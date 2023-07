Firefox vs Chrome : résultats des tests Speedometer sur les 12 derniers mois

Que faut-il de plus pour que Firefox soit plus populaire ?

Speedometer est un outil de benchmark utilisé pour évaluer les performances et la réactivité d'un navigateur web. L'objectif principal est de mesurer la rapidité d'exécution des différentes tâches courantes sur le web, telles que le chargement de pages, l'interaction avec des éléments interactifs, la manipulation du DOM (Document Object Model) et l'exécution de scripts JavaScript.Le projet "Speedometer" est une suite de tests développée par la Fondation Mozilla (Mozilla Foundation), qui est dédiée à l'amélioration des performances des navigateurs web. Les tests de Speedometer simulent des actions utilisateur typiques dans les applications web modernes, comme les applications de messagerie, les tableaux de bord, les jeux en ligne, etc.Le résultat du test Speedometer est exprimé sous la forme d'un score numérique, où un score plus élevé indique que le navigateur est capable de gérer les tâches plus rapidement et de manière plus fluide.Il est important de noter que les résultats des tests de benchmark, y compris ceux de Speedometer, ne sont qu'un aspect des performances globales d'un navigateur. Les performances réelles peuvent varier en fonction de nombreux facteurs tels que la configuration matérielle, le système d'exploitation et la complexité des pages web visitées.Les développeurs et les équipes d'ingénierie des navigateurs utilisent ces outils pour identifier les zones à améliorer dans leur navigateur et optimiser les performances, ce qui bénéficie aux utilisateurs finaux en offrant une meilleure expérience de navigation.Cela dit, Speedometer indique qu'au mois de juillet, le navigateur développé par Mozilla a dépassé Google Chrome, comme on peut le voir sur les graphiques ci-dessous.Après tout, ce n'est pas une surprise vu les évolutions de Firefox ces dernières années. Il y avait un temps où Firefox était nettement plus lent que Chromium (Chrome), mais depuis quelques années maintenant, le gap s'est considérablement réduit, avec de nouvelles fonctionnalités Firefox qui ont permis d'offrir des performances bien meilleures en cas de forte charge. On peut donc dire qu'en termes de performances, la dernière fois que Chromium a semblé plus attractif que Firefox remonte à très longtemps. Et Firefox évolue toujours dans la bonne direction, comme en témoignent les résultats de Speedometer.Certains développeurs ont même basculé de Chrome à Firefox, estimant que le navigateur de Google était plus lent, surtout lorsque de nombreuses fenêtres étaient ouvertes. Dans de telles situations, passer d'un onglet à l'autre dans Chrome peut parfois être précédé d'un écran blanc vide pendant environ 2 secondes. Notons toutefois que Chrome charge les sites Google comme YouTube plus rapidement ; un problème qui a d'ailleurs été dénoncé par Chris Peterson , responsable technique de programme au sein de l'équipe Firefox de Mozilla. Il avait attribué ce problème au fait que YouTube exécute une API uniquement adaptée à Chrome.Firefox est très en difficulté sur un marché des navigateurs largement dominé par Google Chrome. Cela veut dire qu'il faut beaucoup plus que les performances pour passer au navigateur de Mozilla, voire y rester après avoir basculé.En dehors des performances, Firefox peut être attractif pour quelques fonctionnalités très appréciées. C'est le cas par exemple de Tree Style Tabs, une extension populaire pour le navigateur web Mozilla Firefox. Cette extension permet de réorganiser et de gérer les onglets dans une structure arborescente plutôt que sous la forme d'onglets traditionnels alignés en haut de la fenêtre du navigateur.Avec Tree Style Tabs, les onglets sont affichés verticalement sur le côté gauche de la fenêtre, créant ainsi une hiérarchie ou une structure en arborescence. Cela signifie que les onglets peuvent être imbriqués les uns sous les autres, formant des groupes ou des sous-groupes d'onglets, ce qui facilite la gestion et la navigation lorsqu'il y a plusieurs onglets ouverts simultanément.L'extension Tree Style Tabs offre donc entre autres avantages : une meilleure organisation des onglets (en groupes thématiques par exemple), une réduction de l'encombrement, une facilité de navigation et le rechargement sélectif d'un onglet ou un groupe d'onglets, ce qui peut être utile pour économiser des ressources système lorsque vous avez de nombreux onglets ouverts.L'extension Tree Style Tabs est très appréciée par les utilisateurs qui ont tendance à avoir beaucoup d'onglets ouverts en même temps et qui souhaitent une meilleure gestion et organisation de ceux-ci. Elle offre une expérience de navigation plus fluide et personnalisable, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux utilisateurs choisissent de rester fidèles à Firefox.Certains développeurs apprécient également la possibilité de modifier le CSS du navigateur pour masquer ou repositionner la barre d'onglets qui apparaît normalement en haut de la fenêtre de Firefox. Par défaut, Firefox affiche la barre d'onglets en haut, montrant les titres des onglets ouverts ainsi que des boutons pour ajouter de nouveaux onglets et d'autres contrôles de navigation. Cependant, certains utilisateurs préfèrent une interface plus minimaliste ou personnalisée et peuvent choisir de supprimer la barre d'onglets en haut pour économiser de l'espace ou obtenir un aspect esthétique spécifique.Certains utilisateurs, les développeurs surtout, choisissent Firefox au lieu de Google Chrome pour échapper autant que possible aux produits Google pour des raisons de confidentialité.Toutefois, peu importe les arguments de Firefox, adopter Chrome n'est pas une option, mais une nécessité pour de nombreux utilisateurs et développeurs. Même si Firefox s'est beaucoup amélioré, Chrome offre une suite d'outils de développement robuste et bien intégrée ; et dispose d'un vaste écosystème d'extensions et de plugins, ce qui peut être un avantage pour les développeurs qui recherchent des outils spécifiques pour leurs besoins. En outre, l'intégration étroite de Chrome avec les services Google peut être pratique pour ceux qui utilisent largement ces services dans leur travail quotidien.Enfin, la popularité de Chrome continue à alimenter sa popularité. Google Chrome est le navigateur le plus utilisé dans le monde, avec une part de marché élevée. Par conséquent, certains développeurs choisissent Chrome pour s'assurer que leurs applications sont compatibles avec le navigateur le plus largement utilisé par les utilisateurs.Source : Speedometer Quel est votre principal navigateur Web ? Pourquoi ?Pourquoi choisir Firefox au lieu de Chrome et vice-versa ?Pourquoi le navigateur de Mozilla est-il en difficulté ?