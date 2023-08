Firefox permet désormais aux utilisateurs d'importer des extensions Chrome

Chargez about:config dans la barre d'adresse. Confirmez l'invite qui vous avertit d'être prudent. Recherchez browser.migrate.chrome.extensions.enabled. Attribuez la valeur True à la fonctionnalité. Redémarrez Firefox.

Le système WebExtensions permet aux développeurs d'écrire des extensions inter-navigateurs qui peuvent fonctionner dans plusieurs navigateurs. Mozilla a toutefois précisé qu'il était limité à Chrome et à certaines autres extensions pour l'instant.Il est actuellement en phase de test et peut être activé en procédant comme suit :Une fois la fonction activée, les utilisateurs peuvent importer des extensions en allant dans Menu > Paramètres > Importer des données. Ils peuvent alors sélectionner Chrome dans la liste, développer le menu déroulant et s'assurer que les extensions sont cochées.Malheureusement, le système ne prend pas en charge de nombreuses extensions pour le moment. Mozilla dresse ici la liste des extensions Chrome prises en charge.Seules 73 extensions sont actuellement prises en charge, mais Mozilla prévoit d'étendre la liste et de permettre l'importation d'extensions à partir de navigateurs autres que Chrome.Les importations d'extensions prises en charge comprennent uBlock Origin, LastPass, AdGuard AdBlocker, Ghostery et BitDefender TrafficLight.Source : Mozilla WebExtensions Quel est votre avis sur cette annonce ?