Firefox 130 offre un accès expérimental à des chatbots d'IA tiers, et améliore la gestion de la traduction locale, la performance de chargement des pages Android et l'API WebCodecs

Firefox permet désormais de traduire des portions de texte sélectionnées dans différentes langues après la traduction d'une page entière.

La fonctionnalité AI Chatbot vous permet d'ajouter le chatbot de votre choix à la barre latérale, pour un accès rapide lorsque vous naviguez.

L'expérience d'ouverture automatique de l'image dans l'image (Picture-in-Picture) permet l'ouverture automatique de l'image dans l'image (PiP) sur les vidéos actives lorsque vous changez d'onglet.

Les animations de défilement sont désormais activées comme comportement par défaut pour les zones de défilement sous Linux.

Correction d'un problème où les éléments du menu contextuel Copier et Coller n'étaient pas activés par intermittence.

Les langues suivantes sont désormais prises en charge par la traduction de Firefox : Catalan, Croate, Tchèque, Danois, Indonésien, Letton, Lituanien, Roumain, Serbe, Slovaque, Vietnamien

Activation de l'API Web Codecs sur les plates-formes de bureau, permettant un accès de bas niveau aux encodeurs et décodeurs audio et vidéo.

Concernant l'accès expérimental à des chatbots d'IA tiers, cette fonctionnalité est disponible via une nouvelle entrée Firefox Labs dans les paramètres de Firefox. Lorsqu'elle est activée, vous pouvez choisir entre Anthropic Claude, ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat et Le Chat Mistral, puis accéder à ce Chatbot tout en naviguant via la barre latérale du navigateur.Ian Carmichael de Mozilla a expliqué en juin dernier : "AI Chatbot n'est pas la seule nouvelle fonctionnalité expérimentale de Firefox 130. Cette version inclut également l'ouverture automatique d'une image dans une image lors d'un changement d'onglet et l'affichage des résultats de recherche lors de l'utilisation des fonctionnalités de l'IME (Input Method Editor). Et en dehors de Firefox Labs, Firefox 130 inclut également la possibilité de traduire des parties d'une page web après que la page entière ait été traduite. Il y a également diverses corrections de bugs et la prise en charge de plusieurs nouvelles langues dans la traduction de Firefox.En général, voici les améliorations et les nouveautés de Firefox 130 :Que pensez-vous de ces améliorations ?