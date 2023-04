Rendez votre site web modifiable : un modèle SvelteKit pour créer des sites web modifiables sans CMS

Les outils modernes, tels que Svelte et Tailwind, vous permettent de créer facilement des sites web rapides et attrayants. Ce qui manque, c'est la possibilité de faire des modifications sans changer le code source.Cet outil s'adresse aux développeurs frontaux qui souhaitent contrôler la mise en page dans le code, tout en permettant aux utilisateurs finaux d'apporter des modifications au contenu.Si vous ou vos utilisateurs préférez également définir la mise en page et le style dans une interface visuelle, vous feriez mieux d'utiliser un CMS conventionnel ou un outil No-Code.La qualité, la rapidité et la facilité d'utilisation. Les modifications peuvent être effectuées au fur et à mesure que vous naviguez sur le site web. Les utilisateurs finaux n'ont plus besoin de se battre avec les aspects techniques d'un CMS.Contrairement à React, Svelte a permis d'éliminer le code standard pour l'intégration d'un éditeur de texte riche. De cette façon, les concepteurs qui connaissent HTML + CSS sont en mesure de construire des sites web éditables sans CMS.Le code source est distribué sous une licence MIT permissive. Seules les technologies open-source, y compris SvelteKit, Postgres, et MinIO sont utilisées.Le modèle est optimisé pour la vitesse et l'accessibilité. En plus d'un contenu de qualité, c'est ce que Google et ses amis récompensent dans leurs algorithmes de classement.On estime que 43 % des sites web sont construits avec Wordpress, le CMS le plus populaire.Cependant, la quantité n'est pas synonyme de qualité, c'est pourquoi il convient d'examiner en profondeur ce qu'un CMS tel que Wordpress peut faire pour vous, et quelles sont ses limites.Le principal argument en faveur de Wordpress est qu'il vous permet de créer un site web sans faire appel à un programmeur. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser des modèles et un constructeur de pages visuel (par exemple, l'éditeur officiel Gutenberg ou des plugins tels que Elementor ou Divi builder).S'il est facile de s'en tenir à un modèle et de remplir votre contenu, il n'est pas vraiment trivial de réaliser un design personnalisé. Le plus souvent, il faut sortir du flux de travail standard et engager un programmeur qui construira un thème Wordpress personnalisé pour vous.Mais supposons que vous soyez satisfait de ce que les thèmes standard vous offrent et que votre site web "sente le Wordpress". Vous devez néanmoins admettre que vous passerez de nombreuses heures à apprendre à utiliser Wordpress et le constructeur de pages de votre choix. Il est probable que vous oubliiez quelque chose et que votre conception "drag+drop" bloque les visiteurs de votre site web. Les problèmes de convivialité sont très fréquents (par exemple, le site ne répond pas correctement aux différentes tailles d'écran).Avec Wordpress, vous avez la possibilité de mettre à jour vous-même le contenu de votre site. Vous pouvez donner accès à des rédacteurs de contenu, qui alimenteront votre site avec du contenu frais, comme de nouveaux articles.Cependant, vous et vos rédacteurs devez d'abord apprendre comment cela fonctionne. Comme Wordpress tente de répondre aux besoins de milliers de personnes, il est souvent difficile à utiliser. Vous devez trouver les paramètres qui vous conviennent et ignorer tous les autres paramètres déroutants qui ne sont pas pertinents pour votre site web. Préparez-vous à une certaine frustration, surtout lorsque vous voudrez mieux contrôler l'apparence d'une page particulière. Souvent, les utilisateurs de Wordpress se retrouvent bloqués et doivent alors faire appel à un consultant pour les aider à effectuer les changements nécessaires.La promesse est que vous pouvez étendre la fonctionnalité de votre site web et le transformer en boutique en ligne par exemple (en utilisant WooCommerce). Vous pouvez également utiliser un plugin de construction de formulaires pour créer des formulaires de contact. Il n'y a pas de limites. C'est vrai, mais il faut aussi être conscient des dangers liés à l'utilisation excessive des plugins.Les plugins sont souvent des logiciels complexes, car ils ne sont pas conçus uniquement pour vous, mais pour des milliers d'autres utilisateurs confrontés à un problème similaire. Souvent, les widgets reposent sur des services externes, par exemple une boutique ou un prestataire de services de paiement. Ce n'est qu'une question de temps avant que ces services ne tombent en panne, car les fournisseurs de services apportent des modifications à leurs logiciels ou font tout simplement faillite. Pour chaque plugin que vous utilisez, attendez-vous à un temps de maintenance substantiel pour le maintenir à jour et fonctionnel.Les concepteurs de pages visuelles doivent stocker la structure et le contenu dans une base de données. Cela signifie que vous pouvez vous retrouver avec des milliers d'entrées de base de données pour une seule page web. Chaque fois qu'un visiteur consulte votre site, ces entrées doivent être extraites de la base de données. Par conséquent, votre site devient très lent. Lorsqu'un site Internet met plusieurs secondes à se charger, vous pouvez être certain que c'est parce qu'il est alimenté par un système de gestion de contenu (CMS) qui effectue des tâches lourdes en arrière-plan.Les pages construites à l'aide d'un constructeur de pages se caractérisent souvent par un balisage trop lourd, des images qui ne sont pas correctement optimisées pour le web et des scripts supplémentaires qui doivent être chargés pour que la mise en page fonctionne. Cela augmente la taille de téléchargement de chaque page et le visiteur doit attendre que toutes les données soient arrivées. Une page lente aura également un impact négatif sur votre classement dans Google, il ne s'agit donc pas simplement d'un problème d'expérience utilisateur.En utilisant Wordpress, vous pouvez également être exposé à des problèmes de sécurité, car les plugins Wordpress les plus populaires sont une cible courante pour les pirates informatiques et les spammeurs. Des mises à jour régulières des plugins sont essentielles pour assurer la sécurité de votre site. La plupart des piratages sont dus à des plugins et des thèmes obsolètes.Si vous disposez d'un petit budget et que vous êtes curieux d'apprendre la technologie et de comprendre les choses par vous-même, Wordpress peut être une option valable. Suivez simplement mon conseil de ne pas vous laisser tenter par l'installation d'un grand nombre de plugins Wordpress. Vous le regretteriez.Si votre site web est essentiel pour votre entreprise et que vous souhaitez faire confiance à un concepteur pour créer une expérience utilisateur unique, je pense qu'il est préférable d'opter pour une solution sur mesure. Elle ne contiendra que les éléments dont vous avez besoin et rien d'autre. Les sites personnalisés ont souvent une empreinte 10 fois plus petite que les solutions génériques telles que les systèmes de gestion de contenu ou les plateformes sans code. Grâce à une exécution solide par des concepteurs et des développeurs web expérimentés, vous obtiendrez non seulement une expérience utilisateur rapide et visuellement unique, mais aussi les coûts de maintenance les plus bas.Avec les sites web personnalisés, ce ne sont pas seulement les parties publiques des sites web qui sont conçues, mais aussi les interfaces pour créer, supprimer et éditer des pages. Une solution a été mise au point pour permettre la modification sur place de votre site web. Mais ce n'est qu'une approche parmi d'autres. L'important est de déterminer la manière la plus efficace de gérer le site et d'adapter les interfaces en conséquence.Source : EditableQu'en pensez-vous ?