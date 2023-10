Yifan Zhu, qui a écrit le correctif pour le Tooltip Listener de Firefox, a déclaré qu'il avait vu le bogue pour la première fois dans Thunderbird sur Linux, sous la forme de « segments de texte apparemment aléatoires flottant sur mon écran ». En passant fréquemment d'un bureau virtuel à l'autre, les lignes d'objet flottaient sur leur écran, ce qui était « extrêmement ennuyeux ». Zhu a appris à revenir à Firefox ou à Thunderbird et à déplacer son curseur avant de revenir en arrière.Mais le problème a pris de l'ampleur et ils ont fait des recherches pour soumettre le bogue, mais « à ma grande horreur, j'ai réalisé que ce rapport de bogue était ouvert depuis plus de 20 ans et qu'il n'avait toujours pas été corrigé ». Comme il s'agissait d'un problème « visuel » mineur ne provoquant pas de plantage, il y avait de fortes chances que personne ne le corrige, « à moins que je ne le fasse moi-même », écrit Zhu.Zhu était motivé et savait programmer, mais il n'avait « aucune expérience dans des projets aussi compliqués que le navigateur Firefox » et n'avait « jamais contribué à des projets open source auparavant ».Sur les médias sociaux, en particulier les instances Mastodon où l'on peut s'attendre à trouver des personnes ayant des opinions sur le langage d'interface utilisateur XML de Mozilla, les réjouissances ont été nombreuses. Certains se sont étonnés que Bugzilla, l'outil de signalement des bogues, ait duré plus longtemps que le bogue (25 ans au mois d'août). D'autres ont suggéré que cette correction permettait de lutter contre la prévalence des "stalebots", qui identifient les anciens problèmes non résolus en vue de leur suppression. Et l'un d'entre eux a ébauché un véritable parcours du combattant :Zhu a produit un commit qui a permis de baser l'affichage de l'infobulle sur la perte de focus de Firefox, plutôt que sur la sortie de la souris de l'application. La correction a entraîné une régression qui est aussi en cours de traitement.Sources : Mozilla(1, La solution de Yifan Zhu basée sur la perte de focus de Firefox est-elle l'idéale ?À votre avis, pourquoi le bogue a-t-il été corrigé qu'après 22 ans ?