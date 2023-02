Rendre la base de code plus légère et plus fiable, réécrire le code ancien, supprimer la dette technique.

Reconstruire l'interface à partir de zéro pour créer un système de conception cohérent, ainsi que développer et maintenir une interface utilisateur adaptable et extrêmement personnalisable.

Passer à un calendrier de publication mensuel.

Thunderbird approche rapidement de son 20e anniversaire en tant que client de messagerie autonome. Et à mesure que nous nous rapprochons de la sortie de Thunderbird 115 "Supernova" cette année, nous entendons de plus en plus souvent une certaine question :" ~ Un pourcentage notable d'utilisateurs de ThunderbirdC'est certainement une question valable, alors prenons le temps d'y répondre !En tant que responsable de la conception des produits de Thunderbird, j'ai un bon aperçu de ce qui se passe et de la direction que prennent les choses. Considérez cet article (et la vidéo d'accompagnement ci-dessous) comme la première peinture d'une fresque plus complète montrant la direction que prend Thunderbird, et pourquoi certaines des choses que nous faisons peuvent sembler contre-intuitives.Certains des points de discussion ci-dessous peuvent diviser. Ils pourraient toucher une corde sensible. Mais nous croyons qu'il faut être transparent et ouvert sur notre passé et notre avenir.Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par l'avenir. Nous pensons qu'il est brillant !Avec la sortie de Thunderbird 115 "Supernova" cette année, nous faisons bien plus qu'une simple sortie annuelle. Il s'agit d'une refonte moderne du logiciel, tant sur le plan visuel que technique. Thunderbird fait l'objet d'un remaniement massif depuis la base pour se débarrasser de toutes les dettes techniques et d'interface accumulées au cours des 10 dernières années.Ce n'est pas une tâche facile, mais elle est nécessaire pour garantir la viabilité du projet pour les 20 prochaines années.Se contenter de "rajouter des trucs par-dessus" une architecture en ruine n'est pas durable, et nous ne pouvons pas continuer à l'ignorer.Au cours des 3 prochaines années, le projet Thunderbird vise ces objectifs principaux :À l'intérieur de ces objectifs, il y a des centaines d'étapes très importantes qui doivent être franchies, et tout réaliser demandera beaucoup de temps et de ressources.C'est quoi toute cette histoire de "dette technique" ? Pourquoi faut-il la reconstruire ? Parlons de la façon dont nous en sommes arrivés là, et éclairons l'histoire complexe du développement de Thunderbird.Thunderbird est une application monolithique qui a été développée par des milliers de personnes au cours de deux décennies. Apporter des changements majeurs - comme nous le faisons avec Supernova - nécessite une réflexion très approfondie.En lisant ceci, vous pouvez imaginer Thunderbird comme une énorme tour de Lego que vous avez construite. Mais des années plus tard, vous vous rendez compte que la pièce centrale cruciale qui sert de fondation utilise la mauvaise forme. Si vous remplacez seulement cette pièce, toute la tour s'écroulera. Vous devez donc retirer lentement les blocs situés au-dessus pour empêcher la tour de s'effondrer. Ensuite, une fois que vous avez atteint la pièce centrale, vous la remplacez, puis vous rajoutez les pièces que vous avez retirées avec des pièces légèrement différentes.Pourquoi ? Parce que les pièces d'origine ne conviennent plus.Thunderbird est littéralement un ensemble de codes fonctionnant au-dessus de Firefox. Tous les onglets et sections que vous voyez dans nos applications ne sont que des onglets de navigateur avec une interface utilisateur personnalisée.Nous aimons utiliser Firefox comme architecture de base, car il permet de tirer parti de toutes les bonnes choses qu'il renferme. Des choses comme la prise en charge multiplateforme, le moteur de rendu web Gecko, le compilateur JavaScript Spidermonkey, etc.Ce faisant, Thunderbird peut suivre Firefox dans son cycle de publication, hériter des correctifs de sécurité, bénéficier de la prise en charge des extensions, et bien plus encore.Évidemment, cela est plus complexe, car il faut beaucoup de C++, de JS, de CSS et de XHTML pour s'assurer que tout fonctionne correctement. L'utilisation d'une architecture de base solide comme Firefox est le point de départ idéal.Malheureusement, cette approche a un coût élevé.N'oubliez pas que Thunderbird est actuellement développé activement par un peu plus d'une douzaine de développeurs principaux. Firefox compte des centaines de développeurs qui modifient et améliorent constamment les choses au quotidien.Vous pouvez donc imaginer combien de fois par semaine les choses se détraquent soudainement dans Thunderbird parce qu'une interface C++ a été renommée, qu'une API a été dépréciée ou qu'une bibliothèque de construction a été mise à jour. Suivre les changements en amont n'est pas une tâche simple, et parfois, cela prend la plupart de nos journées.Ce coût - et ce dont je parlerai ensuite - est la raison pour laquelle Thunderbird a accumulé une énorme quantité de "dette technique" à rembourser.Au fil des années, Mozilla a beaucoup changé d'orientation, investissant de moins en moins de ressources dans le développement de Thunderbird. Le 6 juillet 2012, la Fondation Mozilla a annoncé qu'elle ne se concentrerait plus sur les innovations pour Thunderbird, et que le futur développement de Thunderbird passerait à un modèle dirigé par la communauté.Cela signifiait que les membres de la communauté et les contributeurs externes seraient en charge du développement et du support de Thunderbird.Cette décision a été à la fois une bénédiction et une malédiction.La bénédiction : elle a déclenché un feu de soutien et de contributions au sein de la communauté, permettant aux contributeurs passionnés de soumettre du code et d'améliorer Thunderbird dans les domaines qui leur tiennent à cœur. De nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation ont été introduites parce que de nombreux membres de la communauté ont commencé à partager et à proposer leurs idées pour améliorer Thunderbird. La communauté s'est agrandie, et le projet est devenu un exemple solide de démocratie logicielle réelle !La malédiction : coordonner les efforts d'une communauté de volontaires était un défi. De plus, il n'y avait pas assez de ressources pour assurer le succès et la durabilité à long terme d'un projet de logiciel libre.La communauté Thunderbird a absolument maintenu le projet en vie pendant toutes ces années. Des millions d'utilisateurs actifs, de contributeurs, de donateurs et de sympathisants ont consacré des heures et des heures de leur temps libre afin de garantir un outil utilisable et utile pour tant de personnes. Et ils ont fait un excellent travail - ce dont nous leur sommes éternellement reconnaissants.Notre communauté a répondu et s'est adaptée au scénario qu'elle a trouvé, et elle a essayé d'en tirer le meilleur parti.Comme Thunderbird était alimenté par de nombreux contributeurs bénévoles aux goûts variés, il en résultait une interface utilisateur inconsistante sans expérience utilisateur cohérente.De plus, l'absence de synchronisation constante en amont avec Firefox a entraîné l'impossibilité de construire et de publier Thunderbird pendant des mois.Plus le temps passait sans une structure de développement appropriée, plus il devenait difficile de suivre les innovations technologiques et les améliorations des concurrents. Thunderbird ne disposait pas d'une organisation adéquate. Il lui manquait une supervision du développement, une vision cohérente et une feuille de route. Il manquait des employés à temps plein avec une expertise spécifique.Et tout cela a contribué à une question qui est devenue de plus en plus forte au fil des ans : "Thunderbird est-il mort ?"Aujourd'hui, Thunderbird est entièrement détenu par MZLA Technologies, une filiale de la Fondation Mozilla, et il est activement développé et maintenu par un groupe croissant d'employés rémunérés. Nous avons une organisation adéquate, une feuille de route et des personnes chargées de prendre des décisions intelligentes et de définir des orientations.Ce changement, qui s'est produit lentement entre 2017 et 2020, a été un peu un choc pour notre communauté. Désormais, les ajouts ou les modifications doivent être approuvés par les développeurs et les concepteurs du noyau dur. Une feuille de route et une liste de fonctionnalités plus strictes sont prioritaires lors de chaque cycle de publication, et les contributions externes sont rejetées si elles ne sont pas conformes aux normes de qualité et à la direction visuelle du projet.Ce changement soudain dans la façon dont Thunderbird est géré et développé a créé un sentiment de "jardin clos". De nombreux membres de la communauté se sont alors sentis rejetés ou aliénés par un projet auquel ils ont consacré des heures.C'est tout à fait compréhensible, mais c'était nécessaire.Chez Thunderbird, nous nous efforçons de rester ouverts, accueillants et collaboratifs autant que possible.Nous plaidons constamment en faveur d'un processus ouvert, en commençant par les idées initiales de la feuille de route, en diffusant les premières maquettes et modifications à notre communauté, ainsi qu'en conservant l'intégralité de notre code source ouvert et accessible.Bien que nous soyons très francs et honnêtes quant à l'orientation du projet, le processus de prise de décision se déroule lors de réunions internes. Il est dirigé par les personnes en charge, comme dans une entreprise normale. Le développeur principal, le concepteur principal, le chef de projet et de produit, les ingénieurs principaux, etc. prennent les décisions finales.Nous écoutons et intégrons toujours les commentaires de la communauté, et nous essayons d'équilibrer ce que nous savons être nécessaire avec ce que nos utilisateurs et les contributeurs externes veulent. Mais vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde ; essayer de le faire peut en fait diluer et dévaloriser votre produit.La chose la plus difficile à faire est de changer la perception que "nous" (les développeurs principaux) ne nous soucions pas de la communauté et que nous faisons des choses pour la contrarier, ou que nous changeons les choses juste parce que c'est "tendance".Cela ne pourrait pas être plus faux.En 2023, Thunderbird est assez bien soutenu, avec un flux de dons sain, plus de services en développement pour augmenter notre flux de revenus (restez à l'écoute !), et une équipe de développeurs et de concepteurs toujours plus grande qui apporte son expertise.La dette technique abandonne peu à peu le code source, grâce au travail remarquable de nombreux développeurs centraux qui mettent en œuvre des paradigmes modernes, documentent un style de codage cohérent et suppriment le vieux code encroûté qui ne fait que créer des problèmes.Les améliorations de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur se poursuivront au cours des deux prochaines années, l'objectif étant de créer une interface capable de s'adapter aux besoins de chacun. Une interface utilisateur à l'aspect et au toucher modernes sera initialement mise en œuvre avec la version 115 en juillet, dans le but d'offrir une interface simple et propre aux "nouveaux" utilisateurs, ainsi que la mise en œuvre d'options plus personnalisables avec une interface flexible et adaptable pour permettre aux utilisateurs chevronnés de conserver cette familiarité qu'ils aiment.Une attention renouvelée à la convivialité et à l'accessibilité fait désormais partie de notre processus de développement quotidien, garantissant une découverte facile de toutes les puissantes fonctionnalités, ainsi qu'une compatibilité totale avec les technologies d'assistance pour rendre Thunderbird utilisable par tous.Et oui, absolument : l'ajout constant de nouvelles fonctionnalités que certains de nos concurrents possèdent depuis des années, ainsi que la création de solutions étonnantes et innovantes qui amélioreront l'expérience de chacun.Tout, comme d'habitude, s'inscrit dans un processus ouvert et éthique, avec une attention constante à notre communauté, et une passion renouvelée pour innover et grandir, afin de faire de Thunderbird la meilleure application de communication personnelle et professionnelle qui soit !Source : Thunderbird Quel est votre avis sur le sujet ?Utilisez-vous ce client de messagerie ? Si oui, pourquoi ?Comment positionnez-vous Thunderbird par rapport aux autres applications de messagerie ?Quelles sont les fonctionnalités que vous attendez des nouvelles versions de Thunderbird ?