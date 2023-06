Selon les statistiques, Chrome de Google reste en tête du classement. La version de bureau détient plus de 66 % des parts de marché, même si elle a perdu 0,2 point le mois dernier.D'autre part, Safari, un moteur appartenant à Apple, est en train de s'adapter à sa nouvelle position après avoir pris le dessus sur Edge, propriété de Microsoft, il y a deux mois. Safari a réussi à augmenter sa communauté d'utilisateurs, les statistiques passant de près de 12 % à 13 %. Edge, quant à lui, est passé de 10 % à 9,91 %.Le déclin de la part de marché de Microsoft Edge peut être attribué à plusieurs facteurs. L'une des raisons possibles est la concurrence croissante d'autres navigateurs, tels que Google Chrome et Mozilla Firefox, qui ont réussi à s'emparer d'une plus grande part du marché. En outre, les problèmes de performance et de compatibilité associés à Microsoft Edge ont pu jouer un rôle dans la diminution de sa base d'utilisateurs.En revanche, la croissance continue de Safari peut être attribuée à l'écosystème florissant d'Apple. Le navigateur web intégré, Safari, est automatiquement installé sur tous les appareils Apple, y compris les iPhones et les Macs, ce qui lui confère un avantage significatif en termes d'adoption par les utilisateurs. Grâce à la solide base de clients d'Apple et à l'intégration transparente avec ses autres produits et services, Safari a réussi à attirer une communauté d'utilisateurs fidèles.De même, Mozilla Firefox n'a pas réussi à augmenter ses chiffres. Au lieu d'augmenter, le moteur a encore baissé, passant de près de 5,6 % à 5,3 %. Par rapport à l'année dernière, le moteur avait une part d'environ 8 %.En ce qui concerne les moteurs disponibles sur les téléphones mobiles, Google Chrome arrive en tête avec une part de près de 61 %, suivi de Safari, qui détient 27,81 %. Samsung Internet, le moteur de Samsung, a gagné près de 0,14 point et a obtenu une part d'environ 5 %.Le marché des navigateurs reste très concurrentiel, les différents acteurs se disputant une plus grande part de la base d'utilisateurs. Chaque navigateur offre des caractéristiques, des mesures de sécurité et des options de compatibilité qui lui sont propres, ce qui amène les utilisateurs à faire des choix en fonction de leurs préférences et de leurs besoins.Source : StatCounter Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Pensez-vous que ce classement va évoluer dans les mois à venir ?