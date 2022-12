Le géant de la technologie a réussi à rebondir avec le lancement de Microsoft Edge. Le navigateur a d'abord affiché une croissance modérée, mais il a repris du poil de la bête, ce qui lui a permis de franchir la barre des 11 % de parts de marché, selon les données de Statcounter. La croissance a été assez lente, mais elle a aussi été régulière, ce qui pourrait aider Edge à conserver cette part plus longtemps.Bien qu'il soit encore loin des 66 % de parts de marché de Chrome, il a dépassé Safari, le navigateur proposé par Apple. En outre, Edge est l'un des rares navigateurs à avoir vu sa part de marché augmenter légèrement. La part de marché de Chrome a diminué de 0,36 %, ce qui peut sembler insignifiant, mais Edge a montré qu'un changement lent peut avoir un impact considérable au fil du temps.Il a également battu d'anciens poids lourds comme Firefox et Opera, et occupe désormais la deuxième place dans la course aux navigateurs. Il est essentiel d'offrir un navigateur web de qualité, pour garder les utilisateurs dans l'écosystème Microsoft. Alors que de nombreuses personnes critiquent Chrome pour sa surcharge, beaucoup se tournent vers Edge, qui constitue une alternative plus légère et plus rapide, assez similaire à l'impression initiale qu'ils avaient de Chrome.Internet Explorer a également encore quelques utilisateurs. Sa part de marché n'est que de 0,77 %, mais c'est tout de même impressionnant si l'on considère qu'il a été activement découragé par Microsoft. Les anciennes offres de Microsoft sont réputées pour avoir de nombreux fidèles, et Internet Explorer en a manifestement aussi.Source : Statcounter Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Que pensez-vous de Microsoft Edge ? Quel navigateur utilisez-vous ?