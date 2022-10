Amazon, Google et Meta auraient été accusés de mener des pratiques de lobbying non conformes au Parlement européen. Les plaintes ont été déposées auprès du registre de transparence de l'Union européenne, qui a expliqué en détail comment ce comportement douteux ne pouvait pas être suivi en détail parce qu'il enfreignait toutes les règles liées à la transparence.Les géants de la technologie ont été accusés d'utiliser des entreprises de petite taille pour s'assurer que les pratiques étaient cachées à la vue de tous. Mais les plaintes ne s'arrêtent pas là. Des rapports de médias comme ont également suggéré que l'objectif était de viser diverses entreprises technologiques et un certain nombre de groupes de lobbying.Les nouveaux cas ont été déposés par trois sociaux-démocrates différents qui demandent maintenant que les accusés soient punis en se voyant refuser l'accès au Parlement européen si une solution sur le sujet ne peut être trouvée et qu'ils ne sont pas tenus responsables de leurs actions. C'est une épreuve sérieuse puisque neuf plaintes au total ont été déposées.Le fait de voir un tel comportement se produire malgré les nombreux organismes de surveillance en place est inquiétant et c'est pourquoi l'affaire n'est pas ignorée. Voir les règles de transparence être oblitérées et les grandes entreprises technologiques faire ce qu'elles veulent ne sera pas toléré. Et ce, parce que cela peut avoir de graves conséquences sur l'avenir des politiques numériques et leur élaboration.Ces accusations des députés européens interviennent après la publication d'un rapport en avril dernier, dans lequel certains groupes de la société civile ont constaté que les grands noms du monde de la technologie utilisaient leur pouvoir pour influencer les dossiers politiques de l'UE. En conséquence, ils ont été vus en train de dépenser plus d'argent pour faire des amendements qui seraient rédigés dans le règlement.Tous les coups imaginables ont été donnés au nom du lobbying, par exemple en ajoutant des suggestions aux discussions politiques tardives et en donnant aux législateurs des formulations pour des changements qui ne menaceraient pas leurs propres avantages.C'est pourquoi la façon dont ces entreprises interfèrent avec les stratégies ne peut pas être négligée et devrait au contraire être mieux surveillée et des actions prises pour les contrer.Les experts estiment que de tels incidents mettent en lumière une préoccupation majeure qui fait défaut à l'Union européenne. Il y a tant d'exemples de la façon dont les géants de la technologie ont pu s'en tirer à bon compte, montrant une réflexion égoïste et avide.C'est pourquoi les nouvelles accusations visent à révéler au monde entier comment la responsabilité et la confiance perdent peu à peu du terrain et comment la démocratie s'efface. Et c'est pourquoi il est important d'agir maintenant sans attendre.Alors, qu'est-ce que les entreprises ont à dire contre les accusations portées contre elles ? Meta ne fournit aucune forme de réponse, Google et Amazon ont nié les violations liées au lobbying de l'UE.Il faudra beaucoup de temps et d'efforts pour faire toute la lumière sur cette affaire. Mais une chose est sûre, il est grand temps que quelqu'un aille au fond des choses, car cela fait un moment que la responsabilité démocratique est entravée.Dans un courriel, le porte-parole d'Amazon a déclaré que "".Source : Le Parlement EuropéenQu'en pensez-vous ?