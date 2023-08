Microsoft Edge for Business, la nouvelle expérience professionnelle dédiée à Microsoft Edge annoncée lors de la Build, est désormais disponible sur toutes les plateformes prises en charge, y compris sur mobile ! Avec une sécurité, une productivité, une facilité de gestion et une IA natives de niveau entreprise intégrées, Edge for Business est la prochaine étape de notre parcours visant à offrir le meilleur navigateur pour les entreprises. Edge for Business est une évolution de Microsoft Edge, créée pour permettre aux organisations de maximiser la productivité et la sécurité, et conçue pour créer une séparation entre la navigation professionnelle et personnelle.La frontière entre le travail et la vie privée s'est estompée avec le travail hybride, les entreprises cherchant à renforcer leur sécurité tandis que les utilisateurs souhaitent une certaine confidentialité et une séparation dans leur navigation. En conséquence, les entreprises finissent par prendre en charge plusieurs navigateurs, souvent au prix d'une augmentation de la surface d'attaque de l'entreprise et d'une expérience utilisateur encombrante. Avec Edge for Business, nous introduisons un nouveau comportement de basculement automatique pour séparer la navigation professionnelle et personnelle dans des fenêtres de navigation dédiées, ce qui permet aux organisations de standardiser sur un seul navigateur pour répondre aux deux besoins. Avec des caches et des emplacements de stockage distincts, les informations des utilisateurs restent séparées et les données personnelles peuvent être exclues de la synchronisation de l'entreprise, offrant ainsi aux utilisateurs la confidentialité qu'ils souhaitent. Parallèlement, le service informatique contrôle la sécurité et la conformité de Microsoft Edge, qu'il s'agisse d'un usage professionnel ou personnel.Edge for Business s'étend également aux cas d'utilisation au-delà des appareils gérés, y compris la prise en charge des appareils non gérés (actuellement en avant-première) et mobiles, de sorte que les utilisateurs puissent être pris en charge où et comment ils aiment travailler. Avec Edge for Business, les utilisateurs pourront toujours profiter de toutes leurs fonctions de productivité Edge préférées, telles que les espaces de travail, la barre latérale et les fonctions d'IA, notamment Compose et Bing Chat Enterprise, le nouveau chat alimenté par l'IA pour le travail, avec une protection commerciale des données.À partir de la version d'aujourd'hui, tous les utilisateurs qui se connectent avec leur identifiant Entra (anciennement Azure Active Directory) recevront automatiquement Edge for Business, aucun téléchargement séparé n'est nécessaire. Les utilisateurs seront informés de ce changement par une bannière intégrée au produit. Une icône Edge actualisée avec une mallette indique qu'ils se trouvent dans la fenêtre de navigation professionnelle, et les mots de passe, les favoris et les données actuellement associés à leur profil professionnel sont conservés. En outre, le basculement limité de la fenêtre de navigation personnelle à la fenêtre de navigation professionnelle sera activé par défaut, lorsque les utilisateurs qui ont à la fois un profil professionnel et un profil personnel essaient d'accéder à un site professionnel dans la fenêtre de navigation personnelle, comme les applications et services Microsoft 365, le site s'ouvrira automatiquement dans la fenêtre de navigation professionnelle.Du point de vue informatique, toutes les politiques, tous les paramètres et toutes les configurations précédemment définis par une organisation seront automatiquement transférés vers Edge for Business, et le service informatique conservera le contrôle total de la gestion et de la configuration des politiques et des fonctionnalités avec Edge for Business. Et grâce au service de gestion Microsoft Edge désormais disponible, les clients peuvent gérer Edge for Business en un seul endroit, facile à naviguer.Dans les prochaines versions, la prise en charge de la commutation bidirectionnelle entre la fenêtre du navigateur professionnel et la fenêtre du navigateur personnel légèrement gérée sera également disponible par défaut pour aider les utilisateurs à maintenir la séparation dans leur navigation, en plus d'autres améliorations de l'aspect et de la convivialité, y compris l'image de marque organisationnelle en option.