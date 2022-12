Une enquête du Pew Research Center a révélé que les habitants de la plupart des pays du monde pensent que les médias sociaux sont bons pour la démocratie, même s'ils contribuent à la diffusion de fausses informations et ont conduit à une polarisation accrue. Cependant, les Américains pensent différemment. 64 % des Américains ayant répondu à cette enquête ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que les médias sociaux amélioraient la démocratie, ce qui représente plus du double des 35 % de personnes en moyenne dans d'autres pays qui pensent de même.Les Américains semblent être beaucoup plus conscients des effets négatifs des médias sociaux sur la démocratie, ce qui pourrait les inciter à adopter un comportement en ligne différent. 79 % des Américains ont également le sentiment que les médias sociaux ont provoqué une plus grande division des opinions politiques, bien que cela soit cohérent avec ce que disent les citoyens d'autres pays, le pourcentage médian se situant autour de 65 %. C'est la Malaisie qui obtient le score le plus bas, mais même dans ce pays, 43 % des personnes interrogées reconnaissent que les médias sociaux ont fait du tort à cet égard.Un autre domaine qui préoccupe les Américains est la rhétorique entourant la politique. 69 % des Américains pensent que les médias sociaux ont rendu les discussions politiques moins courtoises, le pourcentage médian pour tous les autres pays étant de 46 %. Les habitants de Singapour ne semblent pas être d'accord, 27 % seulement d'entre eux estimant que les médias sociaux ont eu un effet négatif à cet égard.L'Amérique est une force puissante, et l'opinion des personnes qui y vivent a tendance à beaucoup compter. C'est pourquoi de telles notions peuvent être risquées pour l'avenir de la démocratie.Source : Pew Research Center Etes-vous d'accord avec les conclusions de ce rapport ?D'après-vous, pourquoi les Américains sont beaucoup plus conscients des effets négatifs des médias sociaux sur la démocracie ?Quels sont les impacts des médias sociaux sur la démocratie en France ?