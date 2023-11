L'idée selon laquelle la pénétration rapide et mondiale de l'internet et des technologies qu'il permet affecte le bien-être psychologique et la santé mentale est convaincante mais n'a pas été testée de manière adéquate. Dans deux études, nous avons cherché à déterminer dans quelle mesure le bien-être et la santé mentale avaient évolué au cours des vingt dernières années dans la plupart des pays du monde. Sur la base des tests de signe, nous avons obtenu des résultats mitigés et non concluants ; sur la base des tests ROPE et d'un coefficient d'intérêt de 0,1, nous avons trouvé des preuves de l'absence de changements significatifs dans le bien-être et la santé mentale. Ces résultats concordent avec d'autres résultats qui tendent à être mitigés ou à constater peu de changements au fil du temps (Bor et al., 2014 ; Collishaw, 2015 ; Cosma et al., 2020 ; Keyes et al., 2019). En outre, bien que des rapports antérieurs aient suggéré une augmentation des problèmes de santé mentale spécifiques aux jeunes femmes (par exemple, Bor et al., 2014), nous n'avons pas trouvé de soutien pour de tels changements pour le pays moyen.Nous avons ensuite mesuré la mesure dans laquelle les utilisateurs d'Internet et les abonnements au haut débit mobile par habitant prédisaient les niveaux de bien-être et de santé mentale (au sein des pays). Bien que la confiance dans la direction de ces coefficients ait dépassé 95 % dans un cas sur 12, sur une échelle standardisée, les 12 associations étaient pratiquement équivalentes à zéro avec un niveau de confiance très élevé. Les petites associations ont également été nuancées par la variabilité entre les pays et les données démographiques. En outre, les pays dans lesquels les technologies de l'internet ont été plus largement adoptées ne sont pas ceux où les niveaux de bien-être et de santé mentale sont les plus faibles.Nous avons également examiné les rôles modérateurs du sexe et de l'âge : La dépression et l'automutilation étaient plus positivement associées aux utilisateurs d'Internet par habitant et aux abonnements à la bande mobile dans les tranches d'âge les plus jeunes - y compris les plus jeunes étudiés ici, âgés de 10 à 14 ans - que dans les groupes d'âge plus âgés. Cependant, évaluées par rapport à la plus petite association d'intérêt, toutes les associations basées sur le sexe et l'âge ont fourni des preuves d'associations nulles. Les études sur l'association entre l'utilisation des technologies de l'internet et la santé mentale dans des tranches d'âge étendues sont rares. Néanmoins, bien que nous ayons trouvé peu de différences entre les sexes, nos résultats sont en accord avec une étude qui a rapporté que les associations transversales entre l'utilisation des médias sociaux et la satisfaction de la vie sont plus négatives à certaines périodes de l'adolescence (Orben et al., 2022).Nos résultats ne permettent pas d'affirmer que l'internet et les technologies qu'il permet, comme les smartphones avec accès à l'internet, favorisent ou nuisent activement au bien-être ou à la santé mentale à l'échelle mondiale. Nos résultats suggèrent également que les différences d'âge et de sexe dans les associations entre l'adoption des technologies de l'internet et le bien-être sont faibles. Toutefois, nous avons trouvé des éléments qui suggèrent que l'adoption des technologies de l'internet est plus négativement associée à la santé mentale des jeunes que celle des groupes plus âgés (dont les associations étaient, dans certains cas, positives). Néanmoins, ces associations, bien que parfois différentes de zéro de manière crédible, semblaient de faible ampleur et se situaient de manière crédible dans la zone nulle lorsqu'elles étaient évaluées par rapport à la plus petite taille d'effet d'intérêt de 0,1 sur l'échelle standardisée. En raison de leur ampleur apparemment faible et du fait que les données ne se situent pas au niveau individuel, nous soulignons que ces contrastes ne permettent pas de déterminer si les associations peuvent être cliniquement pertinentes.Il convient de noter que les données et la théorie nécessaires pour aborder cette question au niveau causal sont absentes. Par conséquent, nos analyses ne peuvent pas tenir compte des facteurs de confusion potentiels dans les associations liant la santé mentale et le bien-être à l'adoption des technologies de l'internet. Nos descriptions sont donc suggestives mais n'ont pas pour but de fournir des preuves pour ou contre les relations de cause à effet. Bien que nous soyons les premiers à étudier ce sujet dans une perspective globale, les études futures devraient examiner d'autres différences potentielles basées sur des facteurs démographiques, économiques et culturels, que nous n'avons pas pu aborder ici. En outre, nos résultats concernant la santé mentale, bien que complets, sont nécessairement et considérablement moins sûrs que ceux concernant le bien-être en raison du manque de données mondiales diverses et de notre propre dépendance à l'égard des estimations du GBD au lieu de mesures objectives de la santé mentale. En outre, l'agrégation des données nécessaire pour établir un lien entre l'adoption d'Internet et le bien-être au niveau national empêche d'étudier d'autres questions importantes et pertinentes, telles que les comorbidités.La recherche sur les effets des technologies de l'internet est au point mort car les données les plus urgentes sont collectées et conservées à huis clos par les entreprises technologiques et les plateformes en ligne. Il est essentiel d'étudier, de manière plus détaillée et avec une plus grande transparence de la part de toutes les parties prenantes, les données relatives à l'adoption et à l'utilisation des technologies basées sur l'internet par les individus. Ces données existent et sont analysées en permanence par les entreprises technologiques mondiales à des fins de marketing et d'amélioration des produits, mais elles ne sont malheureusement pas accessibles à la recherche indépendante. Garantir l'accès de ces informations aux chercheurs indépendants reste un défi fondamental pour ce domaine d'étude. Tant que ces données ne seront pas analysées de manière transparente dans l'intérêt du public, les effets nocifs potentiels d'Internet et d'autres environnements numériques resteront inconnus.