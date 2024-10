Les bloqueurs de publicité perdent de leur efficacité avec la transition de Google vers le Manifest V3 et risquent même de disparaître. L'extension de blocage de publicité uBlock Origin est l'une des applications les plus populaires concernées. Les utilisateurs de uBlock Origin ont commencé à voir apparaître dans Google Chrome un avertissement indiquant que l'extension populaire ne sera peut-être bientôt plus disponible.Face à cette situation, l'extension uBlock Origin a été divisé en deux : les utilisateurs de Chrome se verront proposer une extension moins efficace appelée uBlock Origin Lite, tandis que les utilisateurs de navigateurs alternatifs continueront à bénéficier de l'extension complète uBlock Origin. uBO Lite (uBOL) est une version épurée d'uBO avec un meilleur effort pour convertir les listes de filtres utilisées par uBO en une approche conforme au Manifest V3, en mettant l'accent sur la fiabilité et l'efficacité, comme c'est le cas avec uBO depuis sa première publication en juin 2014.Mais si vous utilisez Firefox et le bloqueur de contenu uBlock Origin Lite de la boutique de modules complémentaires de Firefox, sachez que l'extension n'est plus prise en charge. Raymond Hill, le créateur de l'extension, a retiré le support et déplacé uBlock Origin Lite vers l'auto-hébergement après de multiples rencontres avec un processus d'évaluation "" de la part de l'équipe d'évaluation de la boutique de Mozilla.Tout a commencé début septembre lorsque Mozilla a signalé toutes les versions de l'extension uBlock Origin Lite comme violant ses politiques. Les évaluateurs ont alors affirmé que l'extension collectait apparemment des données utilisateur et contenait du "". Le développeur a apparemment réfuté ces allégations, affirmant qu'"".Raymond Hill a décidé de retirer l'extension de la boutique et de la déplacer vers une version auto-hébergée. Cela signifie que ceux qui veulent continuer à utiliser uBlock Origin Lite sur Firefox doivent télécharger la dernière version depuis GitHub (elle peut se mettre à jour automatiquement).Le dernier message du développeur dans une question GitHub maintenant fermée montre un courriel de Mozilla admettant sa faute et s'excusant pour l'erreur. Cependant, Raymond Hill a quand même retiré l'extension du Mozilla Add-ons Store, ce qui signifie que vous ne pouvez plus la trouver sur addons.mozilla.org.Il convient de noter que la version originale de uBlock Origin pour Firefox est toujours disponible et prise en charge. La version Lite est une extension basée sur Manifest V3 avec une charge plus légère et plus efficace sur les ressources, telles que le processeur et la mémoire. Raymond Hill a récemment recommandé de passer à uBlockOrigin Lite après que Chrome a commencé à signaler l'extension comme n'étant pas prise en charge (il existe un moyen de contourner ce problème).Contrairement à Chrome, Mozilla ne prévoit pas d'abandonner les extensions basées sur Manifest V2 dans un avenir proche. uBlock Origin continuera donc d'exister et de fonctionner sur Firefox et d'autres navigateurs prenant en charge MV2.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?