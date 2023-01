Cette étude, publiée récemment dans une revue intitulée Thinking and Reasoning, montre à quel point la perspicacité est un facteur essentiel et combien elle est souvent négligée.N'oubliez pas qu'à notre époque, avec l'essor des médias sociaux et d'Internet, vous êtes plus susceptible d'être victime de désinformation et que cela devient une préoccupation majeure. Les auteurs de nouvelles recherches se sont lancés dans l'exploration du mécanisme cognitif du cerveau lié au fait de croire tout ce que l'on voit et lit. Et comme la désinformation atteint des sommets, vous devez être capable de distinguer le vrai du faux. Dans cette recherche, les auteurs veulent différencier le bien du mal, et ce par la résolution de problèmes.Cette étude sur le thème des neurones a montré que l'esprit est une belle invention et qu'il produit des idées si spécifiques, accompagnées de quelques grands Aha ! Moments. Les auteurs avaient pour mission d'établir un lien entre la perspicacité et le raisonnement social, par exemple en ce qui concerne la manière de gérer les affirmations excessives, les conneries et même la croyance aux fausses nouvelles.Cette étude a porté sur 61 droitiers parlant l'anglais américain et âgés en moyenne de 25 ans. De plus, les chercheurs ont utilisé des problèmes des associations à distance composés qui ont permis de comprendre comment nous relions trois termes sans rapport entre eux pour trouver un thème particulier. Ce problème oblige certains à penser de manière plus créative, tandis que d'autres se contentent de se fier à leur intuition.Ainsi, ce genre de problème finit par forcer les gens à penser de manière plus créative et à s'en remettre à des perspectives. Vous voyez, lorsque vous êtes confronté à d'énormes problèmes, vous devez recadrer vos pensées et modifier la représentation initiale d'un problème pour le voir sous un jour nouveau.Résoudre des problèmes par le biais d'idées nouvelles change la façon dont un problème est représenté. Et cela produit de nouvelles idées en explorant des voies uniques de raisonnement. Au final, vous avez la possibilité de mieux filtrer les distractions et de vous concentrer uniquement sur la solution du problème. Cela présente de grands avantages, et cela vient d'environnements surpeuplés.En conclusion, il existe un lien positif entre la perspicacité et le discernement. Et ceux qui ont obtenu un score plus élevé sur leur perspicacité faisaient un meilleur travail pour mettre en évidence les fake news et différencier les déclarations qui avaient une grande signification.Source : Revue Thinking and Reasoning Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, la perspicacité est-elle suffisante pour discerner une fake news d'une information vérifiée ?