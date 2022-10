Environ 18 % des personnes interrogées ont confiance en l'application et en la manière dont elle protège leur vie privée et leurs informations. C'est presque 27 % de moins que l'année dernière.L'étude a montré que la confiance était extrêmement faible parmi les personnes appartenant à la génération des baby-boomers, avec des chiffres atteignant à peine 10 %. De même, environ 18 % de la génération Z se sentait en confiance vis-à-vis de l'application.Et selon les prévisions, Meta entrerait dans l'histoire en chutant dans le nombre d'utilisateurs mensuels pour la toute première fois.L'étude d'Insider Intelligence a pris en compte environ 2225 utilisateurs différents sur diverses applications de médias sociaux dans le pays entre les dates du 20 mai et du 9 juin. L'objectif était d'évaluer la confiance que les gens accordent aux applications numériques à l'heure actuelle. Les neuf plus grandes applications de médias sociaux du monde, telles que YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit, LinkedIn, TikTok, Pinterest et Twitter, ont donc été évaluées.Toutes les personnes inscrites à l'enquête ont été soigneusement sélectionnées de manière à respecter les critères définis, notamment l'âge, le sexe, la race et le statut socio-économique.Source : Insider Intelligence Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quelle est votre opinion actuelle sur Facebook, et Meta ?Quel réseau social vous inspire le plus conficance ?