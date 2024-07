Après avoir pris connaissance de l'annonce de Google selon laquelle l'entreprise ne prévoit plus de supprimer les cookies tiers, nous souhaitions clarifier notre position. Nous avons mis à jour notre TAG intituléafin de préciser nos préoccupations.Les cookies tiers ne sont pas bons pour le web. Ils permettent le traçage, qui consiste à suivre votre activité sur plusieurs sites web. Ils peuvent être utiles dans des cas d'utilisation tels que la connexion et l'authentification unique, ou pour mettre des choix d'achats dans un panier - mais ils peuvent également être utilisés pour suivre de manière invisible votre activité de navigation sur plusieurs sites à des fins de surveillance ou de ciblage publicitaire. Cette collecte cachée de données personnelles porte atteinte à la vie privée de chacun.Nous ne sommes pas les seuls à être inquiets. Le RFC mis à jour qui définit les cookies indique que les cookies tiers présentent des «» et que, par conséquent, les ressources web «». Nous sommes d'accord. En outre, le suivi, la collecte de données et le courtage qui s'ensuivent peuvent favoriser le microciblage des messages politiques, ce qui peut avoir un impact préjudiciable sur la société, comme l'ont indiqué Privacy International et d'autres organisations. Les autorités de régulation, telles que l'Information Commissioner's Office du Royaume-Uni, ont également demandé le blocage des cookies tiers.Le travail du TAG en tant que gardien de l'architecture du web nous amène à examiner la situation dans son ensemble (la plateforme web dans son intégralité) et dans les détails (les fonctionnalités proposées et les spécifications). Nous essayons de guider les auteurs de spécifications afin que leurs nouvelles technologies comblent les lacunes qui doivent l'être, n'entrent pas en conflit avec d'autres parties du web et ne nous exposent pas à des problèmes évitables à l'avenir.Nous travaillons depuis plusieurs années avec l'équipe « Privacy Sandbox » de Chrome (ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté du W3C), en essayant de les aider à créer de meilleures approches pour les cookies tiers. Bien que nous n'ayons pas toujours été d'accord avec l'équipe Privacy Sandbox, nous avons fait des progrès substantiels ensemble. Cette annonce est tombée du ciel et met à mal une grande partie du travail que nous avons accompli ensemble pour que le web fonctionne sans cookies tiers.L'escalade malheureuse aura également des effets secondaires, car elle risque de retarder le travail entre navigateurs sur des alternatives efficaces aux cookies de tiers. Nous craignons que cela n'ait un impact négatif global sur la cause de l'amélioration de la protection de la vie privée sur le web. Nous espérons sincèrement que Google reviendra sur sa décision et s'engagera à nouveau sur la voie de la suppression des cookies tiers.Nous avons mis à jour nos conclusions pour souligner l'importance de la suppression des cookies tiers sur le web. Nous continuerons à offrir notre aide à ceux qui tentent d'améliorer le web (comme nous l'écrivons dans notre principe de conception Laissez le web meilleur que vous ne l'avez trouvé), et nous espérons que tous les navigateurs et agents utilisateurs continueront à travailler en collaboration pour que cela se produise.