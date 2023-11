La répression de YouTube a entraîné des désinstallations record de bloqueurs de publicités, un nombre encore plus élevé d’utilisateurs se tournent vers de meilleurs bloqueurs de publicités

Plusieurs publicités indésirable

Bientôt une escalade dans la guerre contre les bloqueurs de pub ?

YouTube a lancé un front mondial contre les extensions de blocage des publicités, en menant désormais à grande échelle une petite expérience commencée en juin.Depuis l'annonce de cette « expérience » plus modeste, les bloqueurs de publicités tels qu'Adblock Plus ont cherché des moyens de continuer à servir les utilisateurs sur YouTube, mais cela deviendra de plus en plus difficile à mesure que Google renforcera ses efforts de blocage des bloqueurs de publicités.« En fin de compte, nous savons à quel point il est important pour nos utilisateurs d'accéder gratuitement à une expérience YouTube sans publicité », lit-on dans un billet publié par Adblock Plus le 13 octobre.Les utilisateurs de YouTube ont utilisé les réseaux sociaux pour exprimer leur indignation face à la guerre accrue menée par YouTube contre le blocage des publicités, soulignant des éléments telles qu'une quantité « ridiculement élevée » de publicités, y compris des publicités offensantes et « intrusives », un dégoût flagrant pour les publicités et le fait que même les abonnés YouTube Premium sont toujours soumis aux vidéos avec une section dédiée au sponsor des créateurs de vidéos.Des chiffres inédits provenant des sociétés de blocage de publicités indiquent que la répression de YouTube fonctionne, avec des centaines de milliers de personnes ayant désinstallé les bloqueurs de publicités en octobre. Les données disponibles suggèrent que le mois dernier, un nombre record de bloqueurs de publicités ont été désinstallés, ainsi qu’un record de nouvelles installations de bloqueurs de publicités, les gens recherchant des alternatives qui ne déclencheraient pas la redoutable pop-up de YouTube.Ghostery, basé à Munich, a connu trois à cinq fois le nombre quotidien habituel de désinstallations et d'installations pendant une grande partie du mois d'octobre, explique Krzysztof Modras, directeur des produits et de l'ingénierie chez Ghostery. Plus de 90*% des utilisateurs ayant répondu à une enquête sur la raison de leur désinstallation ont cité l'échec de l'outil sur YouTube. Les utilisateurs étaient tellement déterminés à trouver un bloqueur fonctionnel que beaucoup semblent avoir essayé Edge de Microsoft, un navigateur Web dont la part de marché fait pâle figure à côté de celle de Chrome. Les installations de Ghostery sur Edge ont augmenté de 30 % le mois dernier par rapport à septembre.AdGuard, qui affirme compter environ 75 millions d'utilisateurs de ses outils de blocage des publicités, dont 4,5 millions de personnes qui les paient, constate normalement environ 6 000 désinstallations par jour pour son extension Chrome. Du 9 octobre jusqu'à la fin du mois, ce chiffre a dépassé les 11 000 par jour, pour atteindre environ 52 000 le 18 octobre, explique le directeur technique Andrey Meshkov.Les plaintes des utilisateurs ont commencé à affluer dans cette entreprise de 120 personnes basée à Chypre, environ quatre toutes les heures, dont au moins la moitié concernant YouTube. Mais comme chez Ghostery, les installations ont également augmenté alors que d’autres cherchaient du soulagement, atteignant environ 60 000 installations sur Chrome les 18 et 27 octobre. Le nombre d’abonnés a augmenté à mesure que les gens réalisaient que les outils payants d’AdGuard n’étaient pas affectés par la répression de YouTube.Une autre extension, AdLock, a enregistré environ 30 % d'installations et de désinstallations quotidiennes de plus en octobre que les mois précédents, selon son responsable produit.Pour protéger la confidentialité des utilisateurs, de nombreux fournisseurs de bloqueurs de publicités ne suivent pas directement l'utilisation, mais le magasin d'extensions de Chrome fournit les statistiques de base d'installation et de désinstallation. Certains bloqueurs de publicités peuvent être désactivés pour des sites Web spécifiques, et les utilisateurs peuvent également les désactiver au lieu de les désinstaller complètement. Eyeo, basé à Cologne, qui exploite Adblock Plus, AdBlock et uBlock, permet même aux utilisateurs d'AdBlock d'autoriser les publicités pour certaines vidéos ou créateurs YouTube uniquement. Mais on ne sait pas combien d’utilisateurs YouTube perplexes ont choisi l’un de ces itinéraires, en raison du suivi limité.À l’heure actuelle, il semble que la répression menée par YouTube contre les bloqueurs de publicité incite les gens à se démener pour trouver une meilleure alternative. Certaines personnes se tournent même vers des solutions comme Newpipe, un site Web de type YouTube capable de diffuser des vidéos depuis la plateforme sans publicité.Diverses enquêtes et estimations au fil des ans ont suggéré qu'environ un à trois internautes sur cinq naviguent avec des bloqueurs de publicités. Matthew Maier, qui supervise les bloqueurs de publicités d'Eyeo, affirme que ses enquêtes montrent que la plupart des utilisateurs ne sont pas entièrement contre les publicités. Mais ils sont frustrés par les publicités intrusives, trop nombreuses ou qui durent plus de six secondes sans option «*ignorer*». « Les problèmes surviennent lorsqu'ils ont l'impression que la limite est dépassée », dit-il à propos des utilisateurs, bien qu'il refuse de partager les données d'utilisation d'Eyeo.Le test de YouTube a affecté les utilisateurs accédant au site Web via Chrome sur les ordinateurs portables et de bureau, selon les développeurs de blocages de publicités. Cela n’affecte pas les personnes qui utilisent les applications mobiles ou TV de YouTube, qui utilisent le site mobile de YouTube ou qui regardent des vidéos YouTube intégrées sur d’autres sites. Christopher Lawton, porte-parole de YouTube, indique que les avertissements apparaissent, que les utilisateurs soient connectés au service ou qu'ils utilisent le mode navigation privée.De plus, les avertissements semblent être déclenchés lorsque YouTube détecte certaines règles de filtrage open source que de nombreux bloqueurs de publicités utilisent pour identifier les publicités, plutôt qu'en ciblant des extensions spécifiques, explique Modras de Ghostery. La technologie déployée par YouTube reflète le code développé par Google en 2017 pour un programme appelé Funding Choices qui permet aux sites d'information et à d'autres sites Web de détecter les bloqueurs de publicités, ajoute-t-il.Google entretient une relation compliquée avec le secteur du blocage des publicités. La boutique d’applications mobiles Google Play, contrairement à l’App Store d’Apple, interdit les bloqueurs de publicités depuis environ une décennie. Mais Chrome, qui, selon Google, a pour mission de soutenir un Internet ouvert où les utilisateurs peuvent être en sécurité et privés, leur a donné une assez grande latitude pour fonctionner. Outre le filtrage des publicités, de nombreux outils de blocage des publicités comportent des fonctionnalités qui empêchent les utilisateurs d'être suivis sur le Web. Les développeurs de bloqueurs de publicités affirment que la gêne suscitée par YouTube est depuis longtemps l'un des principaux moteurs des téléchargements de leurs outils.Après avoir été confrontés aux demandes de YouTube visant à désactiver les bloqueurs, les utilisateurs se sont retournés dans tous les sens le mois dernier. Les discussions en ligne montrent certains services recommandés tels que Newpipe.net, un sosie open source de YouTube qui utilise des solutions de contournement pour diffuser des vidéos du service sans publicité. Newpipe ne collecte pas de données d’utilisation, indique-t-il sur son site Web.Certains bloqueurs de publicités s'adaptent déjà. Hankuper, la société slovaque à l'origine du bloqueur moins connu AdLock, a publié cette semaine une nouvelle version pour Windows qui, selon elle, passe inaperçue auprès de YouTube. Si les utilisateurs constatent que cela est vrai, le correctif sera étendu aux versions pour macOS, Android et iOS, explique Kostiantyn Shebanov, chef de produit et responsable du développement commercial chez Hankuper.Modras de Ghostery s'inquiète des conséquences de l'escalade de la guerre contre les bloqueurs par Google. Les utilisateurs qui perdent les fonctionnalités anti-pistage en désactivant les outils pourraient devenir la proie de dangers en ligne, et les tactiques de blocage plus complexes que des entreprises comme la sienne sont obligées d'introduire pourraient conduire à des failles de sécurité involontaires. « Plus ils doivent devenir puissants pour relever les défis, plus les risques sont élevés », dit-il.Il pourrait également y avoir des répercussions juridiques. Modras affirme que lorsqu’un éditeur prend des mesures pour contrecarrer un bloqueur de publicités, il est illégal pour les développeurs d’essayer de contourner ces mesures en Europe. Mais il estime qu'il est permis de bloquer les publicités si un bloqueur le fait avant de déclencher un avertissement.Si vous recherchez des alternatives, des extensions comme uBlock Origin fonctionnent toujours lorsqu'elles sont utilisées sur Firefox. Adblock Plus a également proposé quelques suggestions sur la façon de dépasser le mur anti-blocage des publicités. Il existe également la possibilité de mordre la balle et de payer pour YouTube Premium.Sources : AdBlock Plus Que pensez-vous de la décision de YouTube de bloquer les utilisateurs qui utilisent des bloqueurs de publicités?Est-ce que vous utilisez un bloqueur de publicités? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi pas?Est-ce que vous seriez prêt à payer pour un abonnement YouTube Premium pour avoir une expérience sans publicité?Est-ce que vous pensez que les publicités sont nécessaires pour soutenir les créateurs de contenus sur YouTube?Est-ce que vous faites confiance à Google pour respecter votre vie privée et vos choix en matière de publicités?