Meta Platforms demande à un juge fédéral de rejeter la plainte accusant la société d'avoir injecté des codes de traçage pour collecter les données des utilisateurs

Parmi les différents arguments avancés, Meta affirme que les allégations avancées sont simplement remplies de trop de spéculations et qu'elles justifient un grand nombre d'investigations si elles souhaitent aller plus loin.Ces allégations sont de plus en plus populaires grâce à un rapport publié par un chercheur en sécurité de premier plan.Les plaignants se précipitent dans les tribunaux après avoir jeté un coup d'œil sur des articles de blog liés à Meta et n'ont pas lu entre les lignes, a fait valoir Meta.De même, Meta a révélé qu'ils ignoraient délibérément ce qui était mentionné, notamment la manière dont les développeurs d'applications peuvent abuser de la navigation in-app pour collecter des données utilisateur de manière incorrecte. En outre, il n'a jamais été affirmé que Meta était responsable de l'utilisation de cette forme de navigation notoire.L'argument apparaît sous la forme d'un recours collectif qui remonte à l'année dernière, en septembre, lorsqu'un certain nombre d'utilisateurs de Facebook ont ajouté que Meta allait à l'encontre de la loi de l'État en prenant part à la navigation in-app controversée.Cette plainte a été déposée peu après que le chercheur en sécurité a ajouté que les deux applications de Meta pouvaient suivre les utilisateurs en cliquant sur des liens situés à l'extérieur de sites web particuliers. Il s'agit notamment de publicités et de sites web de vente au détail.La seule façon dont Meta peut prendre part à un tel comportement est liée à la façon dont ses applications s'ouvrent de manière automatisée par le biais de leur navigateur respectif après que les utilisateurs aient cliqué sur des liens in-app. Dans ce cas, le navigateur peut injecter des codes de suivi via des sites externes.Le chercheur a également expliqué comment la plateforme Instagram de Meta peut ajouter des codes JavaScript sur diverses pages web, y compris sur celles qui appuient sur des publicités. Et si les scripts injectés ne le peuvent pas, les scripts personnalisés ont tendance, sur les sites web tiers, à examiner toutes les interactions. C'est comme si presque tous les clics étaient enregistrés, ce qui permet d'exploiter des données sensibles.Le chercheur en sécurité s'est même défendu lorsque Meta l'a interrogé à ce sujet et a ajouté que ce type de suivi était nécessaire pour les achats en ligne et rien d'autre. Il a également ajouté que ces codes ne permettaient pas aux développeurs de surveiller les utilisateurs sans leur consentement. Il respecte donc la manière dont fonctionne le système d'Apple.Source : MetaQu'en pensez-vous ?