Cette année, la part de marché de Chrome a été la plus élevée par rapport à Safari, Firefox et Edge. Cela s'explique par le fait que non seulement les utilisateurs d'Android en sont fans, mais que les utilisateurs d'iOS ont également découvert la simplicité du navigateur.Un article récent d'Appfigures évaluant les navigateurs les plus populaires a révélé que les utilisateurs d'Apple n'utilisent pas Safari autant qu'ils préfèrent utiliser Google Chrome. Aujourd'hui, l'accent est mis uniquement sur Apple, car Android ne prend pas en charge le navigateur d'Apple, mais Apple prend en charge le navigateur d'AndroidChrome a été le navigateur le plus téléchargé en 2022 avec un taux de croissance de 48 % parmi les utilisateurs d'iOS.Le taux de téléchargement de Chrome était de 88M rien qu'en 2022 alors que Safari, le navigateur par défaut d'Apple, n'avait un taux de téléchargement que de 9M. C'est étonnant si l'on considère que Safari est le navigateur principal. La troisième place est occupée par Firefox, avec un peu moins de 7 millions de téléchargements.Apple n'est pas en cause ici et Safari n'a pas de défaut. L'expérience utilisateur de Chrome est la raison de sa croissance.Les autres navigateurs n'ont qu'un seul moyen d'obtenir une certaine reconnaissance : améliorer un peu leur jeu. Pour ce faire, ils doivent investir davantage dans des stratégies de marketing, car tous les navigateurs sont parfaits à leur manière. Avec un bon marketing, il y a une chance que des navigateurs comme Bing, Edge et Safari puissent aussi s'imposer.Source : AppfiguresTrouvez-vous ce rapport pertinent ?A votre avis, pourquoi les utilisateurs d'iOS abandonnent Safari au profit de Chrome ? en avez-vous fait autant ?Quel est votre navigateur mobile préféré ?