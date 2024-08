Apple pense que Bing n'est pas une alternative valable

Ce qu'il faudrait à Apple pour défier Google et créer son propre moteur de recherche

Fin 2020, Google a estimé le coût pour Apple de la création et de la maintenance d'un MRG [moteur de recherche général] capable de concurrencer Google. Google « estime que les dépenses totales en capital nécessaires [pour Apple] pour reproduire l'infrastructure [technique de Google] dédiée à la recherche seraient de l'ordre de 20 [milliards] de dollars ». UPX2, p. 392-93 ; Tr., p. 1644:8-20 (Roszak).



[...]En outre, si Apple pouvait maintenir une activité avec seulement un tiers des coûts d'ingénierie et de gestion des produits de Google, cela lui coûterait tout de même 7 milliards de dollars par an. Sept milliards de dollars équivalaient à plus de 40 % des dépenses totales d'Apple en matière de recherche et de développement en 2019. Id.



[...]Le coût de la maintenance d'un MRG entièrement intégré une fois construit se chiffre en milliards de dollars. En 2020, Google a dépensé 8,4 milliards de dollars pour exploiter son moteur de recherche (à l'exclusion des paiements de partage des recettes). Fin 2020, Google a estimé le coût pour Apple de la création et de la maintenance d'un MRG [moteur de recherche général] capable de concurrencer Google. Google « estime que les dépenses totales en capital nécessaires [pour Apple] pour reproduire l'infrastructure [technique de Google] dédiée à la recherche seraient de l'ordre de 20 [milliards] de dollars ». UPX2, p. 392-93 ; Tr., p. 1644:8-20 (Roszak).[...]En outre, si Apple pouvait maintenir une activité avec seulement un tiers des coûts d'ingénierie et de gestion des produits de Google, cela lui coûterait tout de même 7 milliards de dollars par an. Sept milliards de dollars équivalaient à plus de 40 % des dépenses totales d'Apple en matière de recherche et de développement en 2019. Id.[...]Le coût de la maintenance d'un MRG entièrement intégré une fois construit se chiffre en milliards de dollars. En 2020, Google a dépensé 8,4 milliards de dollars pour exploiter son moteur de recherche (à l'exclusion des paiements de partage des recettes).

Aux États-Unis, seulement 30 % des requêtes des moteurs de recherche sont effectuées sur des points d’accès de recherche qui ne sont pas définis par défaut sur Google.

L’analyse de Google elle-même a projeté qu’elle perdrait 60 à 80 % de son volume de requêtes iOS si Apple changeait les paramètres par défaut de son moteur de recherche.

65 % des recherches sur les appareils Apple sont saisies dans la barre de recherche Safari, où le moteur de recherche par défaut est Google.

Les projections d’Apple montrent qu’elle perdrait plus de 12 milliards de dollars de revenus au cours des cinq premières années si son accord d’exclusivité de recherche avec Google prenait fin.

La qualité de recherche

L’avenir de la relation

Lundi, le juge fédéral Amit Mehta a rendu une décision favorable au gouvernement dans l'affaire antitrust qui oppose le ministère américain de la justice à Google. Le juge Mehta n'a pas mâché ses mots : « Google est un monopoleur et il a agi comme tel pour maintenir son monopole. Il a violé l'article 2 du Sherman Act ».Et le juge de noter :« Google dispose également d'un avantage majeur, largement invisible, sur ses rivaux : la distribution par défaut. La plupart des utilisateurs accèdent à un moteur de recherche général par l'intermédiaire d'un navigateur (comme Safari d'Apple) ou d'un widget de recherche préchargé sur un appareil mobile. Ces points d'accès à la recherche sont préréglés avec un moteur de recherche "par défaut". Le moteur par défaut est un bien immobilier extrêmement précieux. Comme de nombreux utilisateurs se contentent d'utiliser le moteur de recherche par défaut, Google reçoit chaque jour des milliards de requêtes par l'intermédiaire de ces points d'accès. Google tire de ces recherches des volumes extraordinaires de données sur les utilisateurs. Il utilise ensuite ces informations pour améliorer la qualité des recherches. Google accorde une telle importance à ces données qu'en l'absence de changement à l'initiative de l'utilisateur, il stocke l'historique et l'activité de recherche d'un utilisateur sur une période de 18 mois ».Dans son avis rendu, un document de 286 pages qui note les faits et les conclusions de droits, certains éléments avaient déjà été rapportés dans la presse au cours des semaines qu'a duré le procès. Mais ici, le juge a compilé les plus grands succès du procès : des citations désobligeantes de cadres, des études internes embarrassantes et un tas de détails surprenants sur ce contrat de plusieurs milliards de dollars qui fait de Google le moteur de recherche par défaut dans Safari.Le DoJ (Département de la Justice des États-Unis) a accusé Google de détenir un monopole sur la recherche, et dans le procès contre Google, l'accord sur le moteur de recherche avec Apple a été au centre des préoccupations. En novembre, les documents du procès indiquaient que Google payait 36 % du total des revenus générés par les recherches effectuées sur Safari, et il s'avère que cela équivaut à 20 milliards de dollars Google est le moteur de recherche par défaut des appareils Apple depuis 2002, bien que l'accord ait été renégocié à plusieurs reprises. Apple et Google se sont efforcés de garder secrets les termes de l'accord sur le moteur de recherche pendant et avant le procès, mais il est de notoriété publique que Google verse à Apple des milliards de dollars par an.En octobre dernier, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que l'accord entre Apple et Google rendait impossible la concurrence de moteurs de recherche tels que Bing. À un moment donné, Microsoft voulait qu'Apple achète Bing, mais Apple n'était pas intéressé. Microsoft a rejeté la faute sur Google, mais Eddy Cue, d'Apple, a déclaré qu'Apple était préoccupé par le fait que Bing ne pouvait pas rivaliser en termes de « qualité et de capacités ». Eddy Cue a affirmé qu'Apple utilise Google comme moteur de recherche par défaut sur l'iPhone parce qu'il a « toujours pensé que c'était le meilleur ».Pourtant, cette affirmation ne signifie pas nécessairement que Bing estmauvais. En fait, ailleurs dans l’opinion, il est noté que la qualité de recherche de Bing est comparable à celle de Google sur ordinateur, bien qu’elle soit inférieure sur mobile.Google paie des sommes considérables à Apple pour maintenir son statut de moteur de recherche par défaut. Cette relation commerciale soulève des questions sur la concurrence et la dépendance. Si Google est le « seul choix réel » en tant que moteur de recherche général par défaut, cela peut-il nuire à l’innovation et à la diversité des options pour les utilisateurs ?Selon le juge, ce n'est pas seulement que Google paie Apple pour qu'elle ne remette pas en cause sa suprématie en matière de recherche, c'est aussi qu'il serait incroyablement difficile pour Apple de participer à l'action. Sans surprise, Google et Apple se sont penchés sur la question, et leurs propres estimations internes ont été présentées lors du procès.Il y a beaucoup d’informations intéressantes pour quiconque s’intéresse à l’accord de recherche entre Apple et Google.Une chose que nous pouvons retenir de la lecture de cet avis est qu’il est facile de prétendre qu’Apple devrait simplement créer son propre moteur de recherche comme l’entreprise a créé sa propre application Maps, mais la réalité est plus complexe. Cela serait coûteux et comporterait un risque d’exécution substantiel. Confronté au choix entre la certitude d’un paiement important de Google (20 milliards de dollars en 2022) et le risque financier et la complexité de la création de son propre moteur de recherche, il n’est pas surprenant qu’Apple ait laissé Google prendre les risques commerciaux de la recherche.Voici un échantillon de ce qu’il faudrait à Apple pour créer son propre moteur de recherche même si l’entreprise a déjà indexé des milliards de sites Web selon le témoignage de John Giannandrea :De plus : « Apple elle-même a estimé qu'il lui en coûterait 6 milliards de dollars par an (en plus de ce qu'elle dépense déjà pour développer des capacités de recherche) pour faire fonctionner un GSE. Tr. 2295:9-16 (Giannandrea) ; UPX460 177 ».L’opinion est également remplie de données sur le degré de persistance des choix de moteurs de recherche par défaut et sur la valeur de ces choix par défaut pour Google :Il est essentiel de reconnaître que la qualité de recherche est subjective. Certains utilisateurs préfèrent Bing pour certaines requêtes, tandis que d’autres restent fidèles à Google. Les algorithmes de recherche évoluent constamment, et ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas l’être demain.Alors, comment cette relation entre Google et Apple pourrait-elle évoluer ? Microsoft devra peut-être revoir sa stratégie pour convaincre Apple de changer d’avis. Peut-être que des améliorations continues de Bing pourraient rendre la décision plus difficile pour Apple à l’avenir.Que pourrait-il se passer ensuite ? La réponse est : « Beaucoup de choses ». Le juge Mehta n'a pas encore indiqué quelles sont les conséquences de la décision ; il en décidera plus tard. Par ailleurs, Google a indiqué qu'il prévoyait de faire appel auprès de la Cour d'appel du circuit fédéral et, en fonction de l'issue de cette procédure, l'une ou l'autre des parties pourrait alors faire appel auprès de la Cour suprême des États-Unis. Par ailleurs, le mois prochain, Google sera confronté à un autre procès antitrust portant sur sa prétendue monopolisation de la technologie publicitaire numérique.Source : décision de justice Quel moteur de recherche utilisez-vous principalement et pourquoi ? Partagez vos préférences et expériences avec Google, Bing ou d’autres moteurs de recherche.Pensez-vous que Google devrait être le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple ? Explorez les avantages et les inconvénients de cette relation commerciale et donnez votre opinion.Avez-vous déjà essayé Bing ? Si oui, partagez votre avis sur la qualité des résultats de recherche par rapport à Google.Quelles alternatives à Google et Bing recommanderiez-vous ? Evoquez d’autres moteurs de recherche que vous estimez être dignes d’intérêt.Comment pensez-vous que cette relation entre Google et Apple pourrait évoluer à l’avenir ? Pensez aux implications à long terme.