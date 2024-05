Les fonctionnalités que vous attendiez

Des outils de productivité tels que :

Le regroupement d'onglets , les onglets verticaux et une barre latérale pratique vous aideront à rester organisé, quel que soit le nombre d'onglets ouverts - qu'il s'agisse de 7 ou de 7 500. De plus, le nouveau système de gestion des profils de Mozilla vous aidera à séparer vos navigations scolaire, professionnelle et personnelle, tout en les rendant facilement accessibles.

Des fonds d'écran personnalisables pour les nouveaux onglets qui vous permettent de choisir parmi une gamme variée de photographies, de couleurs et d'images abstraites qui vous conviennent le mieux.

Des paramètres de confidentialité intuitifs qui offrent toute la puissance des technologies anti-pistage de classe mondiale de Mozilla d'une manière simplifiée et facile à comprendre.

Des menus plus rationnels qui réduisent l'encombrement visuel et donnent la priorité aux principales actions de l'utilisateur afin que vous puissiez accéder plus rapidement aux choses importantes.

Travail continu sur la vitesse, la performance et la compatibilité

Tirer le meilleur parti de votre temps en ligne - sans sacrifices

Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web libre et gratuit développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, qui met en œuvre les normes web actuelles et anticipées. Firefox est disponible pour Windows, macOS et Linux.Mozilla a écouté les commentaires de ses utilisateurs et a donné la priorité aux fonctionnalités les plus demandées.La vitesse est essentielle lorsque l'on est en ligne, Mozilla continue donc à travailler dur pour rendre Firefox aussi rapide et efficace que possible. Vous pouvez vous attendre à une navigation encore plus rapide et plus fluide sur Firefox, grâce à des chargements de pages et des temps de démarrage plus rapides - tout en économisant davantage l'autonomie de la batterie de votre téléphone.Mozilla a déjà amélioré la réactivité de 20 %, comme le montre le Speedometer 3 , une collaboration menée avec d'autres entreprises technologiques de premier plan. Dans cet esprit de collaboration, la fondation travaille également avec le projet Interop afin de faciliter la création de sites qui fonctionnent parfaitement sur tous les navigateurs.Par ailleurs, Mozilla a ajouté de nouvelles fonctionnalités permettant de signaler facilement les dysfonctionnements des sites web : « ce retour d'information est essentiel car nous cherchons à résoudre les petits problèmes de fonctionnalité qui affectent votre expérience quotidienne en ligne. »Garantir la vie privée est au cœur de tout ce qui est fait chez Firefox. Contrairement à d'autres entreprises qui vous demandent d'échanger vos données afin de faire des choses basiques et quotidiennes en ligne, vous n'avez pas besoin de donner vos informations personnelles pour obtenir une expérience de navigation plus rapide et plus efficace avec Firefox. Lire un article dans une autre langue ou signer un formulaire pour l'école ou le travail ne devrait pas vous obliger à renoncer à votre vie privée. Mozilla a donc travaillé dur pour que des choses comme la traduction et l'édition de PDF dans Firefox se produisent localement sur votre appareil, afin que vous n'ayez pas à envoyer vos données personnelles à une ferme de serveurs pour qu'une entreprise les utilise comme elle l'entend - pour vous surveiller, vendre vos informations au plus offrant, ou entraîner son IA. Avec Firefox, vous avez beaucoup de choix - mais vous n'avez pas à choisir entre l'utilité et la confidentialité. Vos données sont sécurisées et, surtout, elles vous appartiennent.Mozilla aborde l'utilisation de l'IA dans Firefox - que beaucoup, beaucoup d'utilisateurs ont demandé - de la même manière. Elle s’efforce de vous offrir des fonctionnalités d'IA qui résolvent des problèmes concrets, respectent votre vie privée et vous donnent un véritable choix. A cette fin, Mozilla cherche à savoir comment utiliser des modèles d'IA locaux, sur l'appareil - c'est-à-dire plus privés - pour améliorer encore l'expérience de navigation. « L'une des fonctionnalités que nous lancerons au cours du prochain trimestre est la génération par l'IA d'un texte alternatif pour les images insérées dans les PDF, ce qui les rend plus accessibles aux utilisateurs malvoyants et aux personnes souffrant de troubles de l'apprentissage. », déclare Mozilla.Quel est votre avis sur le sujet ?