Contrairement au Canada, où l'entreprise a bloqué le contenu des actualités pour protester contre une loi qui l'obligerait à payer les éditeurs du pays, Meta indique que les organismes de presse peuvent continuer à publier des liens, des Reels, etc. sur Facebook dans ces trois territoires. Les utilisateurs ne devraient pas non plus rencontrer de problèmes pour accéder aux contenus d'actualité dans ces pays.Meta affirme qu'elle honorera les accords existants de Facebook News avec les éditeurs du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. Toutefois, elle ne renouvellera pas ces accords et n'en conclura pas de nouveaux dans ces pays. De plus, l'entreprise "ne s'attend pas à offrir de nouveaux produits Facebook spécifiquement pour les éditeurs de presse à l'avenir".Meta explique que la fermeture de Facebook News dans ces trois pays s'inscrit dans le cadre de ses efforts visant à canaliser les ressources vers des services et des produits qui intéressent davantage les utilisateurs. Les actualités représentent moins de trois pour cent de ce que les gens voient dans leurs fils d'actualité Facebook, et l'entreprise affirme que les gens sont plus intéressés par les vidéos courtes, la connexion avec d'autres personnes et la recherche d'opportunités, de centres d'intérêt et de passions.La décision ne remet pas en cause l'engagement de Meta à fournir aux utilisateurs un accès à des informations fiables sur l'ensemble de ses plateformes, a déclaré l'entreprise. Elle a ajouté qu'elle restait déterminée à travailler avec des vérificateurs de faits tiers pour lutter contre la désinformation.Néanmoins, la suppression de l'onglet s'inscrit dans une tendance de Meta à déprécier l'importance de l'actualité sur ses plateformes. Au début de l'année, Meta a remplacé les curateurs humains par des algorithmes pour placer les articles dans l'onglet "Actualités". Lors de la présentation de sa dernière plateforme, Threads, elle a déclaré que les actualités n'y seraient pas une priorité. L'entreprise a pourtant conçu ce service comme un concurrent direct de X (anciennement Twitter), où l'actualité et les événements en temps réel ont été au cœur du discours pendant plus d'une décennie. La décision de Meta de supprimer totalement le contenu des actualités au Canada a été controversée. De nombreuses parties ont critiqué Meta pour avoir limité l'accès à des informations fiables sur des questions graves telles que les incendies de forêt qui ont fait rage dans tout le pays cet été.La semaine dernière, le gouvernement canadien a déclaré que pour se conformer à sa loi sur l'information en ligne et continuer à offrir aux utilisateurs du pays des contenus d'actualité sur Facebook et Instagram, Meta devrait payer aux éditeurs de ce pays environ 62 millions de dollars canadiens (45,5 millions de dollars) par an. Meta, qui a généré plus de cinq fois ce montant en revenus par jour l'année dernière, n'a pas changé d'avis.Source : Meta Quel est votre avis sur le sujet ?