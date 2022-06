Query Parameter Stripping

la prise en charge des niveaux de couleur plus étendus pour la lecture vidéo sur de nombreux systèmes ;

la prise en charge du nouveau format d’image AVIF, qui est basé sur le codec vidéo AV1 moderne et libre de droits. Il offre d’importantes économies de bande passante pour les sites par rapport aux formats d’images existants. Il prend également en charge la transparence et d’autres fonctionnalités avancées ;

l’activation du décodage vidéo AV1 par accélération matérielle sur Windows avec les GPU pris en charge ;

l’afficheur PDF de Firefox prend désormais en charge le remplissage de plus de formulaires (par exemple, les formulaires basés sur XFA, utilisés par plusieurs gouvernements et banques) ;

le déchargement automatique des onglets en fonction de leur heure de dernier accès, de l’utilisation de la mémoire et d’autres attributs lorsque la mémoire système disponible est extrêmement faible sur Windows. Cela aide à réduire les plantages de Firefox par manque de mémoire. Par contre, lorsque vous passez à un onglet déchargé, cela le recharge automatiquement ;

le déchargement manuel des onglets sans les fermer en utilisant « about :unloads » dans la barre d’adresse, ceci afin de libérer les ressources système utilisés par les onglets ouverts ;

:unloads » dans la barre d’adresse, ceci afin de libérer les ressources système utilisés par les onglets ouverts ; le blocage des téléchargements qui reposent sur des connexions non sécurisées, protégeant ainsi les utilisateurs contre les téléchargements potentiellement malveillants ou dangereux ;

la compatibilité Web améliorée pour les protections de la vie privée avec SmartBlock 3.0 : dans la navigation privée et la protection stricte contre le suivi, Firefox met tout en œuvre pour protéger l’activité de navigation Web des utilisateurs contre les trackers. Dans ce cadre, le blocage de contenu intégré empêchera automatiquement les scripts, images et autres contenus tiers d’être chargés par les sociétés de suivi intersites signalés par Disconnect ;

le téléchargement et l’installation des mises à jour de Firefox en arrière-plan sur Windows, même si le navigateur est fermé ;

l’introduction de Site isolation pour protéger les utilisateurs de Firefox contre les attaques par canal auxiliaire ;

le remplissage automatique et la capture des cartes de crédit en Allemagne, en France et au Royaume-Uni ;

la possibilité pour les utilisateurs d’utiliser sur Firefox autant de microphones en même temps lors d’une visioconférence ;

l’amélioration des performances de WebGL sous Linux pour une réduction de la consommation d’énergie ;

le renforcement du bac à sable sur Linux en limitant l’accès au système Windows par les processus exposés au contenu Web ;

les utilisateurs macOS qui peuvent désormais facilement accéder aux options de partage à partir du menu Fichier de Firefox ;

la prise en charge des images contenant des profils ICC v4 activée sur macOS ;

pour éviter la perte de session pour les utilisateurs de macOS qui exécutent Firefox à partir d’un fichier .dmg monté, ils seront désormais invités à terminer l’installation lorsqu’ils exécutent Firefox sur leur ordinateur pour la première fois ;

la réduction de l’utilisation du processeur dans Firefox sur macOS et Windows Server lors du traitement des évènements ;

l’utilisation du mode basse consommation d’Apple pour la vidéo plein écran sur des sites tels que YouTube et Twitch ;

la prise en charge des vidéos au format HDR sur macOS. Bien noter qu’il faut s’assurer que les préférences de la batterie ne sont pas définies sur « optimiser le streaming vidéo sur batterie » ;

Et bien plus encore.

Mozilla vient d’annoncer la sortie de la version 102 de son navigateur Firefox. Lors de cette annonce, Mozilla a profité pour donner l’information selon laquelle Firefox 91 qui est une version ESR (extended support release ou en français version de support étendu) bénéficiera de deux autres mises à jour majeures et ne sera plus pris en charge à partir du 20 septembre 2022. À partir de cette date, les utilisateurs de Firefox 91 seront automatiquement mis à niveau vers Firefox 102 qui est la nouvelle version ESR et qui prendra donc le relais de Firefox 91.Pour ceux qui ne sont pas familiers aux différents canaux de distribution de Firefox, il faut retenir que la version RR (rapid release) est la version de Firefox qui reçoit les mises à jour majeures toutes les quatre semaines et des mises à jour mineures telles que des correctifs de sécurité ou de plantage pendant ces quatre semaines. La version ESR par contre, est celle qui reçoit des mises à jour majeures en moyenne toutes les quarante-deux semaines complétées autant que nécessaire par des mises à jour mineures telles que des correctifs de sécurité ou de plantage et les évolutions des politiques. En plus de ces différences entre les cycles des mises à jour, la version ESR a également accès à des stratégies supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans la version rapide.Pour cette nouvelle version de Firefox, Mozilla explique qu’il est désormais possible de désactiver l’ouverture automatique du panneau de téléchargement qui se déclenche à chaque démarrage d’un nouveau téléchargement. À côté de cette nouveauté, l’équipe de Firefox avance également que Firefox atténue désormais le suivi des paramètres de requête lors de la navigation sur des sites en activant le mode ETP strict. Cette fonctionnalité est la réponse de Mozilla contre les entreprises de publicité en ligne qui utilisent les paramètres de requête pour pister les utilisateurs. Mozilla a donc introduit dans cette dernière version de Firefox la fonctionnalité de protection de la vie privéequi supprime automatiquement divers paramètres de requête utilisés pour le suivi des URL lorsque vous les ouvrez, que ce soit en cliquant sur un lien ou en collant simplement l’URL dans la barre d’adresse.Pour activer cette fonctionnalité, il faut se rendre dans les paramètres de Firefox, cliquer sur le volet Vie privée et sécurité, puis cocher l’optionCependant, pour ceux qui aiment parcourir le Web en utilisant le mode privé, il faut savoir que cette nouvelle fonctionnalité ne fonctionnera pas. Les paramètres de suivi ne seront pas supprimés, ce qui sous-entend que l’utilisateur pourra être pisté malgré l’utilisation du mode supposé offrir plus de confidentialité. Pour l’activer en mode privé, il va falloir saisir dans la barre d’adressepour aller dans les paramètres de configuration avancés du navigateur. Dans le champ de recherche, saisiret lorsque l’optionapparaît dans la fenêtre de recherche, il va falloir changer le paramètre en. À noter que l’activation de la fonctionnalité de suppression des requêtes en mode privé pourrait faire apparaître des bogues en parcourant certains sites en particulier.En plus de ces nouveautés, nous avons également d’autres améliorations comme :Comme on peut le constater, cette dernière version de Firefox n’est pas avare en nouveautés. Toutefois, ce que Mozilla ne dit pas, c’est que Firefox ESR est la base de nombreuses distributions Linux comme Debian ou Kali. En outre, il est également utilisé par KaiOS, un système d’exploitation pour les téléphones très populaires en Inde, en Asie du Sud-Est et en Afrique. Enfin, il faut souligner que Firefox ESR sous-tend également l’application de messagerie de bureau Thunderbird, ce qui signifie que toutes les améliorations mentionnées plus haut vont probablement se répandre à travers tous ces systèmes et applications.En plus de Firefox, Mozilla a également annoncé la version 102 de son client de messagerie Tunderbird. Comme nouvelles fonctionnalités, l’équipe de Thunderbird annonce un nouveau carnet d’adresses. Pour Mozilla, ce nouveau carnet d’adresses représente la première de nombreuses étapes vers une nouvelle direction modernisée pour l’UX/UI de Thunderbird. Le carnet d’adresses repensé offre une présentation visuelle claire et plusieurs nouveaux champs d’information pour vous aider à mieux comprendre avec qui vous communiquez, avance la fondation. Il est également compatible avec les spécifications vCard, la norme de l’industrie pour la sauvegarde des contacts. Ainsi, si votre application (comme Google Contacts) ou votre appareil (comme un smartphone Android) peut exporter des contacts existants au format vCard, Thunderbird peut les importer sans effort. Enfin, le nouveau carnet d’adresses agit comme une rampe de lancement unique pour la messagerie ou la création d’événements avec chacun de vos contacts.À côté du nouveau carnet d’adresses, nous avons également la barre d’outils Spaces qui permet désormais d’accéder rapidement et facilement aux applications les plus importantes dans l’application. Selon les mainteneurs du projet, en un seul clic, vous pouvez naviguer entre Mail, Carnet d’adresses, Calendrier, Tâches, Chat et vos modules complémentaires installés. Et si vous avez envie d’adapter Thunderbird à vos préférences personnelles, il y a aussi un bouton pour les paramètres.Avec Thunderbird 102, il serait désormais assez facile d’importer et exporter des comptes et des données vers le client mail. Auparavant, cela nécessitait l’installation et l’utilisation de modules complémentaires, mais cela est maintenant intégré par défaut.Enfin, nous avons également dans cette dernière version de Thunderbird la prise en charge du protocole de chat décentralisé Matrix. Matrix fournit des fonctionnalités de messagerie sécurisée, de VOIP et de transfert de données et étend rapidement son ensemble de fonctionnalités. Même si certains se réjouissent de ce qu’un chat ait été ajouté au client mail, l’on se demande combien de personnes ou organisations utilisent Matrix au quotidien ? Bien que l’initiative soit louable, Slack ou encore Discord ne seraient-ils pas des protocoles de chat qui attireraient encore plus des utilisateurs vers Thunderbird ? Mais encore faut-il examiner sous quelle licence ces applications sont distribuées.Source : Firefox 102 Avez-vous testé la dernière version de Firefox ? Quels commentaires en faites-vous ?Selon vous, quelles sont les fonctionnalités qui manquent à Firefox pour faire véritablement concurrence à Chrome ?Utilisez-vous Thunderbird ? Pourquoi ?Que pensez-vous de cette dernière version ? répond-elle à vos attentes ?Selon vous, les fonctionnalités ajoutées sont-elles suffisantes pour attirer de nouveaux utilisateurs ?