On sait peu de choses sur l'impact cognitif à long terme de l'utilisation d'Internet chez les personnes âgées. Cette étude a permis de caractériser l'association entre diverses mesures de l'utilisation d'Internet et la démence.Nous avons suivi des adultes âgés de 50 à 64,9 ans, exempts de démence, pendant un maximum de 17,1 ans (médiane = 7,9) dans le cadre de l'étude sur la santé et la retraite (Health and Retirement Study). L'association entre le temps écoulé avant la survenue de la démence et l'utilisation initiale d'Internet a été examinée à l'aide de modèles de Cox spécifiques à une cause, en ajustant pour l'entrée tardive dans la vie active et les covariables. Nous avons également examiné l'interaction entre l'utilisation d'Internet et le niveau d'éducation, la race et l'origine ethnique, le sexe et la génération. En outre, nous avons examiné si le risque de démence varie en fonction de la période cumulée d'utilisation régulière d'internet, afin de déterminer si le fait de commencer ou de continuer à utiliser internet à un âge avancé modulait le risque ultérieur. Enfin, nous avons examiné l'association entre le risque de démence et les heures d'utilisation quotidienne. Les analyses ont été menées de septembre 2021 à novembre 2022.Chez 18 154 adultes, l'utilisation régulière d'Internet était associée à environ la moitié du risque de démence par rapport à l'utilisation non régulière, CHR ("cause-specific hazard ratio") = 0,57, IC à 95% = 0,46-0,71. Cette association s'est maintenue après ajustement pour tenir compte de l'autosélection dans l'utilisation de base ( CHR = 0,54, IC à 95 % = 0,41-0,72) et des signes de déclin cognitif à la base (CHR = 0,62, IC à 95 % = 0,46-0,85). La différence de risque entre les utilisateurs réguliers et non réguliers n'a pas varié en fonction du niveau d'éducation, de la race et de l'ethnie, du sexe et de la génération. En outre, des périodes supplémentaires d'utilisation régulière ont été associées à une réduction significative du risque de démence, CHR = 0,80, IC à 95 % = 0,68-0,95. Cependant, les estimations des heures d'utilisation quotidienne suggèrent une relation en forme de U avec l'incidence de la démence. Le risque le plus faible a été observé chez les adultes ayant une utilisation de 0,1 à 2 heures, mais les estimations n'étaient pas significatives en raison de la petite taille des échantillons.Le risque de démence est environ deux fois moins élevé chez les utilisateurs réguliers d'internet que chez les non-utilisateurs. Le fait d'être un utilisateur régulier d'internet pendant de longues périodes à la fin de l'âge adulte a été associé à une déficience cognitive retardée, bien que des preuves supplémentaires soient nécessaires sur les effets négatifs potentiels d'une utilisation excessive.