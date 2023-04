Que ce soit par les millions de dollars que Google a injectés dans le développement et la publicité ou par la "commodité" qu'il offre aux utilisateurs en échange de la liberté, le fait est que Google Chrome est l'arbitre des standards du web. Firefox, grâce à des distributions éthiques comme GNU IceCat et Abrowser, peut affaiblir cette mainmise. L'abandon par Google du format d'image JPEG-XL en février en faveur de son propre format AVIF breveté ne mettra peut-être pas fin au web dans le grand ordre des choses, mais il met en évidence, une fois de plus, la quantité inquiétante de contrôle qu'il exerce sur la plateforme en général.Une partie de la justification officielle de Google pour l'abandon du format est la suivante : "Il n'y a pas assez d'intérêt de la part de l'ensemble de l'écosystème pour continuer à expérimenter avec JPEG-XL". En mettant de côté les aspects problématiques du terme "écosystème", remarquons qu'il est facile d'évaluer la réponse de "l'ensemble de l'écosystème" lorsque l'on est soi-même, et de loin, le plus grand et le plus dangereux prédateur de cet "écosystème". Face à la puissance écrasante de Google, l'internaute moyen pourrait tout aussi bien être un microbe.En prétendant évaluer ce que veut l'"écosystème", tout ce que Google fait en réalité, c'est se demander ce qu'il veut. Si nous prenons au sérieux leur contribution à la transformation du web en "WWWorst App Store", nous comprenons alors ce que Google veut vraiment. Google veut faire ce qu'il y a de mieux pour ses propres intérêts prédateurs, pas ce qu'il y a de mieux pour le web.Bien que nous ne puissions pas nous connecter directement à l'outil de suivi des problèmes de Google en raison d'un autre problème de liberté - son utilisation de JavaScript non libre - on nous dit que le problème concernant la suppression de JPEG-XL est le deuxième problème le plus "en vedette" dans l'histoire du projet Chromium, la base nominalement libre du navigateur Google Chrome.Les utilisateurs de Chromium sont sortis du bois pour implorer Google de ne pas prendre cette décision. Google l'a quand même prise, sans prendre la peine de répondre aux préoccupations des utilisateurs. Nous ne sommes pas sûrs de la méthode utilisée pour évaluer l'intérêt de "l'ensemble de l'écosystème", mais il semble que les utilisateurs aient fortement soutenu JPEG-XL. En retour, les utilisateurs se verront proposer une autre facette du web que Google contrôle lui-même : le format AVIF.Comme l'a montré la réaction à la dépréciation de JPEG-XL, le fait de se rassembler et de dire à Google que nous voulons quelque chose n'est pas susceptible de le faire changer d'avis. Il continuera à vouloir ce qu'il veut : le contrôle ; nous continuerons à vouloir ce que nous voulons : la liberté.Seulement, la situation n'est pas désespérée. À l'heure actuelle, même Google ne peut pas nous empêcher de créer les communautés web que nous voulons voir : des pages qui n'exécutent pas d'énormes morceaux de code malveillant et non libre sur nos ordinateurs. Nous avons le pouvoir de choisir ce que nous exécutons ou non dans nos navigateurs. Des navigateurs comme GNU IceCat (et des extensions comme LibreJS et JShelter) nous y aident.Google ne peut pas non plus nous empêcher d'explorer des réseaux au-delà du web comme Gemini. Ce que notre communauté peut faire, c'est rallier le soutien des navigateurs libres qui choisissent de prendre en charge le format JPEG-XL et d'autres formats similaires, en faisant savoir au grand G que même si nous sommes plus petits que lui, nous ne nous laisserons pas mener par le bout du nez.Source : Free Software Foundation Que pensez-vous de cette initiative de Google ? En êtes-vous surpris ?En termes de performances, comment évaluez-vous le format AVIF par rapport au JPEG-XL ?