Aujourd'hui, je suis fier de l'impact profond qu'a eu le W3C, de ses nombreuses réalisations accomplies avec nos Membres et le public, et j'attends avec impatience les améliorations continues de l'autonomisation que le W3C permet en lançant sa propre organisation d'intérêt public à but non lucratif, en s'appuyant sur 28 ans d'expérience.