Comment les jeunes générations accèdent à l'information par les médias sociaux

La recherche en ligne et la crédibilité des fausses nouvelles

Aujourd'hui, les gens sont exposés à de vastes flux d'informations lorsqu'ils sont en ligne ou sur les médias sociaux. Cette abondance a conduit certaines personnes à penser qu'elles n'ont plus besoin de rechercher activement les actualités pour être bien informées des affaires publiques et que les nouvelles importantes les trouveront par le biais des médias sociaux ou d'autres canaux en ligne. Récemment, des chercheurs ont formulé un premier exposé théorique décrivant cette perception comme la(NFM). Des études préliminaires menées aux États-Unis et en Autriche ont signalé des effets néfastes entre la NFM et l'utilisation traditionnelle de l'information, ainsi que des prédispositions et des comportements politiques.Dernièrement, des universitaires ont proposé un premier compte rendu théorique, décrivant cette croyance comme la perception « l'actualité me trouve » (NFM). Des études initiales ont été menées aux États-Unis et en Autriche, indiquant des effets délétères entre la NFM et l'utilisation traditionnelle des informations, ainsi que les prédispositions et les comportements politiques. Les résultats obtenus fournissent un aperçu de la propagation de la NFM dans divers contextes. Dans toutes les sociétés étudiées, la NFM est associée à des variables telles que l'âge, l'utilisation des médias sociaux, et d'autres aspects démocratiques importants comme l'intérêt pour la politique, les connaissances politiques et le comportement électoral.En relation avec ce dernier aspect, les chercheurs Gil de Zúñiga et ses collaborateurs ont revelé que la NFM suggère que les individus estiment pouvoir rester informés sur les affaires publiques grâce à leur utilisation générale d'Internet, aux informations de leurs pairs et aux connexions dans les réseaux sociaux en ligne. De manière plus spécifique, ce concept comporte trois dimensions. Tout d'abord, il englobe une dépendance excessive aux pairs et aux réseaux pour recevoir des nouvelles importantes en matière d'affaires publiques.Deuxièmement, il suppose que les informations cruciales en matière d'affaires publiques « les trouvent de toute façon » grâce à leur utilisation générale des médias, de leurs pairs et de leurs relations sociales. Troisièmement, la NFM implique que les individus se sentent bien informés sur les événements actuels et les informations politiques, même s'ils ne suivent pas délibérément l'actualité.Dans l'ensemble, les individus caractérisés par un style passif de consommation de l'information sont moins enclins à investir des ressources telles que le temps, l'effort ou l'argent pour rester informés de l'actualité et des affaires politiques, par rapport aux consommateurs actifs. Les médias sociaux brouillent de plus en plus la frontière entre la lecture et la conversation sur l'actualité, rendant les sources et la qualité de l'information plus difficiles à distinguer. Ainsi, l'intérêt politique semble être un facteur clé influençant le comportement de recherche d'informations sur les affaires publiques et les habitudes de consommation proactive de l'information.Des investigations antérieures ont révélé que, bien que la NFM soit en corrélation négative avec l'utilisation traditionnelle de l'information (par exemple, journaux télévisés, presse écrite), elle entretient une relation circulaire positive, quoique asymétrique, avec l'utilisation des médias sociaux. Par conséquent, la NFM semble être un phénomène en ligne plus répandu chez les individus qui consacrent davantage de temps en ligne, en particulier parmi les jeunes. En fait, le pourcentage de personnes déclarant s'informer par le biais des médias sociaux a connu une augmentation constante ces dernières années.À titre d'exemple, l'Institut Reuters de 2018 indique que dans tous les pays étudiés, plus de la moitié (53 %) a affirmé préférer obtenir leurs informations via des moteurs de recherche, des médias sociaux ou des agrégateurs d'informations, des passerelles qui ne sont accessibles qu'en ligne. De plus, en 2017, 47 % des personnes dans le monde ont indiqué utiliser Facebook comme source d'information. Les individus qui utilisent plus fréquemment les médias sociaux pour s'informer déclareront des niveaux plus élevés de NFM que ceux qui utilisent moins souvent les médias sociaux pour s'informer, et ce, dans toutes les sociétés.Les résultats indiquent que les personnes qui effectuent des recherches en ligne pour évaluer des informations erronées risquent de tomber dans des vides de données, ou des espaces informationnels dans lesquels il existe des preuves corroborantes provenant de sources de faible qualité.L'utilisation de l'information en ligne et la consommation d'informations via les médias sociaux semblent être plus répandues parmi la jeune génération, bien que l'écart entre les âges ait diminué au fil des années. Par exemple, en 2017, 64 % des personnes âgées de 18 à 24 ans ont indiqué consommer des informations via des sources en ligne ou des médias sociaux, tandis que seulement 28 % des personnes âgées de plus de 55 ans l'ont indiqué.En 2018, bien que la méthodologie distinguant les passerelles était différente, l'écart entre les âges était très similaire : 53 % des 18-24 ans ont indiqué utiliser les médias sociaux comme porte d'entrée pour obtenir des informations, tandis que seuls 34 % des personnes âgées de plus de 55 ans ont signalé le faire. Par conséquent, il est logique de supposer que ces différences d'âge s'appliquent également à la NFM, les individus plus jeunes manifestant probablement un développement plus marqué de la perception que leurs homologues plus âgés.La qualité des informations en ligne peut varier considérablement en fonction de la source, de la méthodologie de recherche et de la capacité des individus à évaluer la fiabilité des informations.Il est vrai que l'Internet regorge d'informations de diverses qualités, allant des sources fiables aux canulars et aux fausses nouvelles. Cependant, il serait trop simpliste d'affirmer que la simple recherche en ligne conduit inévitablement à accorder plus de crédibilité aux fausses informations. La manière dont les utilisateurs évaluent, sélectionnent et interprètent les informations joue un rôle crucial.Certaines personnes peuvent effectivement être plus vulnérables à la désinformation en ligne en raison de divers facteurs tels que le manque de compétences en littératie numérique, les biais cognitifs, ou même la rapidité de la consultation d'informations sans une analyse approfondie. Cependant, cela ne s'applique pas nécessairement à tous les individus ou à toutes les situations.Des initiatives éducatives visant à améliorer la littératie numérique et la capacité critique des utilisateurs peuvent jouer un rôle important dans la réduction de la propagation de fausses informations en ligne. Les plateformes en ligne elles-mêmes ont également la responsabilité de mettre en œuvre des mesures pour limiter la diffusion de fausses informations.Source : University of Southern California Les conclusions de cette recherche sont-elles pertinentes ?Dans quelle mesure les conclusions de cette étude remettent-elles en question la croyance populaire selon laquelle l'utilisation de moteurs de recherche améliore la compréhension et le discernement des informations ?À votre avis, pourquoi les recherches en ligne conduisent à une augmentation de la crédibilité des fausses nouvelles ?