Une brève histoire de l'Internet

Changements sur l'Internet : regards croisés d'Edward Zitron et Cory Dransfeldt

Edward Zitron, PDG d'EZPR, critique l'évolution récente de l'Internet, dénonçant l'exploitation des contributeurs non rémunérés et l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle générative qui menace la diversité et l'authenticité du contenu en ligne. Il appelle à une réflexion sur l'impact des pratiques commerciales des entreprises technologiques sur l'expérience utilisateur et la qualité du web.Cory Dransfeldt, développeur de logiciels, rejette l'idée d'un internet en déclin, préférant parler d'une transformation en cours. Reconnaissant les défis auxquels sont confrontées certaines plateformes traditionnelles, il voit émerger de nouvelles opportunités pour des communautés décentralisées offrant davantage de contrôle aux utilisateurs. Dransfeldt encourage la reconstruction de communautés plus saines et ouvertes, favorisant une communication plus significative et optimiste quant à l'avenir de l'internet.Dans son analyse, l'auteur met en lumière les préoccupations de Sir Tim Berners-Lee, inventeur du World Wide Web, concernant la direction actuelle de l'internet. Berners-Lee souligne la nécessité de décentraliser les données et de promouvoir la diversité des voix pour restaurer l'empathie et la compréhension en ligne. Il propose le protocole Solid comme partie de la solution pour redonner aux individus le contrôle sur leurs données personnelles et appelle à un soutien accru aux initiatives de réforme du web.L'Internet a vu le jour dans les années 1960 comme un moyen pour les chercheurs du gouvernement de partager des informations. Les ordinateurs des années 60 étaient grands et immobiles et, pour utiliser les informations stockées dans un ordinateur, il fallait soit se rendre sur place, soit faire envoyer des bandes magnétiques par le système postal conventionnel.Un autre catalyseur de la formation de l'internet a été l'intensification de la guerre froide. Le lancement du satellite Spoutnik par l'Union soviétique a incité le ministère américain de la défense à réfléchir aux moyens de continuer à diffuser des informations même après une attaque nucléaire. Cette réflexion a abouti à la création du réseau ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), qui a finalement évolué vers ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Internet. ARPANET a été un grand succès, mais l'adhésion était limitée à certains organismes universitaires et de recherche qui avaient des contrats avec le ministère de la défense. En réaction, d'autres réseaux ont été créés pour permettre le partage d'informations.Le 1er janvier 1983 est considéré comme l'anniversaire officiel de l'Internet. Auparavant, les différents réseaux informatiques ne disposaient pas d'une méthode standard pour communiquer entre eux. Un nouveau protocole de communication a été établi, appelé protocole de contrôle de transfert/protocole de réseau (TCP/IP). Il permet à différents types d'ordinateurs sur différents réseaux de « parler » entre eux. ARPANET et le Defense Data Network sont officiellement passés à la norme TCP/IP le 1er janvier 1983, ce qui a donné naissance à l'internet. Tous les réseaux pouvaient désormais être reliés par un langage universel.L'image ci-dessus est un modèle réduit de l'UNIVAC I (le nom signifie Universal Automatic Computer) qui a été livré au Census Bureau en 1951. Il pesait environ 16 000 livres, utilisait 5 000 tubes à vide et pouvait effectuer environ 1 000 calculs par seconde. Il s'agissait du premier ordinateur commercial américain, ainsi que du premier ordinateur conçu pour un usage professionnel. (Les ordinateurs commerciaux tels que l'UNIVAC traitaient les données plus lentement que les machines de type IAS, mais étaient conçus pour des entrées et sorties rapides). Les premières ventes ont été réalisées auprès d'agences gouvernementales, de la société A.C. Nielsen et de la compagnie d'assurance Prudential. Le premier UNIVAC destiné à des applications professionnelles a été installé à la General Electric Appliance Division, pour le traitement des salaires, en 1954. En 1957, Remington-Rand (qui avait acheté la Eckert-Mauchly Computer Corporation en 1950) avait vendu 46 machines.Le billet de blog d'Edward Zitron, PDG d'EZPR, aborde la question de la transformation de l'Internet et soulève des inquiétudes quant à sa qualité et à son authenticité. Zitron commence par critiquer l'introduction en bourse de Reddit, qualifiant l'entreprise de « vaste escroquerie » où les contributeurs non rémunérés ont été exploités pour enrichir les dirigeants sans recevoir de compensation en retour. Il dénonce également l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (IA) générative, qui menace de dégrader la qualité du contenu en ligne.Zitron met en lumière l'évolution de l'internet, où les entreprises technologiques privilégient les intérêts des actionnaires et des clients commerciaux au détriment des utilisateurs et de la qualité du contenu. Il critique l'exploitation des modèles d'IA générative pour générer du contenu de manière artificielle, ce qui conduit à une normalisation et à une homogénéisation du web. Selon lui, cette tendance nuit à l'authenticité et à la diversité de l'internet, transformant les plateformes en mécanismes automatisés pour maximiser les profits, au détriment de l'expérience utilisateur.L'introduction en bourse de Reddit est décrite comme une gigantesque escroquerie par Edward Zitron, PDG d'EZPR, où des millions de contributeurs non rémunérés ont produit des milliards de contenus, permettant ainsi au PDG Steve Huffman de gagner 193 millions de dollars en 2023. Pendant ce temps, la société a licencié 90 employés et a restreint l'accès des applications tierces à sa plateforme en imposant des tarifs excessifs pour l'utilisation de son API. Cette décision a provoqué des protestations prolongées de la part des utilisateurs, certains des subreddits les plus populaires se taisant temporairement. En réponse, Reddit a pris des mesures drastiques en remplaçant les modérateurs historiques par ses propres choix, favorables à sa politique, et en rouvrant ces subreddits au public.Malgré les efforts fournis par les contributeurs et les modérateurs pour enrichir la plateforme, aucun d'entre eux ne bénéficiera de l'introduction en bourse de Reddit. En revanche, Sam Altman récoltera des centaines de millions de dollars pour son investissement initial de 50 millions de dollars en 2014. Reddit a également annoncé un accord de 60 millions de dollars avec Google pour l'utilisation des messages de sa plateforme dans l'entraînement de ses modèles, sans offrir de compensation aux utilisateurs pour leur travail.La lettre adressée aux investisseurs par Huffman évoque le fort sentiment de propriété des utilisateurs sur les communautés qu'ils ont créées, tout en justifiant l'introduction en bourse comme une opportunité pour ces derniers de devenir réellement propriétaires de la société. Il décrit Reddit comme un vaste recueil d'expériences authentiques et régulièrement mises à jour, constitué des contributions des utilisateurs, qu'il qualifie de données en constante évolution.Dans son billet de blog, Cory Dransfeldt, développeur de logiciels, réfute l'idée que l'Internet est en train de mourir, mais plutôt qu'il est en train de subir une transformation significative. Il reconnaît que certaines parties de l'internet peuvent être en déclin, en particulier les médias sociaux commerciaux et les plateformes d'information traditionnelles, dont la croissance stagne ou diminue. Dransfeldt souligne que ces plateformes ont initialement promis une communauté ouverte et pratique, mais ont fini par sacrifier la vie privée et l'attention des utilisateurs pour des gains financiers.Cependant, il voit émerger une ouverture pour des communautés plus petites et décentralisées, telles que celles trouvées sur Mastodon, qui offrent aux utilisateurs davantage d'agence, d'ouverture et de contrôle sur leurs données. Il compare la vieille garde des plateformes sociales à AOL et Prodigy, soulignant que le web a toujours été ouvert et continuera de l'être malgré les défis actuels.Dransfeldt encourage les utilisateurs à reconstruire des communautés plus saines et plus ouvertes, à embrasser les plateformes basées sur ActivityPub et à être vigilants vis-à-vis des nouvelles initiatives telles que BlueSky. Il soutient l'idée de reconstruire des forums et de faciliter la création de blogs, favorisant une communication plus lente mais plus significative.Dransfeldt reste optimiste quant à l'avenir de l'Internet, affirmant que les difficultés actuelles représentent un changement plutôt qu'une mort. Il espère que ce changement marquera la fin de l'hiver et le début d'une croissance plus saine et plus innovante pour l'Internet.En 1989, l'Internet, bien que déjà existant depuis quelques années, était loin de ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui. Une grande partie de l'aspect et de la convivialité de l'Internet moderne sont attribués à Sir Tim Berners-Lee et à son invention, le World Wide Web. Le lancement du web remonte à 35 ans, avec le document de Berners-Lee intitulé « Information Management : A Proposal », qui visait simplement à créer un moyen simple de partager des informations au sein du CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire.Le passage de cette idée sur papier à un système fonctionnel a pris plusieurs années, et en 1993, le web est devenu une réalité. La popularité de l'Internet a explosé avec des personnes du monde entier désireuses de s'y connecter. Berners-Lee avait initialement conçu le web comme un outil d'autonomisation de l'humanité, axé sur la collaboration, la compassion et la créativité, les « trois C ». Durant sa première décennie, le web a largement répondu à cette promesse en favorisant des communautés décentralisées et en permettant l'autonomisation individuelle.Cependant, au fil du temps, le web a évolué dans une direction différente. Berners-Lee constate avec regret que le web s'est éloigné de ces valeurs fondamentales, devenant plutôt dominé par les intérêts personnels des grandes entreprises. Cette tendance est illustrée par la prédominance de géants technologiques comme Meta (Facebook), Amazon, Microsoft, Apple et Alphabet (Google) sur le marché en ligne, détournant l'économie de l'Internet des petites entreprises.Berners-Lee déplore également la transformation du web en une plateforme où se produisent divers abus et crimes, facilités par son omniprésence. L'introduction de l'intelligence artificielle (IA) n'a fait qu'aggraver ces problèmes, selon lui, en les reliant de manière plus profonde aux technologies émergentes. Malgré ces défis, Berners-Lee reste optimiste quant à la possibilité d'améliorer le web dans les années à venir. Il encourage à adopter une approche proactive pour résoudre les problèmes actuels et aspire à un Internet qui reflète les valeurs initiales de collaboration, de compassion et de créativité.Les différentes perspectives présentées soulignent les défis et les opportunités pour l'avenir de l'internet. Malgré les préoccupations actuelles, il existe un espoir de transformation positive et de restauration de l'intégrité du web.Sources: Billets de blog de Cory Dransfeldt, Quel est votre avis sur le sujet ?À votre avis, dans quelle mesure les évolutions récentes de l'Internet, telles que l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle générative et les pratiques commerciales des grandes entreprises, ont-elles affecté la qualité et l'authenticité du contenu en ligne ?