Explorer. L'entreprise affirme que la transition peut se faire en douceur, avec une option de transfert facile de tous les mots de passe, favoris et autres données de navigation d'Internet Explorer. Plus important encore, elle souligne que Microsoft Edge dispose même d'un mode Internet Explorer intégré, de sorte que les utilisateurs peuvent toujours y accéder s'ils tombent sur un site Web qui a besoin d'IE pour fonctionner.Microsoft a créé son mode IE pour Edge il y a quelques années, ce qui a permis aux entreprises d'adopter le nouveau navigateur basé sur Chromium pour les anciens sites Web. Le mode IE prend en charge les anciens contrôles ActiveX et les sites hérités, qui sont étonnamment toujours utilisés par de nombreuses entreprises. Microsoft promet de prendre en charge ce mode IE dans Edge jusqu'en 2029 au moins.« Avec Microsoft Edge, nous offrons une voie vers l'avenir du Web tout en respectant le passé du Web », a écrit la société dans l'annonce de mercredi. « Le changement était nécessaire, mais nous ne voulions pas laisser derrière nous des sites Web et des applications fiables et toujours fonctionnels ».Dans une vidéo, Microsoft a également déclaré que 99,7 % des applications sont compatibles avec les dernières versions de ses produits. Pour les applications qui ne fonctionnent pas, Redmond encourage les entreprises à contacter la société, et promet que ses ingénieurs corrigeront le problème « sans coût supplémentaire ».Source : Microsoft Que pensez-vous du retrait d’Internet Explorer 11 annoncé par Microsoft ?Avez-vous déjà essayé le mode IE dans Edge ? Quel commentaire en faites-vous ?Utilisez-vous Microsoft Edge ? Qu’est-ce qui a motivé votre choix ?