L'aide à la rédaction est similaire à une fonction alimentée par l'IA déjà proposée dans l'expérience de recherche expérimentale de Google, SGE, qui aide les utilisateurs à rédiger des courriels dans des tons et des longueurs différents. Grâce à l'outil de rédaction intégré à Chrome, Google a déclaré que les utilisateurs pourraient potentiellement rédiger des commentaires commerciaux, des messages RSVP, des demandes de location et des messages pour les forums en ligne.Selon un rapport, cette fonctionnalité encore expérimentale sera accessible dans la version de Chrome en faisant un clic droit sur une zone de texte ou un champ sur le web, puis en choisissant "". Pour commencer, on devra d'abord écrire quelques mots, puis l'IA de Google interviendra pour aider.Au cours des dernières années, Google a apporté les dernières technologies d'apprentissage automatique et d'IA dans Chrome pour rendre la recherche sur le web plus facile, plus sûre et plus accessible. Ils ont commencé par améliorer les tâches pratiques et quotidiennes, en aidant par exemple à ajouter des légendes en temps réel aux vidéos, à mieux détecter les sites malveillants, à gérer les invites d'autorisation et à générer les points clés d'une page web.À partir de la version M121 de Chrome, Google introduit des fonctionnalités expérimentales d'IA générative pour rendre la navigation encore plus facile et plus efficace, tout en personnalisant l'expérience.On pourra tester ces nouvelles fonctionnalités dans Chrome sur les ordinateurs Mac et Windows au cours des prochains jours, en commençant par les États-Unis. Il suffit de se connecter à Chrome, de sélectionner "" dans le menu à trois points et de naviguer jusqu'à la page "". Ces fonctionnalités étant des expériences publiques précoces, elles seront pour l'instant désactivées pour les comptes d'entreprise et les comptes éducatifs.Les groupes d'onglets sont un moyen utile de gérer un grand nombre d'onglets, mais les organiser peut être un processus assez manuel. Avec Tab Organizer, Chrome suggère et crée automatiquement des groupes d'onglets en fonction des onglets ouverts. Cela peut s'avérer particulièrement utile si on travaille sur plusieurs tâches en même temps dans Chrome, comme la planification d'un voyage, la recherche d'un sujet et le shopping.Pour utiliser cette fonctionnalité, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un onglet et sélectionnez "" ou cliquez sur la flèche déroulante située à gauche de vos onglets. Chrome suggère même des noms et des emoji pour ces nouveaux groupes afin de pouvoir les retrouver facilement lorsque vous en aurez besoin.En 2023, Google a introduit des fonds d'écran d'IA générative avec les appareils Android 14 et Pixel 8. Aujourd'hui, ils apportent ce même modèle de diffusion de texte en image à Chrome pour qu'on puisse personnaliser encore plus le navigateur. On peut rapidement générer des thèmes personnalisés en fonction d'un sujet, d'une humeur, d'un style visuel et d'une couleur au choix - pas besoin de devenir un expert en prompteur d'IA !Pour commencer, rendez-vous dans le panneau latéral "", cliquez sur "", puis sur "". Par exemple, si on est peut-être fasciné par les aurores boréales et qu'on veut les voir dans un style "" avec une ambiance "". Il suffit de sélectionner ces options pour voir ce que Chrome propose.Petit rappel : Outre les thèmes générés par l'IA, on peut également personnaliser Chrome avec des photos téléchargées ou des thèmes issus des collections dans le Chrome Web Store, y compris des thèmes commandés à une communauté croissante d'artistes.Écrire sur le web peut être intimidant, surtout si on souhaite exprimer ses idées dans des espaces publics ou sur des forums. C'est pourquoi, dans la prochaine version de Chrome, Google lancera une autre fonctionnalité expérimentale alimentée par l'IA pour aider à écrire avec plus d'assurance sur le web, que l'on souhaite laisser une critique bien rédigée sur un restaurant, rédiger un RSVP amical pour une fête ou faire une demande formelle concernant la location d'un appartement.Pour commencer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone de texte ou un champ sur n'importe quel site visité dans Chrome et sélectionnez "". Saisissez quelques mots et l'IA lancera le processus de rédaction à votre place.Cette année, Google introduira l'IA et les LM dans Chrome, notamment en intégrant son nouveau modèle d'IA Gemini.Source : Google Pensez-vous que ces nouvelles fonctionnalités sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?