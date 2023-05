Le navigateur le plus populaire au monde est Google Chrome depuis un certain temps déjà, mais malgré cela, la question de la deuxième place est un peu plus controversée. Safari, le navigateur d'Apple, s'est bien comporté parce qu'il est préinstallé sur presque tous les appareils Apple, mais Microsoft Edge a réussi à le dépasser et à prendre la deuxième place l'année dernière, dans un renversement surprenant qui semblait devoir modifier l'équilibre des forces dans la guerre des navigateurs.Safari vient toutefois de reprendre la deuxième place. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par StatCounter, qui révèle quels navigateurs les utilisateurs préfèrent ces jours-ci, sur la base de toutes les statistiques.Sans surprise, Chrome conserve la première place avec une solide avance. Il est le navigateur web préféré de 66,13 % de tous les utilisateurs, Safari arrivant en deuxième position grâce à sa part de 11,87 %. Cela lui a permis de dépasser son rival Microsoft Edge, qui n'a réussi à obtenir que 11 % de la part totale des utilisateurs de navigateurs web.En troisième position, on trouve l'ancien grand Firefox avec 5,65 %, suivi d'Opera avec 3,09 %. Internet Explorer fait également son apparition, le navigateur obsolète étant utilisé par 0,55 % des utilisateurs.Il convient de souligner que la domination de Google Chrome sur le marché des navigateurs est restée inchangée jusqu'à présent. Malgré les nombreuses tentatives de ses concurrents, dont Microsoft, il ne semble pas que le contrôle total de Chrome sur les deux tiers des utilisateurs de navigateurs soit près de s'estomper.Toutefois, la nouvelle concurrence entre Safari et Edge pourrait obliger les deux entreprises à innover davantage. Cela mettra en péril la domination de Google dans un avenir proche, et il sera intéressant de voir à quoi ressembleront ces chiffres dans quelques années, lorsque l'industrie aura changé.Source : StatCounter Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que ce classement de StatCounter est pertinent ?Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer la baisse de popularité de Microsoft Edge au bénéfice de Safari ?