Le "METAVERSE" de Neal Stephenson

L’objectif visé par cet effort

la perturbation numérique, suivie de l’opportunisme des entreprises, a réinitialisé la valeur de la propriété intellectuelle créative et a eu un impact négatif sur le processus créatif ;

Les agences et intermédiaires ont détourné les revenus des makers ;

Les données ont été récoltées, vendues, banalisées et utilisées à mauvais escient ;

La naïveté et la commodité ont été exploitées ;

Les photos de famille sont devenues un appât de session pour un modèle publicitaire insatiable.

À l’heure où le « métavers » proposé par Mark Zuckerberg fait énormément parler de lui, il est bon de rappeler que le milliardaire n’est pourtant pas l’inventeur du terme. Neal Stephenson a inventé le terme "metaverse" dans son roman Snow Crash (1992). Aujourd'hui, alors que le métavers passe du domaine de la science-fiction à celui de la réalité, l'auteur est de retour en tant que fondateur de Lamina1, une nouvelle société qui vise à fournir le cadre d'un "métavers ouvert" : en d'autres termes, un métavers plus conforme à la vision fondamentale du web3, et qui donne la priorité aux créateurs indépendants plutôt qu'aux entreprises.De nombreux spécialistes du marketing n'ont probablement jamais entendu parler de Stephenson, mais la plupart d'entre eux ont déjà entendu parler du métavers : un espace virtuel encore mal défini qui est généralement décrit comme la prochaine étape de l'évolution d'Internet et qui repose sur la technologie blockchain, ce qui le rend (du moins en théorie) complètement libre du contrôle descendant qui a dominé le flux d'informations à l'ère du Web2.Contrairement à Snow Crash (et aux diverses visions du métavers diffusées par des sociétés telles que Meta), Lamina1 ne propose pas de pronostic à long terme sur l'avenir du métavers. Il vise plutôt à fournir les outils de base dont les développeurs techniques et créatifs auront besoin pour donner vie à leurs propres projets. « Bien que je sois depuis plus de 30 ans "l'homme des métavers", je me sens mal à l'aise à l'idée d'essayer de prédire ou de dicter ce que le métavers sera, ou ce qu'il devrait être, car la façon dont les technologies se développent dans le monde réel est que les gens leur trouvent des utilisations. La meilleure chose que l'on puisse faire à ce stade est de contribuer à l'infrastructure et de fournir des outils que les personnes qui vont construire le metaverse trouveront utiles… Je suis plutôt impatient d'être surpris », explique Stephenson.Il cite l'auteur William Gibson, à qui l'on attribue souvent l'invention du sous-genre cyberpunk : « La rue trouve ses propres utilisations des choses ». Il est intéressant de noter que "The Street" est le nom que Stephenson donne à la principale voie de passage du métavers dans Snow Crash. Pourtant, poussées par la promesse d'un énorme profit potentiel, de nombreuses entreprises ont tenté, certains diraient prématurément, de trouver des utilisations pour la rue, générant un battage médiatique sur le métavers comme s'il était déjà arrivé. « Vous pouvez dire quand quelqu'un dit "nous construisons un metaverse" ou "notre metaverse" qu'il ne comprend pas bien le concept de base. Il n'y a qu'un seul métavers : le métavers », explique Stephenson.Lamina1 est loin d'être le seul à s'efforcer de construire un métavers ouvert. En juillet, une cohorte de grandes marques du Web3 - dont The Sandbox, Dapper Labs et Decentraland - se sont unies pour former l'Open Metaverse Alliance for Web3 (OMA3).Comme son nom l'indique, Lamina1 a été conçue comme une blockchain de niveau 1, ce qui signifie qu'elle sera capable d'établir ses propres règles et de valider ses propres transactions. Le Bitcoin et l'Ethereum sont également des chaînes de niveau 1. Comme le décrit Stephenson, « l'avantage de créer sa propre blockchain est que l'on peut prendre des décisions d'ingénierie en fonction de ses propres objectifs, au lieu de se contenter de suivre le système de quelqu'un d'autre ».Le but de cet engagement est de corriger les "péchés" du passé. Le journal indique que Web2 a introduit une période d’innovation rapide et d’accès sans précédent au divertissement, à l’information et aux biens à l’échelle mondiale. Les outils rationalisés et la convivialité ont amené les créateurs et les innovateurs sur le Web en masse pour créer desvitrines, s’engager et effectuer des transactions avec leurs clients.Posséder et contrôler cet écosystème croissant de contenus et de données personnelles est devenu une initiative primordiale et lucrative pour les grandes entreprises. Le comportement des consommateurs, enregistré sur les serveurs centralisés de l’entreprise, offrait un aperçu constant et privilégié de la manière de monétiser l’émotion et l’attention humaines, a déclaré Lamina1.Les "péchés" comprenaient :À son meilleur, Web3 envisage un monde meilleur grâce à la refonte réfléchie de nos vies en ligne, instituant une défense plus forte de nos intérêts, de notre liberté et de nos droits, a déclaré la société. Tout comme Web2 a prospéré avec la maturité des outils et des services qui offraient aux créateurs et aux consommateurs une facilité d’utilisation, le métaverse ouvert bénéficiera de protocoles ouverts pour les paiements et les données, et d’un ensemble de services décentralisés interopérables pour prendre en charge les mondes virtuels. Lamina1 sera le point de ralliement d’un écosystème d’outils open source, de normes ouvertes et de technologies habilitantes conçues et co-développées avec une communauté dynamique de créateurs.« Nous sommes des créateurs. Nous sommes des constructeurs. Nous sommes passionnés par le potentiel de Lamina1 pour changer la façon dont nous créons et monétisons la prochaine génération de contenu, et nous partageons les besoins et les intérêts de nos collègues passionnés d’Open Metaverse. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour bâtir le réseau de personnes créatives le plus puissant de la planète », a déclaré la société.Stephenson a fondé Lamina1 plus tôt cette année aux côtés de Peter Vessenes, un pionnier précoce et influent de la crypto qui occupe les fonctions de directeur général et de cryptographe en chef de l'entreprise. Le 25 août, la société a annoncé qu'elle avait engagé Rebecca Barkin, stratège créative et experte en produits, en tant que présidente. Barkin et Stephenson s'étaient rencontrés lors de leurs fonctions chez Magic Leap, une entreprise de réalité augmentée qui a sorti son premier casque en 2018. Barkin qui dit avoir été amenée à bord en partie « pour mettre de l'ordre dans le chaos et vraiment tout faire décoller » décrit Lamina1 comme étant « construit spécialement pour permettre des expériences dans le métavers, en mettant l'accent sur des choses que nous savons importantes, comme le stockage des données, l'interopérabilité sur la chaîne, l'identité, le commerce et bien sûr la qualité et la facilité d'utilisation. En mettant l'accent sur ces éléments, nous pouvons vraiment contribuer à la croissance d'une véritable communauté ».Barkin souligne également la nécessité, selon elle, pour la communauté Web3 de réfléchir au passé et d'en tirer des enseignements afin de construire un avenir meilleur : « Nous avons ici l'occasion de défaire certaines des décisions que nous avons tous prises par commodité ou par manque de connaissances au début de l'ère du Web2 et de rendre une grande partie de ce pouvoir aux créateurs et aux consommateurs... Il y a un mouvement culturel vers l'agence et la propriété… Nous voulons en faire partie. Nous voulons en être les leaders et dire : écoutez, vous avez beaucoup à offrir au monde, et nous voulons être l'endroit où vous venez le faire », dit-elle.Source : Lamina1 Qu'en pensez-vous ?