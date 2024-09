Début septembre, l'action Trump Media, la société mère de Truth Social, propriété de Donald Trump, est passée sous la barre des 18 dollars, son plus bas niveau depuis son entrée en bourse. La chute de DJT a suivi une baisse plus générale du marché, le Nasdaq, le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 s'étant tous repliés. Donald Trump et d'autres actionnaires importants seront autorisés à vendre leurs actions à l'issue d'une période d'"accord de blocage" qui prendra fin dans le courant du mois, bien que le candidat républicain à la présidence n'ait pas indiqué qu'il avait l'intention d'encaisser ses actions.Le mercredi 11 septembre, les actions de Trump Media ont clôturé en baisse de 10 % - l'une de ses plus fortes baisses à ce jour - à la suite de son premier débat contre la vice-présidente Kamala Harris.L'entreprise a terminé la journée à 16,68 dollars par action, et l'action a atteint un nouveau plancher de 15,30 dollars le jeudi 12 septembre, alors qu'elle poursuit sa chute libre. Il s'agit d'une chute brutale par rapport aux sommets de près de 80 dollars atteints en avril, quelques semaines après la fusion de la société avec Digital World Acquisition Corp, la société d'acquisition à but spécifique (SPAC) qui a permis à Trump Media de s'introduire sur le Nasdaq sous le nom de DJT. À l'époque, l'entreprise était évaluée à plus de 8 milliards de dollars.Depuis ses débuts le 26 mars, l'action de la société a chuté de 71 %, ramenant sa capitalisation boursière à un peu plus de 3 milliards de dollars.Ces nouveaux creux interviennent quelques semaines avant que M. Trump ne reçoive le feu vert pour se débarrasser de ses 114,75 millions d'actions de Trump Media, soit environ 60 % des actions en circulation de l'entreprise. Le candidat républicain à l'élection présidentielle pourrait tirer plus de 2 milliards de dollars de la vente des actions, bien que la valeur de ces bénéfices dépende du prix de l'action.Les performances boursières de Trump Media dépendent en grande partie de ses liens avec l'ancien président, et sont devenues un indicateur du succès de sa campagne et de ses chances d'être élu.L'action de la société a chuté mercredi 11 septembre, après que M. Trump se soit mis à jouer la défensive sur des questions telles que l'avortement, jouant souvent le jeu de sa rivale démocrate et paraissant déstabilisé. Ses actions ont toutefois grimpé en flèche après ce que beaucoup ont considéré comme une meilleure performance de l'ancien président lors du débat contre le président Biden en juin, et après une tentative d'assassinat lors d'un rassemblement de campagne en Pennsylvanie en juillet.John Rekenthaler, vice-président de la recherche chez Morningstar, a précédemment qualifié DJT d'« action affinitaire », c'est-à-dire une action qui se négocie en fonction des sentiments et des perceptions des gens à l'égard de l'ancien président, plutôt qu'en fonction de ses performances commerciales. M. Rekenthaler a averti que l'action Trump Media « tomberait à zéro ou à peu près » si M. Trump perdait l'élection présidentielle en novembre.La société a elle-même déclaré dans des documents réglementaires que son « succès dépend en partie de la popularité de sa marque et de la réputation et de la popularité » de Trump, et que « des réactions négatives à la publicité relative à [Trump], ou la perte de ses services, pourraient avoir un impact négatif sur les revenus et les résultats d'exploitation de TMTG ».Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Pensez-vous que cette chute de l'action DJT se poursuivra dans les prochains jours ? Si oui, pourquoi ?