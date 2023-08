Qu'est-ce qui est reproché à Google exactement

Un marché de la recherche en ligne où Google serait arbitre et joueur

Un contexte de méfiance croissante envers les grandes entreprises technologiques

Le procès fait suite à une plainte déposée par le département de la Justice (DOJ) et 38 États et territoires américains, qui accusent Google d’avoir violé les lois antitrust en abusant de son pouvoir pour évincer ses concurrents et maintenir son monopole sur la recherche et la publicité en ligne. Selon la plainte, Google aurait conclu des accords exclusifs avec des fabricants de smartphones, des opérateurs mobiles et des navigateurs web pour imposer son moteur de recherche comme option par défaut, privant ainsi les utilisateurs et les annonceurs d’autres choix.Le procès sera important en raison de la place démesurée de Google dans notre société. L'entreprise en sait plus sur la plupart des gens que sur leurs familles, répondant chaque jour à des questions intimes de milliards d'entre nous et contrôlant une grande partie de nos communications. Elle détient plus de 90% de part de marché dans la recherche, un chiffre d'affaires annuel d'un peu moins de 300 milliards de dollars et 15 produits avec plus de 500 millions d'utilisateurs. Nous n'avons peut-être jamais vu d'actif d'entreprise aussi puissant que la recherche Google, le professeur de marketing Scott Galloway allant jusqu'à dire en 2017 que « Google est Dieu ».Le gouvernement américain fait valoir que Google détient le monopole de la recherche générale et de la publicité de recherche, soit environ 90 à 95 % du marché. Google a maintenu ce monopole, selon le gouvernement, non pas en fabriquant un meilleur produit, mais en verrouillant partout où les consommateurs pourraient trouver une option de moteur de recherche différente et en s'assurant qu'ils ne voient que Google.Comment Google bloque-t-il ses rivaux ? Eh bien, il paie 45 milliards de dollars par an pour que les distributeurs refusent de vendre les produits de ses concurrents, signant des accords avec « Apple, LG, Motorola et Samsung ; les principaux opérateurs de téléphonie mobile américains tels que AT&T, T-Mobile et Verizon ; et les développeurs de navigateurs tels que Mozilla, Opera et UCWeb – pour sécuriser le statut par défaut de son moteur de recherche général et, dans de nombreux cas, pour interdire spécifiquement aux contreparties de Google de traiter avec les concurrents de Google ».Essentiellement, Google a acheté tout l'espace de stockage où la recherche est placée devant les consommateurs, c'est-à-dire les navigateurs et les téléphones. Ce comportement est très similaire à ce que Microsoft a fait dans les années 1990, lorsqu'il a regroupé son navigateur avec son système d'exploitation et a signé des accords avec des FAI pour empêcher son navigateur rival Netscape d'avoir accès aux clients.Sur le marché de la recherche en ligne, de nombreux concurrents de Google se sont plaints du fait que Google mette ses services, ainsi que ceux de ses partenaires, en premier plan dans le domaine, érodant ainsi leur trafic organique.En 2020, le Wall Street Journal a rapporté que la recherche de vidéos sur Google plaçait celles publiées sur sa plateforme YouTube plus haut que celles publiées sur les plateformes rivales, même lorsque ces vidéos avaient été publiées avant sur Facebook, Dailymotion et d'autres plateformes ou même si elles avaient obtenu plus de vues sur ces plateformes (Google a indiqué ne pas prendre en considération le nombre de vues qu'une vidéo reçoit lors du classement dans la recherche)Sam Schechner, Kirsten Grind et John West du Wall Street Journal affirmaient que :« Les ingénieurs de Google ont apporté des modifications qui préfèrent effectivement YouTube à d'autres sources vidéo, selon des personnes familières avec le sujet. Au cours des dernières années, les dirigeants de Google ont décidé de donner la priorité à YouTube sur la première page des résultats de recherche, en partie pour générer du trafic vers YouTube plutôt que vers les plateformes des concurrents, et également pour donner à YouTube plus de poids dans les accords commerciaux avec les fournisseurs de contenu qui recherchent du trafic pour leurs vidéos, selon les dires d'une de ces sources ».Une porte-parole de Google, Lara Levin, a déclaré qu'aucune préférence n'était accordée à YouTube ou à tout autre fournisseur de vidéos dans la recherche Google : « Nos systèmes utilisent un certain nombre de signaux provenant du Web pour comprendre quels résultats les gens trouvent les plus pertinents et utiles pour une requête donnée. Pour garantir que ces signaux sont utilisés de manière égale et équitable pour tous les sites, nous utilisons des signaux qui ne sont pas spécifiques à un site ou à une plateforme. Par conséquent, le nombre de vues, de "j'aime" ou de commentaires qu'une vidéo a reçus sur une plateforme donnée n'est pas un facteur dans nos systèmes de classement. Nos systèmes de classement vidéo utilisent les signaux de toutes les sources vidéo de la même manière - aucune préférence n'est accordée à YouTube ou à tout autre fournisseur de vidéos. »Plus généralement, Google nie les accusations et affirme que son succès repose sur la qualité de ses produits et services, et non sur des pratiques anticoncurrentielles. La société soutient également que les utilisateurs peuvent facilement changer de moteur de recherche s’ils le souhaitent, et que la concurrence est vive dans le secteur de la recherche en ligne, avec des acteurs comme Amazon, Facebook ou Microsoft.Le procès antitrust contre Google est le plus important depuis celui qui avait visé Microsoft dans les années 1990, et qui avait abouti à un règlement à l’amiable. Si Google est reconnu coupable de violation des lois antitrust, il pourrait faire face à des sanctions sévères, telles que des amendes, des injonctions ou même un démantèlement de certaines parties de son activité. Le procès pourrait également avoir des répercussions sur l’ensemble du secteur technologique, qui fait l’objet d’un examen accru de la part des autorités de régulation du monde entier.Le procès antitrust contre Google s’inscrit dans un contexte de méfiance croissante envers les grandes entreprises technologiques, qui sont accusées de profiter de leur influence pour étouffer la concurrence, collecter les données personnelles des utilisateurs et diffuser des contenus nuisibles. Plusieurs pays ont lancé des enquêtes ou pris des mesures pour réguler les activités de Google et d’autres géants du numérique, comme Facebook, Amazon ou Apple.En Europe, Google a déjà été condamné à trois reprises par la Commission européenne pour abus de position dominante, et a écopé d’amendes cumulées de plus de 8 milliards d’euros. La Commission a notamment sanctionné Google pour avoir favorisé son service de comparaison de prix Google Shopping au détriment de ses concurrents, pour avoir imposé des restrictions aux fabricants d’appareils Android utilisant ses services, et pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne.En France, Google a accepté en juin dernier de payer une amende de 220 millions d’euros pour mettre fin à une enquête de l’Autorité de la concurrence sur ses pratiques publicitaires. L’Autorité avait reproché à Google d’avoir favorisé ses propres services, Google Ad Manager et Google AdX, au détriment des plateformes concurrentes.En Australie, Google fait face à plusieurs procédures lancées par la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC), qui porte sur les pratiques du groupe en matière de collecte et d’utilisation des données personnelles, de publicité en ligne et de recherche locale. L’ACCC a également élaboré un code contraignant visant à obliger Google et Facebook à rémunérer les médias locaux pour l’utilisation de leurs contenus.Le procès antitrust contre Google aux États-Unis pourrait donc avoir des conséquences importantes non seulement pour l’avenir du groupe, mais aussi pour l’ensemble du secteur technologique mondial. Il pourrait également influencer les débats sur la nécessité de renforcer ou de réformer les lois antitrust existantes, qui datent pour la plupart du début du XXe siècle. Le verdict du procès est attendu avec impatience par les observateurs, les concurrents et les utilisateurs de Google.Source : décision de justiceQuelle est votre opinion sur le procès antitrust contre Google? Pensez-vous que Google a violé les lois antitrust ou qu’il a agi de manière équitable?Quelles sont les conséquences possibles du procès antitrust contre Google pour les utilisateurs, les annonceurs, les concurrents et les médias?Quels sont les avantages et les inconvénients de la position dominante de Google sur le marché de la recherche et de la publicité en ligne?Comment le procès antitrust contre Google pourrait-il influencer la régulation du secteur technologique dans le monde? Quelles sont les mesures que vous souhaiteriez voir prises pour protéger la concurrence, la vie privée et la liberté d’expression?