Google paie 18 à 20 milliards de dollars par an à Apple pour que son moteur de recherche reste dans l'iPhone

Dans le cadre de l'affaire antitrust qui l'oppose à Google, plusieurs sources indiquent qu'il existe un accord sur les services d'information (ISA) entre les deux parties. Les analystes de Bernstein estiment que Google paie à Apple entre 18 et 20 milliards de dollars pour rester le "moteur de recherche dominant" sur les iPhones. C'est le même montant que des entreprises comme Roblox, Philips et Zoom valent dans le classement actuel de la capitalisation boursière des entreprises.Android Authority estime que l'accord vaut 19,5 milliards de dollars. Google réserverait 22 % de ses recettes publicitaires à l'acquisition de nouveau trafic. 40 % de cette somme (soit 8,8 % des recettes publicitaires totales de Google) se retrouvent dans la poche d'Apple. Étant donné que Google a engrangé 222,47 milliards de dollars en 2022, le chiffre final se situe dans la partie supérieure des estimations de Bernstein. Il représente également entre 14 et 16 % des bénéfices annuels d'Apple.Le ministère de la Justice a toutefois indiqué, lors du procès, que ce chiffre était plus proche de 10 milliards de dollars. Même s'il s'agit d'une estimation basse, l'agence gouvernementale continue de s'acharner sur le géant de la recherche. Les experts estiment qu'il y a de fortes chances que le ministère de la Justice mette fin à l'accord, le jugeant anticoncurrentiel. Si c'est le cas, cela permettra à Apple de travailler avec d'autres fournisseurs de services de recherche dans les mêmes conditions, comme Microsoft Bing.L'idéal serait de donner le choix à l'utilisateur dès le premier démarrage de l'iPhone, mais l'argent parle. Celui qui s'offrira le luxe d'être le fournisseur de recherche par défaut sur iOS devra certainement payer un joli pactole, car Apple réalise à lui seul 60 milliards de dollars de recettes publicitaires. Mais ne nous réjouissons pas trop vite : le procès est loin d'être terminé.BernsteinQu'en pensez-vous ?Selon vous, cette pratique de Google est-elle anticoncurrentielle ?