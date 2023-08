Le lien entre l'utilisation excessive d'Internet et la dépression chez les adolescentes est confirmé par une nouvelle étude publiée par Psychological Medicine

Alors que la dépression continue à devenir un problème de plus en plus important dans le monde entier, les adolescentes en subissent les conséquences. Trop d'Internet à 13 ans peut conduire à une augmentation des symptômes dépressifs à l'âge de 15 ans, tous les éléments ayant été pris en compte. Il en va de même pour les filles de 15 ans lorsqu'elles atteignent l'âge de 17 ans.Ces données sont issues d'une recherche menée dans le cadre de l'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec, qui s'est déroulée sur deux décennies et s'est achevée en 2018. Ceci étant dit, il est important de noter que les filles présentent systématiquement des taux de dépression plus élevés que les garçons.Les médias sociaux pourraient jouer un rôle à cet égard, car ils pourraient finir par donner aux filles des attentes irréalistes quant à leur apparence. Cela ne veut pas dire que les garçons ne présentent pas de symptômes dépressifs causés par les médias sociaux, mais l'utilisation d'internet à 13 ans n'a pas conduit directement à des symptômes dépressifs à l'âge de 15 ans, bien qu'un lien ait été trouvé entre les 15 et 17 ans.En ce qui concerne les filles, l'utilisation d'internet peut avoir un impact négatif beaucoup plus tôt dans la vie, et cela peut prendre plus d'années pour se manifester pleinement et devenir apparent. Cette étude s'est concentrée presque exclusivement sur les Canadiens, 72 % des personnes interrogées ayant déclaré que leurs parents ou les personnes qui s'occupent d'elles étaient canadiens. Elle ne représente donc pas le monde entier, mais elle constitue un élément essentiel pour quantifier le type de conséquences sur la santé mentale qui peuvent survenir si l'utilisation d'internet n'est pas maîtrisée à un âge précoce afin d'éviter qu'elle ne devienne incontrôlable.Source : Cambridge University Press Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Selon vous, quelles mesures faut-il prendre pour mieux protéger les adolescents et les enfants ?