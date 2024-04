Alphabet, la société mère de Google, a franchi le seuil des 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, grâce à une hausse des actions due en partie à ses travaux sur l'intelligence artificielle générative.L'action du géant de la technologie a été l'une des plus performantes du marché, les actions Alphabet de catégorie A et Alphabet de catégorie C ayant atteint de nouveaux sommets sur 52 semaines. Les deux actions étaient en hausse d'environ 10 % peu avant la fermeture des marchés, faisant de Google le titre le plus performant du Nasdaq et l'un des titres les plus performants du S&P 500. La capitalisation boursière de Google a ainsi atteint environ 2 140 milliards de dollars.L'action Alphabet a progressé de plus de 23 % depuis le début de l'année et de plus de 59 % au cours des 12 derniers mois.Avant Alphabet, seuls Apple, Microsoft et Nvidia avaient rejoint le club des 2 000 milliards de dollars. Cette nouvelle étape franchie par Google fait suite à la publication de ses résultats trimestriels, qui ont dépassé les attentes des analystes. L'entreprise a enregistré une hausse de ses bénéfices de près de 60 % au premier trimestre de cette année par rapport à la même période de l'année précédente., a déclaré le PDG Sundar Pichai dans un communiqué. "Un autre facteur a stimulé l'action Alphabet : l'annonce d'un tout premier dividende en espèces de 20 cents par action, qui sera versé aux investisseurs cet été. Le chiffre d'affaires d'Alphabet a également augmenté de 15 % pour atteindre 80,5 milliards de dollars.Wall Street pense que l'action Google va continuer à monter en flèche après une brève pause en février et mars. Les analystes de Jefferies, JPMorgan Chase, Bank of America et Raymond James ont tous relevé leurs objectifs de cours pour Google à 200 dollars par action - contre 165 à 180 dollars auparavant - après la publication, la veille, d'un solide rapport sur les résultats de l'entreprise.Quel est votre avis sur le sujet ?