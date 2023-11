Digital World est un partenaire de fusion avec Trump Media & Technology Group (TMTG). Trump détient une participation dans Truth Social dont la dernière évaluation se situe entre 5 et 25 millions de dollars.La déclaration financière montre que Truth Social a perdu 50 millions de dollars pour seulement 1,4 million de dollars de ventes nettes en 2022 et 23 millions de dollars supplémentaires au cours des six premiers mois de cette année.Si TMTG n'est pas en mesure d'achever sa fusion avec DWAC et de recevoir plus de fonds, la société pourrait ne pas survivre, selon la déclaration.Dans la section intitulée "Risques liés à TMTG", le document S-4 modifié indique que "".Il souligne également que sa fortune est étroitement liée à celle de Trump, en disant : "L'accès à Internet et la présence régulière sur les médias sociaux sont strictement limités en cas de garde à vue ou de peine de prison, et M. Trump fait actuellement l'objet d'une série d'accusations criminelles dans plusieurs États.X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter et désormais dirigée par le PDG de Tesla, Elon Musk, a rétabli le compte de M. Trump en novembre dernier, après une interdiction de près de deux ans.M. Trump, qui est confronté à une série de batailles juridiques alors qu'il fait campagne pour un second mandat présidentiel, a "affirmé verbalement" le 30 octobre qu'il continuerait à honorer l'accord conclu entre son entreprise et DWAC jusqu'à ce que la fusion soit achevée, a rapporté The Hollywood Reporter.Le dossier indique également que la direction de TMTG craint de ne pas disposer de fonds suffisants "" et conclut qu'il sera "".M. Trump a officiellement lancé la plateforme de médias sociaux en février 2022, dans le but de concurrencer d'autres poids lourds de la technologie tels que Facebook et X de Meta.Trump et ses partenaires ont lancé Truth Social après que l'ancien président a été banni de Twitter et de Facebook un jour après l'attaque du 6 janvier 2021 au Capitole, lorsqu'une foule de ses partisans a pris d'assaut le bâtiment dans le but d'empêcher la certification des résultats de l'élection de 2020.Avant sa suspension, M. Trump et les membres de son administration ont diffusé sur leurs plateformes de médias sociaux un flot de fausses informations sur les résultats de l'élection de 2020.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Quel est votre point de vue sur la viabilité de la plateforme "Truth Social" et son impact potentiel sur l'avenir du Trump Media & Technology Group ?