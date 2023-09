La défense de Google

Quelques points forts de cette première journée

Google a créé un « cercle vicieux » pour entraver la concurrence, selon le ministère de la justice

Pourquoi le procès est-il important ?

Google, la grande enseigne de la recherche en ligne, fait face à un procès antitrust aux États-Unis, où il est accusé d’avoir abusé de sa position dominante pour étouffer la concurrence. Le ministère de la Justice et 52 procureurs généraux des États et des territoires américains allèguent que Google a illégalement maintenu son monopole en payant des milliards de dollars à des rivaux technologiques, à des fabricants de smartphones et à des opérateurs mobile en échange du fait d’être défini comme l’option pré-sélectionnée ou par défaut sur les téléphones mobiles et des navigateurs web.Google nie ces allégations et affirme que les entreprises choisissent son moteur de recherche comme moteur de recherche par défaut pour leurs navigateurs et leurs smartphones parce qu’il est le meilleur, et non pas à cause d’un manque de concurrence.Les consommateurs utilisent Google « parce que cela leur apporte de la valeur, et non parce qu'ils y sont obligés », a déclaré John Schmidtlein, associé chez Williams & Connolly LLP qui représente l'entreprise, lors de son discours d'ouverture le premier jour du procès. « Les utilisateurs disposent aujourd'hui de plus d'options de recherche et de moyens d'accéder à l'information en ligne que jamais auparavant ».Schmidtlein a repoussé les affirmations des autorités antitrust du ministère américain de la Justice selon lesquelles Google aurait utilisé son pouvoir de marché, ainsi que des milliards de dollars en accords exclusifs avec des navigateurs Web, pour bloquer illégalement ses concurrents. Les utilisateurs ont le choix et il est facile de changer, a-t-il déclaré. Par exemple, Microsoft Corp. présélectionne son propre moteur de recherche, Bing, sur les PC Windows, mais la plupart des utilisateurs de PC optent pour Google parce que c'est un meilleur produit, a-t-il déclaré.Les navigateurs Web proposés par Apple Inc. et Mozilla, qui fabrique Firefox, choisissent depuis longtemps un moteur de recherche par défaut en échange d'une part des revenus qui permet de financer les innovations, a rappelé Schmidtlein.« Google a remporté ces concours sur le mérite », a-t-il affirmé. « Il existe de nombreuses façons pour les utilisateurs d'accéder au Web autrement que via les moteurs de recherche par défaut, et les gens les utilisent tout le temps ».Schmidtlein ajoute que les clients Apple peuvent simplement basculer entre les moteurs de recherche en « quatre clics sur le téléphone ». Google mentionne également la brève expérience de Mozilla avec Yahoo comme moteur principal avant de revenir à Google en raison de problèmes de qualité perçus. Il estime que cela illustre la domination de Google dans le paysage des moteurs de recherche.Même si certains de ces accords d'exclusivité remontent à près de deux décennies, les revendications fédérales se concentrent principalement sur la conduite de Google depuis 2010. La cause du gouvernement est centrée sur l'idée selon laquelle la mainmise monopolistique de Google sur la recherche s'est perpétuée à travers ces accords, créant une boucle de rétroaction qui renforce sa dominance.Schmidtlein affirme que Google est confronté à la concurrence d'entreprises comme Amazon dans le secteur de la publicité numérique, mettant ainsi fin au mythe d'un monopole absolu. Il souligne également que, même si Bing de Microsoft est préchargé sur bon nombre de ses appareils, Google génère un pourcentage important de recherches sur les PC Windows.Le ministère de la Justice souhaite que le juge Amit Mehta se concentre sur « ce que Google a fait » – qui, selon son évaluation, a signé un ensemble d’accords restrictifs d’exclusivité de recherche Google avec les fabricants Apple, Mozilla et Android. Google fait valoir que l'ensemble de ce procès est un cadeau fait à Microsoft, qui (encore une fois, dans son évaluation) a lamentablement échoué à rivaliser avec Google sur la recherche.Le juge Mehta interrompt les déclarations liminaires de Google pour poser une question importante : on parle beaucoup du pouvoir des valeurs par défaut et de la facilité avec laquelle il est ou non de changer de moteur de recherche, mais est-ce que quelqu'un le change réellement ? Google a avoué « Nous ne disposons pas de données fiables sur le changement réel [du moteur de recherche par défaut] d'utilisateur », nous n'obtiendrons donc peut-être pas de chiffres précis ici. Mais c'est une bonne question !L’argument du gouvernement : personne n’utilise Bing parce que Google a rendu cela impossible. L’argument de Google jusqu’à présent*: personne n’utilise Bing parce que Bing est nul. Les avocats de Google font valoir que Microsoft a autant de ressources que quiconque pour rivaliser, et pourtant, même les utilisateurs de Windows choisissent principalement Google parce que Google est tout simplement meilleur.Peu importe qui remportera ce procès, les 10 semaines de témoignages seront difficiles pour Bing.La question générale «*Google écrase-t-il tous les concurrents possibles en matière de recherche*» est prépondérante aux États-Unis contre Google, mais il y a également une autre allégation ici*: Google a-t-il empêché Microsoft d'accéder à SA360, l'outil de marketing de recherche de Google. Les procureurs de l’État sont désormais profondément ancrés dans cet argument, affirmant que c’est encore une autre façon pour Google de manipuler le marché de la recherche à son propre profit.Google ouvre-t-il ses outils à son concurrent ? « C'est comme attendre qu'un fan des Yankees vous invite à un match du Met », a déclaré le procureur. « Ça n'arrivera pas ».L’une des questions clés du procès États-Unis contre Google – et de tout procès antitrust, en fait – est la taille du marché. Google fait valoir que tout, de ChatGPT à TikTok, constitue une menace réelle dans le domaine et que la concurrence est partout. Le gouvernement essaye de faire valoir, comme l’a déjà fait l’avocat Kenneth Dintzer, que le marché est celui de la « recherche générale » et qu’il ne s’agit en réalité que de Google et Bing. Ce qui signifie qu’il ne s’agit en réalité que de Google.Cependant, le juge Mehta s’attaque déjà à cet argument – il semble qu’il ne soit pas convaincu que la « recherche générale » soit une chose tout à fait unique. Cela va être important.Google affirme que son succès est le résultat de son innovation et de sa qualité, et non d’un comportement anticoncurrentiel. Il affirme que son moteur de recherche est gratuit pour les utilisateurs et qu’il leur offre des résultats pertinents et rapides. Il soutient également qu’il investit des milliards de dollars chaque année dans la recherche et le développement pour améliorer son produit et répondre aux besoins changeants des utilisateurs. Il souligne qu’il existe de nombreux concurrents dans le domaine de la recherche en ligne, tels que Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Baidu, Yandex et Naver, qui offrent des alternatives aux utilisateurs. Il ajoute qu’il n’a pas de contrôle exclusif sur les données ou les technologies nécessaires pour fournir un service de recherche efficace, et qu’il n’empêche pas les utilisateurs ou les annonceurs de passer à d’autres plateformes.Le ministère de la Justice conteste ces arguments et affirme que Google a créé un « cercle vicieux » qui renforce son monopole et nuit aux consommateurs. Il affirme que Google utilise sa position dominante pour collecter des données personnelles sur les utilisateurs, ce qui lui permet d’offrir des services publicitaires plus ciblés et plus rentables. Il affirme également que Google utilise ses revenus publicitaires pour payer des partenaires clés afin de maintenir sa position par défaut sur les appareils et les navigateurs, ce qui réduit les incitations à innover et à investir dans des produits concurrents. Il soutient que Google entrave l’accès des utilisateurs à des sources d’information potentiellement meilleures, plus diverses et plus fiables. Il accuse Google de violer la loi antitrust américaine, qui vise à protéger la concurrence sur le marché et à promouvoir le bien-être des consommateurs.Il existe un large éventail de réponses possibles. À l’extrême du spectre, le ministère de la Justice pourrait demander le démantèlement de Google si le juge Mehta estime que l’entreprise a agi de manière anticoncurrentielle. Un scénario de perte plus probable (bien que loin d’être certain) pourrait voir Google interdit de conclure le type d’accords dont se plaignent les régulateurs. Les utilisateurs peuvent ouvrir des navigateurs comme Safari et Firefox et obtenir un moteur de recherche par défaut différent ou être invités à en choisir un dans une liste.Cela éroderait-il la domination de Google ? Les cyniques peuvent avoir des doutes : Google a proposé ce genre de choix en Europe et a conservé une avance écrasante sur ses concurrents. D’un autre côté, les nouveaux moteurs de recherche se sont plaints du fait que les paramètres par défaut constituent un obstacle sérieux à la concurrence de Google.Le ministère de la Justice décrit Google comme une entreprise sclérosée dont la domination a réduit ses incitations à fournir un bon service tout en désavantageant les options plus récentes et plus innovantes. Cette critique pourrait être particulièrement importante à l’heure où plusieurs entreprises technologiques expérimentent de nouveaux types de recherche fondées sur l’IA générative. Les régulateurs antitrust s’inquiètent déjà du fait que les grandes entreprises technologiques pèsent de tout leur poids sur le marché naissant de l’IA, et même une défaite relativement légère pourrait rendre Google plus prudent.À l’inverse, une victoire de Google serait la dernière d’une série de pertes pour l’équipe antitrust de l’administration Biden. Cette année, la Federal Trade Commission a perdu une offre visant à empêcher Meta d'acheter la société de réalité virtuelle Within et une autre visant à empêcher Microsoft d'acquérir Activision Blizzard. (Le Congrès espérait réformer la loi antitrust il y a quelques années, mais ses tentatives ont largement échoué jusqu'à présent.) Ces affaires étaient toutes deux très différentes de celle de Google, mais une perte ici ne ferait que souligner à quel point il est devenu difficile de gagner une affaire antitrust technologique - à un moment donné. C’est une époque où d’autres pays, y compris ceux de l’UE, prennent des mesures sérieuses pour limiter le pouvoir des entreprises technologiques.Source : Transcript des audiences Pensez-vous que Google a abusé de sa position dominante sur le marché de la recherche en ligne ?Quels sont les avantages et les inconvénients pour les utilisateurs d’avoir Google comme moteur de recherche par défaut sur la plupart des appareils et des navigateurs ?Quelles sont les alternatives à Google que vous utilisez ou que vous aimeriez essayer ?Quel impact le procès antitrust pourrait-il avoir sur l’innovation et la concurrence dans le secteur technologique ?Quelles sont les mesures que vous souhaiteriez voir prises pour réguler Google et d’autres géants technologiques ?