Google est une multinationale américaine et une entreprise technologique spécialisée dans la publicité en ligne, la technologie des moteurs de recherche, l'informatique en nuage, les logiciels informatiques, l'informatique quantique, le commerce électronique, l'électronique grand public et l'intelligence artificielle (IA). Elle a été qualifiée d'et est l'une des marques les plus valorisées au monde en raison de sa domination du marché, de sa collecte de données et de ses avantages technologiques dans le domaine de l'IA.Anat Ashkenazi, la nouvelle directrice financière de Google et de la société mère Alphabet, devrait recevoir une prime à la signature de 9,9 millions de dollars et un salaire annuel de base de 1 million de dollars.Dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, Alphabet a indiqué que Mme Ashkenazi recevra également une subvention de 13,1 millions de dollars sous la forme d'unités d'actions restreintes, afin de compenser la perte de sa rémunération auprès de son précédent employeur, Eli Lilly. Elle occupait le poste de directrice financière chez Eli Lilly depuis 2021.Mme Ashkenazi aura droit à une prime annuelle pouvant atteindre 200 % de son salaire annuel, ainsi qu'à des actions basées sur le temps et sur les performances des nouveaux employés, a indiqué Alphabet.M. Ashkenazi succède à Ruth Porat, qui a occupé le poste de directrice financière avant d'être nommée présidente et directrice des investissements l'année dernière. Mme Porat est restée directrice financière jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé. Ruth Porat a reçu un salaire de 70 millions de dollars lorsqu'elle est arrivée chez Google en 2015, en provenance de Morgan Stanley, où elle travaillait en tant que directrice financière.M. Ashkenazi rejoint Alphabet à un moment de réduction des coûts et d'investissements massifs dans l'intelligence artificielle.Les analystes qui couvrent Eli Lilly ont salué la capacité de Mme Ashkenazi à donner la priorité aux dépenses de recherche et de développement tout en gérant les attentes des investisseurs en matière de résultats financiers. Chez Alphabet, M. Ashkenazi sera confronté à des défis similaires en matière d'allocation de capital entre des projets et des lignes d'activité concurrents, selon les analystes.Quel est votre avis sur le sujet ?